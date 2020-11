Anzeigen geplant: Kleinaktionäre wehren sich gegen mögliche Kapitalerhöhung des Luzerner Stahlkonzerns Swiss Steel Group «Es ist ungeheuerlich, wie mit den Minderheitsaktionären umgesprungen wird», sagt ein Kleinaktionär. Grossaktionär Martin Haefner beruft sich auf Finma-Entscheid. Maurizio Minetti Aktualisiert 17.11.2020, 18.44 Uhr

Martin Haefner an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2019 im Stahlwerk in Emmenbrücke.

Bild: Dominik Wunderli

Lange blieben die Kleinaktionäre des Luzerner Stahlherstellers Swiss Steel Group (ehemals Schmolz+Bickenbach) ruhig, doch nun haben sie sich formiert. Aufgrund verschiedener Ereignisse seit dem Beschluss zur Kapitalerhöhung an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2019 und «aufgerüttelt durch die Berichterstattung in den Medien von letzter Woche» haben nun einige Minderheitsaktionäre die «Interessengemeinschaft der unzufriedenen Kleinaktionäre der Swiss Steel» (Iguk) gegründet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neu formierte IG widersetzt sich dem Grossaktionär Martin Haefner und ruft zur Einreichung von Anzeigen an die Übernahmekommission auf. Haefner hält aktuell knapp 50 Prozent am Unternehmen.