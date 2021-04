Antikorruption Daniel Thelesklaf heuert bei der Uno an Der Schweizer Geldwäscherei-Experte hat im vergangenen Sommer nach einem Zerwürfnis die Leitung der schweizerischen Meldestelle für Geldwäscherei abgegeben. Nun wird er Direktor des Aktionsplanes gegen Sklaverei und Menschenhandel. Christian Mensch 20.04.2021, 05.00 Uhr

Daniel Thelesklaf, Geldwäscherei-Experte Sophie Stieger

Daniel Thelesklaf hat einen neuen Job. Er wird Direktor eines bei der UNO angesiedelten Projekts, das die Finanzwirtschaft gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel sensibilisieren soll. Dies macht er auf seinem Linkedin-Profil öffentlich. Das Programm «Finance against Slavery and Trafficking» (FAST) hat die Geschäftsstelle bei der UN University’s Centre of Policy Research in New York, seinem neuen Arbeitsort.