Anlegen ab 100 Franken im Monat – die Zugerberg Finanz will Kleinsparer ins Boot holen Der Vermögensverwalter Zugerberg Finanz lanciert ein schweizweit einzigartiges Anlageprodukt, das sich explizit an Kleinsparer richtet – so funktioniert's. Gregory Remez 26.06.2020, 05.00 Uhr

In Zeiten von Negativzinsen ist es zunehmend schwieriger geworden, seine Ersparnisse sicher anzulegen und Rendite zu erzielen – insbesondere für Anleger mit schmalem Portemonnaie. Für Sparanlagen gibt es nur in wenigen Sonderfällen wie etwa Jugend- oder Aktionärskonten mehr als 0,1 Prozent Zins. Je nach Bank verkommen Sparkonti gar zum Nullsummenspiel. Nicht besser sieht es beim einst so bewährten Geldparkplatz Kassenobligationen aus. Selbst wer sich auf zehn Jahre bindet, erhält an den meisten Orten weniger als ein Prozent Zins. Insgesamt noch am besten dran ist der auf Sicherheit bedachte Sparer mit dem Vorsorgekonto 3a – Steuerersparnissen sei dank. Doch auch hier liegen die meisten Zinsangebote inzwischen unter einem Prozent.

Die derzeitige Negativzinspolitik birgt grosse Herausforderungen, auch auf Anlegerseite. Bild: Getty

Wer also heute auf der Suche nach Rendite ist, muss sich nach Alternativen zu den klassischen Spareinlagen umsehen. Als potenziell profitabelste Anlage gelten dabei nebst Immobilien und Obligationen nach wie vor Aktien. Weil jedoch die meisten Anlageexperten Kleinsparern vom Kauf von Einzeltiteln abraten, blieb diesen bisher meist nichts anderes übrig, als ihr Geld in einen Fonds zu stecken. Nun aber hat der Zuger Vermögensverwalter Zugerberg Finanz ein alternatives Produkt zu den Anlagefonds entwickelt.

Aktien können in Teilen erworben werden

Seit Donnerstag, 25. Juni 2020, können Kunden in die neue Anlagelösung des Zuger Instituts investieren, das den programmatischen Namen «Revo» trägt und sich explizit an Mittelständler und Kleinsparer richtet. Dabei hat man die Möglichkeit, entweder mit einem einmaligen Betrag ab 5000 Franken oder einem monatlichen Sparkapital ab 100 Franken direkt – also ohne Fonds – in Aktien von Unternehmen wie Nestlé, Lonza, Partners Group, Sika, Swiss Life, Google oder Amazon zu investieren.

Dass man bereits mit vergleichsweise tiefen Beträgen einsteigen kann, hängt damit zusammen, dass bei «Revo» auch Bruchteile von Aktien, sogenannte Fraktionen, erworben werden können. «Dadurch, dass man nicht ganze Aktien kaufen muss, kann das Portfolio auch bei kleineren Beträgen auf die fünfte Nachkommastelle genau alloziert werden. Es bleiben also keine Restbeträge wie sonst üblich», sagt Timo Dainese, geschäftsführender Partner bei Zugerberg Finanz. «Bei grösseren Kunden machen wir das schon lange, nun wollen wir aber auch Anlegern mit kleineren Vermögen diese Möglichkeit geben.»

Das Angebot ist nach Angaben des Zuger Instituts bisher schweizweit einzigartig. Dainese sagt:

«Wir haben uns gewundert, warum das andere nicht längst auch anbieten.»

Die grösste Herausforderung sei gewesen, eine Bank zu finden, die mitmacht. Dabei sei das wirklich Neue an «Revo» nicht inhaltlicher Natur, sondern die lückenlose Einsicht ins eigene Aktiendepot – eine Transparenz, die es bei Fonds, wo meist nur die Top-Ten-Positionen ausgewiesen werden, in dieser Form nicht gebe. «Die Aktien werden von uns ausgewählt und direkt ins Depot des Kunden gekauft. Dieser hat aber jederzeit Einsicht, was sich dort tut», sagt Dainese.

Mit Blick auf die volatile Marktsituation sagt der Vermögensberater, dass ihn die schnelle Erholung der Kurse nicht erstaunt habe. «Die Märkte schauen halt voraus», gibt er zu bedenken. Was ihn aber nachdenklich stimme, sei, dass die Krise ein mögliches Ende der Negativzinspolitik in weite Ferne gerückt habe. «Die Zinsen werden noch länger tief bleiben. Das birgt grosse Herausforderungen, gerade auch auf Anlegerseite.»