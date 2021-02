Ansiedlung Ein 56 Milliarden schwerer Software-Gigant zieht in den Kanton Schwyz Palantir will in Altendorf seinen Europa-Hub aufbauen und Stellen schaffen. Jürg Auf der Maur 05.02.2021, 09.07 Uhr

«Der Kanton Schwyz landet einen Coup.» Das schrieb die «Handelszeitung» zu einer Firmenneuansiedlung im Kanton Schwyz. Konkret: Der Tech-Riese Palantir hat sich entschieden, im Kanton Schwyz seinen Europa- Hub aufzubauen. Das bedeutet, dass unter anderem 20 bis 40 hoch qualifizierte Softwareingenieure künftig im Kanton Schwyz arbeiten werden.

Der US-Softwarekonzern Palantir wird seinen Europa-Hauptsitz in Altendorf aufbauen. Bei den bis zu 40 neuen Arbeitsstellen soll es sich sogar erst um einen ersten Schritt handeln. Das bestätigte Urs Durrer, der Vorsteher des Amtes für Wirtschaft, gegenüber der «Handelszeitung» und ergänzte: «Es werden qualifizierte Arbeitsplätze sein.»

Nähe zu Zürich und Flughafen waren entscheidend

Auch bei diesem Zuzug soll offenbar nicht die günstige Steuersituation im äusseren Kantonsteil, sondern die Nähe zum Wirtschaftsgrossraum Zürich und zum Flughafen für die Standortwahl entscheidend gewesen sein. Zudem bildete sich in den letzten Jahren in der Region Pfäffikon, Altendorf und Lachen ein Cluster für Healthtech, Fintech und künstliche Intelligenz. Palantir will von diesem Pool hoch qualifizierter Techniker profitieren.

Palantir-Chef Alex Karp, so die «Handelszeitung», schätze die Schweiz als pragmatischen Wirtschaftsstandort. Aber auch die Langlaufloipen, welche er regelmässig frequentiere, würden von Karp geschätzt.

Palantir ist ein globaler Player im Bereich Datenanalyse, Datenintegration und digitaler Transformation. Kunden sind staatliche Behörden aber auch Privatunternehmen.

In Europa ist der Softwareriese mit Ablegern in London, Paris und München präsent. Vor wenigen Wochen wagte das Unternehmen den Gang an die New Yorker Börse und startete durch. Der Börsenwert beträgt heute rund 56 Milliarden Dollar und hat sich innert kürzester Zeit verdreifacht. Die Firma ist damit derzeit gleich viel Wert wie die Grossbank UBS.