Turnaround: Schafft die CS, was die Zurich geschafft hat?

Management Anleitung zum Turnaround: Wie die Zurich ihre Führungskrise überwand Die erfolgreiche Erneuerung des krisenerprobten Versicherungskonzerns kann auch der leidgeplagten Credit Suisse als Drehbuch für ein Comeback dienen. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 24.01.2022, 18.24 Uhr

Zurich-Konzernchef Mario Greco hat den Versicherungskonzern zurück auf die Erfolgsstrasse geführt. Walter Bieri / KEYSTONE

Wie weiter? Den nahezu 50’000 Credit Suisse Mitarbeitenden liegt die bange Frage derzeit ganz vorne auf der Zunge. Der neue Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann behilft sich fürs Erste mit Durchhalteparolen: Die Bank verfüge nach wie vor über eine starke und weltweit bekannte Marke. «Darauf müssen wir aufbauen» und ab sofort «Quartal für Quartal Ergebnisse liefern».

Axel Lehmann und Mario Greco unterlagen im Rennen um den CEO-Posten

Was klingt wie ein einfaches Erfolgsrezept braucht in der konkreten Umsetzung natürlich auch Glück und die richtigen Führungspersönlichkeiten. Lehmann hat im Lauf seiner fast 20-jährigen Karriere bei der Zurich entsprechenden Anschauungsunterricht genossen. 2010 unterlag er im Wettbewerb um die Nachfolge des Sanierers James Schiro gegen den Landsmann und Ex-Banker Martin Senn.

Auf der Strecke blieb auch Lehmans Mitbewerber und damaliger Geschäftsleitungskollege Mario Greco, der dem Verwaltungsrat möglicherweise etwas allzu meinungsstark und ambitioniert erschienen war. Nach der Niederlage räumte der heute 62-jährige bald das Feld, um der verstaubten Generali Gruppe als CEO ein Fitnessprogramm zu verordnen

Der Neapolitaner wird in Italien nicht mehr richtig heimisch

Doch der Neapolitaner, der vielleicht bald Schweizer wird, wurde in seinem Land nicht mehr richtig heimisch. In dem verpolitisierten Flaggschiff italienischer Grosswirtschaft erkannte der Manager mit seinen starken Überzeugungen und einem kompromisslosen Gestaltungswillen schnell die Grenzen seiner unternehmerischen Möglichkeiten.

Drei Jahre später war Greco zurück bei der Zurich. Dort hatte sich in seiner Abwesenheit eine ganze Menge verändert. Der Finanzchef Pierre Wauthier hatte sich das Leben genommen und den Verwaltungsratspräsidenten Josef Ackermann nach nur einem Jahr zum sofortigen Rücktritt bewogen. An dessen Stelle rückte der Niederländer Tom de Swaan, auch er, wie sein Vorgänger, ein Ex-Banker. Die Kombination mit dem ehemalige ABN-Amro-Chef in der Aufsichtsrolle und dem Investmentspezialisten und Ex-Banker Senn als CEO sollte sich schon bald als höchst unglücklich herausstellen.

Senn hatte den Hebel nicht rechtzeitig auf Wachstum umgestellt

Senn, der das Rennen um den Chefposten primär aufgrund seiner Sozialkompetenz gemacht hatte, wie der seinerzeitige Verwaltungsratspräsiden Manfred Gentz die damalige Wahl in seltener Offenheit begründet hatte, konzentrierte sich primär darauf, Fehler zu vermeiden. Er hielt sich eng an die Strategie seines Vorgängers James Schiro, der den auf Kontrolle und Vorsicht beruhenden «Zurich Way» begründet hatte, um den im Zug des Börsenkrachs 2001 in eine existentielle Krise geratenen Finanzkonzern in ruhigeres Gewässer zurück zu lenken.

Senn verpasste es, den Hebel im richtigen Moment wieder auf Wachstum umzulegen. So entwickelte sich die Zurich zusehends zu einem bürokratischen Gebilde, das selbst im lukrativen Schweizer Markt laufend Marktanteile verlor. Fehler, wie sie jedem Versicherungsunternehmen bei der Zeichnung von Risiken mit langfristigem Charakter unterlaufen können und auch im US-Geschäft der Zurich entstanden waren, traten durch die strukturelle Schwäche des Unternehmens umso deutlicher zu Tage. Eine Serie von Gewinnwarnungen und zum Schluss noch eine gescheiterte Übernahme in Grossbritannien (RSA) führten Ende 2015 dazu, dass Senn den Hut nehmen musste.

Sparen um zu investieren

Während einige Monate später auch der gedemütigte Senn freiwillig aus dem Leben schied, wurde Greco bei seiner Rückkehr nicht nur von den Investoren, sondern auch von den Angestellten mit offenen Armen empfangen. Viele hatten um ihren Job gezittert, nachdem der während einer mehrmonatigen Übergangszeit als CEO eingesprungene de Swaan den verunsicherten Aktionären trotz eines Quartalsverlustes schon mal eine unveränderte Dividende versprach - und sein Versprechen auch noch mit der Ankündigung eines scharfen Personalabbaus untermauerte.

Zurück auf der Erfolgsstrasse

Von derartigen Hau-Ruck-Massnahmen nahm Greco allerdings sofort Abstand, wie sich ein Betroffener erinnert. Zwar drehte auch Greco heftig an der Kostenschraube, doch gleichzeitig gab er den Ländern viel Entscheidungsautonomie zurück. Und er verwendete einen bedeutenden Teil der Ersparnisse für überfällige Investitionen in die IT und in die Entwicklung zeitgemässer Digitalformate.

2018 erhielt die Zurich mit dem ehemaligen Swiss-Re-Chef Michel Liès auch wieder einen Versicherungsfachmann als Verwaltungsratspräsidenten. Seit jener Zeit profitiert der weltweit drittgrösste KMU-Versicherer auch im grossen Stil von stark steigenden Tarifen, was zusätzliche Mittel einbringt, für Akquisitionen zum Beispiel. Die Zurich ist mit einem zielstrebigen Management auf die Erfolgsstrasse zurückgekehrt.

Die Credit Suisse hat ein Drehbuch, aber sie braucht auch Glück

Axel Lehmann braucht bei der Credit Suisse ein gutes Drehbuch und auch eine Portion Glück. AP

Die Gesamtrendite der Aktien einschliesslich Dividenden liegt im Fünfjahresvergleich mit rund 125 Prozent über dem Branchenmittel. Als gelernter Risikomanager weiss Lehmann freilich, dass kein Turnaround ohne etwas Glück gelingen kann. So könnten eine neuerliche Börsen- und Finanzkrise auch der Zurich zusetzen, zumal diese mit Kapitalanlagen von mehr als 200 Milliarden Dollar stark exponiert ist. Ein Börseneinbruch würde sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch negativ auf die Konjunktur auswirken, was wiederum ein Grossrisiko für die Banken darstellt. Ein gutes Drehbuch für die Wiederauferstehung der Credit Suisse bleibt der Turnaround der Zurich aber alleweil.

