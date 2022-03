Apothekerin: "Von Isolation will niemand mehr etwas wissen"

Corona Trotz Erkältung ins Büro: Testmuffel decken sich mit Hustensaft und Nasensprays ein Corona, oder nicht? Aktuell überlagern sich Erkältung, Grippe und eine neuerliche Omikron-Welle. Das spüren Apotheken. Der Absatz an Erkältungsmitteln steigt, weil Isolation für viele keine Option mehr ist. Pascal Michel 1 Kommentar 11.03.2022, 14.00 Uhr

Seit Anfang März verkaufen Apotheken mehr Erkältungsmittel. Keystone

Neocitran, Dafalgan oder Hustensaft sind derzeit in Apotheken der Renner. Grund dafür ist die sich wieder aufbäumende Omikron-Welle des Coronavirus. Das Bundesamt für Gesundheit meldete am Donnerstag über 32’000 Fälle – Tendenz steigend.

Gleichzeitig kursieren Grippe- und Erkältungsviren, deren Symptome sich kaum von der Omikron-Variante unterscheiden. Erst ein Test bringt Klarheit darüber, mit was man sich nun angesteckt hat. Doch davon wollen immer weniger etwas wissen. Sich in Isolation zu begeben wie Gesundheitsminister Alain Berset, dessen Test am Mittwoch positiv ausgefallen war, schreckt ab.

Isolation? Nein danke!

Das stellt Natalia Blarer, Geschäftsführerin der Toppharm-Apotheke, an der Zürcher Europaallee fest. «Die Menschen sind der Tests überdrüssig. Und wir auch», sagt sie. «In der momentanen Situation, in der wir alle durchseuchen, bringt das Testen nichts mehr. Trotz Symptomen gehen viele weiterhin zur Arbeit und versorgen sich eben mit Erkältungsmitteln, damit das Arbeiten angenehmer ist.» Von Isolation wolle niemand mehr etwas wissen – höchstens diejenigen, die ein paar Tage frei wollten. Oder jene, die sich selbst und ihr Umfeld schützen wollen.

Wer aktuell einen Schnupfen kriege, denke meistens an eine Erkältung, sagt Blarer. Dass es sich um Omikron handeln könne, würden die allermeisten gar nicht mehr überlegen. «Da kommen dann auch die Schnupfensprays und das Neocitran wieder ins Spiel – weshalb soll ich mich testen lassen, wenn ich mit einem Neocitran oder einem Nasenspray gut durch den Tag komme?»

Macht Testen noch Sinn?

Dass der Bundesrat einerseits den «Freudentag» und die Rückkehr zur Normalität ausgerufen hat, andererseits weiterhin zum Testen aufruft, sorgt bei der Apothekerin zunehmend für Frustration. «Wir sind seit einigen Wochen massiv am Durchseuchen.» Glücklicherweise sinke die Belastung der Spitäler weiter. Aber: «Das Testen bringt überhaupt nichts mehr, wenn die Bevölkerung sich nicht mehr an die Regeln hält.» Der Bund könne eine grosse Menge Geld sparen und dieses an anderer Stelle dringender und sinnvoller einsetzen, sagt Blarer.

Dass in Apotheken derzeit viele nach Mitteln verlangen, die Linderung der Symptome versprechen, registriert auch die Galenica-Gruppe, welche die Filialen von Amavita, Sun Store und Coop Vitality betreibt: «Wir stellen seit Anfang März gegenüber Februar eine erhöhte Nachfrage nach Hustenmitteln fest.» Im Falle eines milden Covid-Verlaufs, in dem keine ärztliche Konsultation erforderlich sei, könnten Patienten ihre Symptome – vergleichbar mit Erkältungs- und Grippesymptomen – mit Hilfe von rezeptfreien Arzneimitteln lindern, sagt ein Sprecher.

Gerade bei starken Hustenmitteln rät Apothekerin Blarer jedoch zur Zurückhaltung. «Ein gutes Hausmittel bei trockenem Husten ist nach wie vor der Honig, dessen hustendämpfende Wirkung durch Studien belegt ist.»

Pool-Tests laufen noch bis Ende März

Medikamente statt Test und Isolation: Dies liegt auch daran, dass der Bund seine Teststrategie angepasst hat. Repetitives Testen in Firmen, die nicht für die kritische Infrastruktur relevant sind, bezahlt der Bund nicht mehr. In den Schulen laufen die Pool-Tests noch bis Ende März weiter.

Das Herunterfahren der Test-Infrastruktur sowie der zunehmende Unwille der Bevölkerung, diese zu nutzen, wirft die Frage auf, wie versteckte Covid-Infektionen künftig erkannt werden können. In Singapur diskutieren Experten derzeit darüber, ob Verkäufe in Apotheken ein Indikator sein könnten.

Viele Länder müssten sich fragen, ob es alternative Überwachungssysteme gebe, sagt Alex Cook, Forscher an der Universität Singapur, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. «Verkäufe in Apotheken könnten ein Weg sein.»

Für die Schweiz ist dies im Moment kein Thema, heisst es beim Bundesamt für Gesundheit. Apothekerin Blarer findet die Idee sogar «komplett unsinnig». Und Galenica schreibt: «Es ist davon auszugehen, dass die Verkaufszahlen der symptomlindernden Produkte als Indikation für eine Ausbreitung von Covid-19 nicht ausreichen, sondern spezifische Tests zum Nachweis des Erregers nötig sein werden.»

1 Kommentar Hans Peter Riess vor 44 Minuten “Von Isolation wolle niemand mehr etwas wissen – höchstens diejenigen, die ein paar Tage frei wollten. Oder jene, die sich selbst und ihr Umfeld schützen wollen.“Man beachte die Reihenfolge der vermuteten Motive. Wer sich testen lässt und bei einer Covid-Infektion in Isolation begibt muss wohl inzwischen befürchten, als Blaumacher zu gelten. Alle Kommentare anzeigen