Antrieb der Zukunft Wasserstoff oder Elektro? Verkehrswende wird zum «Glaubenskrieg» – das hat die Transportbranche vor Gerne wird darüber gestritten, welcher Antrieb sich in Zukunft durchsetzen wird. Dabei zeichnet sich wie beim Strom ein Mix ab, insbesondere bei Nutzfahrzeugen. Die Branche fordert daher ein Umdenken in der Gesetzgebung. Gregory Remez Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Die Mobilitätswende rollt allmählich auch im Schweizer Schwerverkehr an. Ein Jahr nach der Präsentation der ersten Wasserstoff-Lastwagen im Verkehrshaus Luzern wurden vergangene Woche an gleicher Stelle die ersten beiden 40-Tönner mit Elektroantrieb vorgestellt. Erneut hiess es: Weltpremiere. Es handelte sich um die allerersten E-Lastwagen mit einer Batteriekapazität von 900 Kilowattstunden und einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern – eine kleine Revolution für den E-Motor, dem lange Zeit keine Zukunft im Schwertransport beschieden wurde.

Präsentation der weltweit ersten batteriebetriebenen E-Sattelschlepper im Verkehrshaus Luzern. Zu den Abnehmern gehört auch Galliker. Dominik Wunderli (Luzern, 14. Oktober 2021)

Entsprechend gross war das Echo nach der Veranstaltung, auch ausserhalb der Branche. Nach dem entsprechenden Bericht in dieser Zeitung erreichten uns mehrere hundert Leserzuschriften und Kommentare in den sozialen Netzwerken. Auch wenn diese keineswegs repräsentativ sind, konnte man sich bei deren Durchsicht nicht des Eindrucks erwehren, dass die Mobilitätswende in bestimmten Kreisen zu einer Art Glaubenskrieg verkommen ist.



Gestritten wird in der Regel darum, welcher Antriebsart die Zukunft gehört. Der tiefste Graben verläuft zwischen den Befürwortern von Batterien und Brennstoffzellen (Wasserstoff), wobei es mehr Vorbehalte gegen den batteriebetriebenen Elektromotor zu geben scheint. Zu den häufigsten gehören das höhere Gewicht der Fahrzeuge in Folge der schweren Batterie, die langen Ladezeiten, die hierzulande noch immer mangelhafte Ladeinfrastruktur (gilt auch für den Wasserstoffantrieb), die Herkunft des bezogenen Stroms sowie die aus Umweltsicht fragliche Herstellung und Entsorgung der Batterien.

Wenig Verständnis für Abschaffung des Verbrenners

«Diese Entwicklung stellen wir ebenfalls fest», sagt Adrian Melliger, Geschäftsführer der Winterthurer Designwerk Group, deren Tochterfirma Futuricum die letzte Woche im Verkehrshaus Luzern vorgestellten E-Lastwagen entwickelt hat. Sowohl in Bezug auf den Wasserstoff- als auch auf den Elektroantrieb gebe es viele vorgefertigte Meinungen, die aktuell zu einer Lagerbildung führten. «Das ist wenig zielführend.»

Ein Kehrichtfahrzeug der Firma Futuricum, bald auch für Real Luzern im Einsatz. Christian Beutler/Keystone

Denn in der Realität zeichnet immer deutlicher ab, dass bei den Antrieben – ähnlich wie beim Strom – nicht eine bestimmte Art, sondern ein Mix die Zukunft prägen wird. So ist die Nutzfahrzeugbranche heute weit davon entfernt, sich auf eine Technologie zu beschränken, sondern investiert sowohl in die Batterie als auch die Brennstoffzelle, aber auch synthetische Treibstoffe. Zudem zeigt sie zum jetzigen Zeitpunkt wenig Verständnis dafür, im Kampf gegen die Klimaerwärmung den Verbrennungsmotor eilends zu verbieten. Denn gemäss Fachleuten macht nicht die Antriebsart ein Fahrzeug nachhaltig, sondern aus welcher Quelle die Antriebsenergie stammt.

In dieser Hinsicht haben sowohl Batterien als auch Brennstoffzellen noch ihre Defizite. Während beim batteriebetriebenen Elektroantrieb die Stromherkunft stark variieren kann, stammen noch immer rund 95 Prozent des Wasserstoffes aus fossilem Hintergrund, also aus Erdgas, Kohle oder Erdöl. Ein mit Biodiesel betankter Lastwagen der Norm Euro 6 ist demnach in seiner Gesamtbilanz heute um einiges umweltfreundlicher als etwa ein E-Lkw, der Kohlestrom lädt.

Seit längerem wird deshalb ein Umdenken in der Gesetzgebung gefordert, weg vom Tank-to-Wheel-Ansatz, bei dem nur die CO 2 -Bilanz des Fahrzeugs zählt, hin zu einem ganzheitlichen Well-to-Wheel-Ansatz, der auch die Antriebsenergie und deren Herstellung einbezieht. Unter diesem Gesichtspunkt wäre bereits heute eine substanzielle Emissionsreduktion um 80 Prozent und mehr möglich, wenn etwa bestehende Motoren für Biodiesel, synthetische Treibstoffe oder Gas optimiert würden – zumindest als Zwischenlösung, bis sich die Alternativantriebe flächendeckend durchgesetzt haben.

Elektroantrieb kann nicht alles abdecken

Branchenriesen wie der Transportdienstleister Galliker stellen sich bereits heute auf die künftige Antriebsvielfalt ein. «Wir wollen einen solchen Glaubenskrieg zwischen den Technologien verhindern», sagt CEO Peter Galliker. Zur Flotte des Altishofer Unternehmens gehören gegenwärtig sechs wasserstoffbetriebene Lastwagen sowie sieben zweiachsige Elektro-Lkws. Der Rest der insgesamt 1300 Fahrzeuge fährt noch mit Diesel, die Hälfte davon soll bis 2030 aber CO 2 -neutral unterwegs sein; das ist deckungsgleich mit den diesen Sommer vorgestellten EU-Plänen. Mit dem neuen E-Sattelschlepper von Futuricum wolle man nun weitere Erfahrungen sammeln, sagt Galliker:

«Das ist für uns ein wichtiger Zwischenschritt.»

Gemäss Melliger von der Designwerk Group könne es sich die Nutzfahrzeugbranche aktuell auch gar nicht leisten, sich auf eine Technologie zu beschränken. Je nach Anwendungsbereich müsse ein Lastwagen ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Ein Sattelschlepper, der im internationalen Fernverkehr unterwegs ist, brauche einen anderen Antrieb als ein städtischer Abfallsammler.