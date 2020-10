Arbeitslosenquote in drei Zentralschweizer Kantonen gesunken

Die Arbeitslosenquote in den drei bevölkerungsreichsten Zentralschweizer Kantonen Luzern, Zug und Schwyz ist im September im Vergleich zum Vormonat gesunken. In Ob- und Nidwalden bleibt der Anteil Erwerbsloser unverändert, einzig in Uri stieg die Quote leicht an.

David von Moos 08.10.2020, 12.17 Uhr