Arbeitslosigkeit: Aussichten am Arbeitsmarkt bleiben gut

Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit bleibt tief, doch Aussteuerungen schnellten nach oben – was hinter dem Einmaleffekt steckt Die Aussichten für Arbeitnehmende in der Schweiz bleiben gut – in allen Regionen und für alle Altersgruppen. Warum es im November aber bei den Aussteuerungen einen Ausreisser gab. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 07.02.2023, 10.53 Uhr

Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt bleiben gut – trotz konjunktureller Risiken. Hanspeter Bärtschi

Der Arbeitsmarkt läuft weiter heiss. Im Januar lag die Arbeitslosenquote bei tiefen 2,2 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) meldet. Das ist leicht höher als im Dezember (2,1 Prozent) und entspricht genau dem Jahresschnitt 2022. In absoluten Zahlen sind es 100'766 Personen, die per Ende Januar bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet waren. Das ist deutlich weniger als noch im Januar 2022: Damals waren es über 120'000 Arbeitslose.

Wie Oliver Schärli, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung im Seco, an einer Telefonkonferenz erklärte, sieht es also weiterhin sehr gut aus. Gerade, wenn man die saisonalen Effekte berücksichtigt: Die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit lag in allen Altersgruppen und Regionen unter dem Vorpandemieniveau – im Januar bei sehr tiefen 1,9 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen ist auf 51’810 gestiegen. Dem standen 169’516 registrierte Stellensuchende gegenüber.

Was die Lage der älteren Arbeitnehmenden betrifft, sagte Schärli: «Es trifft nicht zu, dass in der Pandemie die Hemmschwelle gesunken ist, ältere Arbeitnehmende zu entlassen.» Diese hätten sogar ein unterdurchschnittliches Risiko, arbeitslos zu werden – doch wenn es geschieht, hätten sie mehr Mühe, wieder eine Stelle zu finden. Das habe sich auch in der Krise gezeigt.

Sondereffekt bei den Aussteuerungen

Einen aussergewöhnlichen Ausschlag gab es im November 2022 bei den Aussteuerungen. Mit 6602 ausgesteuerten Personen lag die Zahl mehr als doppelt so hoch als in einem durchschnittlichen Monat. Das lässt sich laut Schärli mit einem «einmaligen Pandemieeffekt» erklären.

Während der Pandemie wurden besondere Taggelder ausgegeben, die nicht vom normalen Taggeldkonto abgezogen wurden. Somit hat sich bei vielen Personen die Aussteuerung herausgezögert – bis im November 2022. Schärli betonte: «Die Gesamtzahl an Aussteuerung wird 2022 aber nicht höher liegen als in vorhergehenden Jahren.»

Auch beim Ausblick auf 2023 bleibt das Seco vorsichtig optimistisch. Die konjunkturelle Abkühlung dürfte sich am Arbeitsmarkt zwar bemerkbar machen, sagte Schärli. Man rechne für 2023 aber mit einer weiterhin tiefen Arbeitslosigkeit von 2,3 Prozent und für 2024 mit 2,4 Prozent. Dies unter dem Vorbehalt, dass eine Energiemangellage ausbleibe.

Firmen wollen weitere Stellen schaffen

Ähnliches berichtete tags zuvor auch die ETH-Konjunkturforschungsstelle (KOF). Deren Beschäftigungsindikator deutet ebenfalls auf eine ungebrochen gute Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hin. Bei den Firmen herrsche trotz Konjunkturrisiken eine «ungebrochene Bereitschaft», Stellen zu schaffen. Das habe die Januar-Umfrage unter rund 4500 Firmen ergeben.

In der Industrie, im Grosshandel und im Versicherungen verbessern sich die Aussichten für Stellensuchende, während sie im Gastgewerbe weit über dem langjährigen Mittelwert stabil bleiben. Die einzigen Branchen mit einer leichten Abnahme sind laut der KOF die Banken und die übrigen Dienstleistungen.

