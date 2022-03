Martin Ebners Helvetic: Airline gewinnt vor Gericht gegen Piloten

Arbeitskonflikt Ebners Airline gewinnt vor Gericht: Entlassene Helvetic-Piloten erleiden Niederlage im Cockpit-Knatsch Gleich zu Beginn der Pandemie entschloss sich die Regionalfluggesellschaft, zehn Piloten zu entlassen – darunter auch den Anführer einer neuen, internen Gewerkschaft. Dies führte zu einem Justizfall. Nun ist ein erster Entscheid gefallen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Im Cockpit von Helvetic Airways kam es während der Covid-Pandemie zu zehn Entlassungen. Tobias Siebrecht Photography / Helvetic Airways

Der Schock war bereits gross, doch das Ausmass der Pandemie erst schwer absehbar. Dennoch entschloss sich die Schweizer Regionalfluggesellschaft Helvetic am 13. März zu einer harten Sparmassnahme. Die Airline, im Besitz von Milliardär Martin Ebner und seiner Frau Rosmarie, verschickte intern die Nachricht, dass zehn Piloten im Zuge der Corona-Krise entlassen würden.

Martin Ebner, Milliardär und Inhaber von Helvetic Airways. Michael Buholzer / KEYSTONE

Klar, alle Airlines hatten im Zuge der Corona-Pandemie Überkapazitäten. Allerdings beantragte Helvetic kurz darauf, wie auch die Swiss, beim Bund Kurzarbeit für das gesamte fliegende Personal. Wie diese Zeitung damals berichtete, gehörten zu den Entlassenen teils Piloten, die intern in der Vergangenheit gegenüber der Firma Kritik geäussert hatten, so auch der Präsident der neu gegründeten Pilotenvereinigung Helvetic Pilots Association, welcher der Grossteil der Cockpit-Crew angehört. So stand für Branchenkenner die Frage im Raum, ob die Firma die Gunst der Stunde genutzt hatte, um sich von unliebsamen Angestellten zu trennen.

Klage wird vollumfänglich abgewiesen

Eine Mehrheit der entlassenen Piloten sah dies so - und reichte gegen die Firma eine Klage wegen unrechtmässiger Kündigung ein. Schlichtungsverhandlungen waren zuvor fehlgeschlagen. Für den Fall zuständig ist das Bezirksgericht Höfe im Kanton Schwyz, wo die Airline ihren rechtlichen Sitz hat, genauso wie Martin Ebners Investmentfirma Patinex. Nun hat das Gericht ein Verdikt gefällt, wie Recherchen zeigen - mit negativem Ausgang für die entlassenen Piloten. Es weist die Klage vollumfänglich ab.

Tobias Pogorevc, CEO der Helvetic Airways. Jorma Mueller / Helvetic Airways

Laut Gerichtspräsident Lukas Burlet wurden insgesamt sechs Urteile verfasst, die praktisch identisch sind. Eines sei bereits rechtskräftig, bei den andern laufe noch die Rechtsmittelfrist. CH Media liegt die anonymisierte Begründung zum rechtskräftigen Urteil vor. Darin wird klar: Burlet hat die Argumentation der Airline unter der Leitung von CEO Tobias Pogorevc praktisch ausnahmslos überzeugt.

Auch wenn ein anderes Vorgehen denkbar gewesen wäre, führe Helvetic vollziehbare Gründe an, weshalb sich die Firma anders entschieden hat. Das Vorgehen mit den Entlassungen seit «weder stossend noch erscheint es willkürlich». Eine Missbräuchlichkeit ergebe sich daraus nicht.

Richter sieht keine Missbräuchlichkeit

«Nur weil andere Fluggesellschaften in einem ersten Schritt andere Massnahmen als die Beklagte eingeleitet haben, ist das Vorgehen der Beklagten nicht als missbräuchlich zu qualifizieren», schreibt der Richter in seinem Urteil. Ebenfalls nicht entscheidend sei, dass der Kläger mit Kurzarbeit einverstanden gewesen wäre, um die Kündigung zu vermeiden. Zudem seien die gekündigten Piloten nicht umgehend durch andere ersetzt worden, was für eine Missbräuchlichkeit sprechen würde.

Helvetic Airways ist eine wichtige, so genannte Wetlease-Partnerairline der Swiss, in deren Namen sie Flüge mit eigenen Flugzeugen und eigener Crew durchführt. Tobias Siebrecht Photography / Helvetic Airways

Und was ist mit dem Verdacht, dass absichtlich der Präsident der neuen Piloten-Gewerkschaft aus dem Verkehr gezogen wurde, da diese der Firma ein Dorn im Auge war? Burlet erkennt darin darin keinen Zusammenhang: «Dafür braucht es konkrete und objektiv nachvollziehbare Anhaltspunkte. Diese fehlen vorliegend.» Das Gericht brummt dem klagenden Piloten zudem eine Parteientschädigung von 3000 Franken auf, die er Helvetic entrichten muss.

Ob zu den verfassten Urteilen des Bezirksgerichts beim Kantonsgericht Schwyz Berufungen eingereicht wurden, ist noch nicht bekannt. Man werde Mitte April diesbezüglich informieren, sagt Bezirksgerichtspräsident Lukas Burlet.

Unsichere Aussichten für Helvetic

Helvetic-Sprecher Simon Benz will das Urteil nicht kommentieren: «Zu rechtlichen Angelegenheiten nehmen wir keine Stellung.» Abgesehen von diesen zehn Entlassungen sei die Zahl der Cockpit-Crewmitglieder trotz Pandemie bis heute stabil geblieben. Das Pilotencorps umfasse aktuell über 140 Pilotinnen und Piloten. Zusätzliche Cockpit-Angestellte würden derzeit nicht gesucht.

Die Aussichten der Aviatik haben sich zuletzt allerdings trotz Pandemie-Lockerungsmassnahmen wieder verdüstert. «Inwiefern sich der Ukraine-Krieg auf die aktuellen Flugbuchungen auswirkt, ist schwer zu sagen», sagt Benz. Aktuell gingen kontinuierlich Buchungen ein und die Sommerflüge seien bereits gut gebucht. Stornierungen habe es bisweilen noch keine gegeben. «Direkte Auswirkungen auf unser Geschäft hat der Ukraine-Krieg in erster Linie im Bereich der Kerosinpreise.»

