Neocitran fehlt bis Juni: Diese Medikamente sind nicht lieferbar

Apotheken Auf diese Medikamente müssen Sie noch bis Mitte Jahr verzichten Über tausend Medikamente fehlen derzeit in der Schweiz – ein Rekord. Auf gewisse Produkte werden Konsumenten noch monatelang warten müssen. Auch Herzpatienten oder Epileptiker stehen vor Problemen. Welche Medikamente derzeit fehlen, sehen Sie in unserer Liste.

Gibt es nicht überall: Medikamente wie Neocitran. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Die Enttäuschung war der Frau anzusehen, die in einer Zürcher Apotheke am Samstag ein Mittel gegen ihre Grippe suchte. Das gewünschte Präparat Neocitran sei nicht mehr lieferbar, beschied ihr der Apotheker. So schnell wird sich das nicht ändern.

Bisher kommunizierte der Hersteller Haleon, dass der nächste Liefertermin für Neocitran der 20. März sei. Auf Anfrage von CH Media heisst es nun, dass es einen Lieferengpass gebe: «Das Produkt soll ungefähr in der Kalenderwoche 24 wieder problemlos erhältlich sein.» Das ist Mitte Juni – also drei Monate später.

Gewisse Apotheken haben das Medikament noch an Lager, etwa jene der Migros-Tochter Medbase. Bei der Firma Galenica, die die Apotheken von Amavita, Sun Store oder Coop Vitality betreibt, heisst es, vereinzelt sei das Produkt noch erhältlich. «Eine sehr geringe Anzahl an Neocitran-Packungen ist noch in den Lagern unserer Apotheken vorhanden», sagt eine Sprecherin.

Hälfte der Epilepsieprodukte fehlt

Neocitran ist nur eines von Hunderten nicht erhältlichen Medikamenten. Laut der Website drugshortage.ch, die vom Spitalapotheker Enea Martinelli betrieben wird, sind in der Schweiz derzeit über 1050 Packungen nicht lieferbar. Das sei «absoluter Rekord», sagte er am Montag in der SRF-Sendung «Eco Talk».

Darunter leiden nicht nur Menschen mit einer gewöhnlichen Grippe. «Querfeldein fehlen Medikamente», so Martinelli. So seien 70 Produkte in der Kategorie der Herzmedikamente nicht verfügbar. Von den in der Schweiz verkauften 20 Epilepsieprodukten fehlten 10.

Die Gründe für den Mangel an Medikamenten sind vielfältig. So gibt es eine Knappheit bei Wirkstoffen, qualifiziertem Personal und Material. Wegen dem Preisdruck wurde zudem die Produktion vieler Produkte ins Ausland ausgelagert, womit die Schweiz abhängiger ist.

Masken reduzierten Krankheiten

Die Nachfrage ist zum Teil aber auch viel höher. Wie Marcel Plattner, Chef der Schweizer Pharmafirma Gebro in der Sendung sagte, wurde im letzten Quartal von den Hustenmitteln seiner Firma die dreifache Menge im Vergleich zum Winter vor der Pandemie nachgefragt. Dies, nachdem die Verkäufe während der Coronakrise eingebrochen waren.

Weil sich viele Menschen damals mit Masken schützten, gab es auch weniger Atemwegsinfekte. Laut Plattner spielen zudem Patentregeln eine Rolle. Firmen würden mit älteren Produkten, die keinem Schutz mehr unterliegen, zum Teil sogar Geld verlieren, dies weil der Preisdruck dank Generika hoch ist.

Die Verfügbarkeit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten sei «derzeit sehr volatil», heisst es bei Medbase. Laut Galenica sind im Segment der freiverkäuflichen Medikamente vor allem die Produkte Otrivin Schnupfenspray, diverse Aspirin- und Rennie-Arzneimittel, Pretuval-Filmtabletten, verschiedene Berocca und Hustensirupe betroffen. Bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten seien es etwa Antibotika.

Wie Christoph Amstutz vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung im «Eco Talk» sagte, seien die Antibiotika-Pflichtlager zuletzt «sehr stark» belastet worden. Es gebe noch Antibiotika, aber nicht immer die passende Substanz. Der Bund hat eine Taskforce eingesetzt, um den Mangel zu bekämpfen.

In der Tabelle sehen Sie, welche Medikamente derzeit nicht lieferbar sind.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen