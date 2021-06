Zug Anzüge mieten statt kaufen: Zuger Jungunternehmen lockt Investoren an Die Corona-Lockerungen lassen grössere Feierlichkeiten wie etwa Hochzeiten wieder zu. Herrenanzüge sind damit wieder gefragt. Das belebt das Geschäft des Zuger Start-ups Adretto. Andreas Lorenz-Meyer 04.06.2021, 17.12 Uhr

Männer, die zu Hochzeiten oder anderen Festivitäten eingeladen sind, grübeln oft: Wie viel für den Anzug ausgeben? Der ist nicht billig und wird in der Regel nur zwei, dreimal getragen. Und dann noch vorher die nervenaufreibenden Anproben im Laden – auch nicht jedermanns Sache. Wie also unkompliziert an ein passendes Outfit kommen, das erschwinglich ist und auch noch wie angegossen sitzt?

Das Zuger Start-up Adretto will hier die perfekte Lösung bieten: einen Online-Mietservice für Anzüge. Anzugsuchende gehen auf die Seite adretto.ch, stellen dort in ein paar Schritten ihr Outfit zusammen – neben dem Anzug nach Wunsch auch Schuhe oder Accessoires – und bestellen. Nach dem Fest geben sie alles wieder ab, die Kosten für Rückversand und Reinigung übernimmt Adretto.

Auf und Ab im ersten Jahr

Im Januar 2020 gingen die Gründer Lorenz Pöhlmann und Ibrahim Can mit diesem Geschäftsmodell live – kurz vor Ausbruch der Coronakrise. Das darauffolgende Auf und Ab der Lockdowns und vorübergehenden Lockerungen bildet recht gut die noch junge Firmenhistorie ab.

Die Adretto-Gründer Ibrahim Can (links) und Lorenz Pöhlmann im Showroom in Zug. Bild: Pius Amrein (4. Juni 2021)

Zuerst lief es wie am Schnürchen, doch dann kam im März 2020 der erste Lockdown: Hochzeiten und Gala-Dinner wurden reihenweise abgesagt. Dementsprechend durchwachsen lief es von April bis Juni 2020. Den Sommer über brummte das Geschäft dann wieder. Es hatte grünes Licht für Events gegeben, die Leute brauchten dringend Anzüge. Sie hatten aber keine Zeit, sich welche zu kaufen, weil die Feierlichkeiten kurzfristig angesetzt wurden. Und die Geschäfte waren ja auch geschlossen. Adretto bot da den idealen Ausweg.

Im Herbst gab es dann wieder Einschränkungen, die Weihnachtsfeiern fielen aus. «Jede Bestimmung des Bundesrats liess sich an der Zahl der Besucher auf unserer Website ablesen», sagt Co-Gründer Lorenz Pöhlmann im Rückblick auf das «trotzdem erfolgreiche» erste Jahr. Im Herbst 2020 figurierte Adretto unter den sechs Finalisten des Zentralschweizer Start-up-Award «Zünder». Aktuell geht es wieder steil bergauf. Seit März ziehen die Bestellungen und Anfragen massiv an. «Die schrittweisen Lockerungen im Bereich der Events helfen uns enorm.»

Nachhaltiger und günstiger

Zu den Rennern gehört das Outfit Roger #1: Sakko, Hose und Weste sind anthrazitfarben, dazu ein weisses Baumwollhemd, eine bordeauxfarbene, weissgepunktete Fliege aus reiner Seide, ein bordeauxfarbene Seideneinstecktuch, schwarzer Ledergürtel und schwarze Lederschuhe. Auch Roger #3 verleiht sich sehr gut. Hier ist der Anzug blau gehalten, dazu cognacfarbene Schuhe.

Das Adretto-Modell hat für Pöhlmann einige Vorteile. Einmal ist es günstiger, festliche Kleidung zu mieten statt zu kaufen. Das komplette Outfit mit Anzug, Weste, Hemd, Gürtel, Schuhe, Einstecktuch und Fliege kostet knapp über 200 Franken pro Ausleihe, inklusive Versand und Reinigung. Beim Kauf kämen dagegen schnell 1500 Franken zusammen. Als weiteren Vorteil sieht Pöhlmann den Faktor Nachhaltigkeit.

«Natürlich verbrauchen Reinigung und Versand bei uns auch Ressourcen. Das steht jedoch in keinem Verhältnis zum Ressourcenverbrauch bei der Textilienherstellung. Vor allem, wenn der Anzug nach einmaligem Gebrauch nur noch im Schrank hängt.»

Bis zu 20 Mal liessen sich die Adretto-Anzüge wiederverwenden, – so sei die Umweltbelastung viel geringer als bei gekaufter Ware. Damit passt Adretto gut in die Zeit, findet Pöhlmann. Konzepte wie «End of Ownership» seien aktuell im Trend. «Der Mann von heute will viel mehr nutzen als besitzen. Er will seinen Teil dazu beitragen, dass wir nachhaltiger mit den begrenzten Ressourcen umgehen.»

Algorithmus sorgt für die richtige Grösse

Das soll ihm möglichst leicht gemacht werden. Beim Service steht daher die Einfachheit im Zentrum. «Die Kunden brauchen sich um fast nichts zu kümmern und können innert zwei Minuten online ein komplettes Outfit mieten.» Ihre Anzuggrösse müssen sie gar nicht kennen. Dafür, dass trotzdem alles sitzt, sorgt ein eigens dafür entwickelter Algorithmus. Kunden machen auf der Website ein paar Angaben zu Grösse, Alter, Gewicht, Tragegewohnheiten und Körperform. Das vergleicht der Algorithmus dann mit Tausenden von Datenpunkten in der Datenbank und ermittelt so die richtige Anzuggrösse. Pöhlmann:

«Derzeit liegt die Treffgenauigkeit bei über 80 Prozent – und der Algorithmus wird mit jeder Bestellung besser.»

Falls der gelieferte Anzug doch irgendwo zwickt, sendet Adretto kostenlos eine alternative Grösse. Sitzt auch der zweite Anzug nicht wie gewünscht, können ihn die Kunden beim lokalen Schneider auf Kosten von Adretto anpassen lassen. Anproben im Show-Room in Zug sind auch möglich.

Trotz wieder anziehenden Geschäfts: Profitabel ist Adretto noch nicht. Das wird auch noch ein, zwei Jahre so bleiben, glaubt Pöhlmann. «Aber mittelfristig werden wir definitiv Gewinne einfahren», ist er überzeugt. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens: Pro Outfit lässt sich ein dreifach höherer Umsatz erzielen, als wenn man dieses verkaufen würde. Zweitens: Sobald sich die aktuelle Situation beruhigt hat und Events wieder ohne Einschränkungen stattfinden dürfen, werde die Nachfrage «um ein Vielfaches» steigen.

«Das Kundenpotenzial spüren wir jetzt schon.»

Die künftige Finanzierung ist auch auf dem Weg: Aktuell läuft die erste Finanzierungsrunde, Verträge mit namhaften Investoren sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Zudem ist für dieses Jahr geplant, die Prozesse zu automatisieren und die Marke zu stärken. Das Zwei-Mann-Team wird auch vergrössert. «Wir holen uns Verstärkung im Bereich Content, Social-Media-Marketing und Customer Service.» Nächstes Jahr soll dann der nächste Schritt folgen: die Expansion in den weitaus grösseren deutschen Markt. Dort gibt es derzeit lokale Anbieter für die Vermietung von Smokings – aber noch keinen Anbieter mit dem Geschäftsmodell von Adretto.