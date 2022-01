ARBEITSMARKT Auf dem Arbeitsmarkt ist Corona schon fast ausgestanden Die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt. Nach dem Anstieg 2020 ist die Arbeitslosigkeit in der Ostschweiz beinahe wieder auf das Niveau von vor der Pandemie gesunken. Doch nicht überall. Kaspar Enz 07.01.2022, 12.00 Uhr

Im Gastgewerbe ist die Coronakrise immer noch spürbar – auch auf dem Arbeitsmarkt. Lukas Lehmann / KEYSTONE

Im Vergleich zum November ist die Arbeitslosigkeit in den Ostschweizer Kantonen leicht gestiegen: Von 2.1 auf 2.3 Prozent im Thurgau, und um 0.1 Prozentpunkte im Kanton St.Gallen. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist im Winter üblich, dieses Jahr falle dieser saisonale Effekt aber eher schwächer aus als in vergangenen Jahren, meldet das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen.

So stieg die Zahl der Arbeitslosen im Kanton St.Gallen vor allem im Baugewerbe (+161 Personen), während sie in den meisten anderen Branchen stabil blieb. Deutlich gesunken ist die Arbeitslosenzahl aber im Vergleich zum Vorjahr. Ende Dezember lag die Arbeitslosigkeit in der Schweiz bei 3,5 Prozent, 0,9 Punkte über dem Wert vom Dezember 2021. In der Ostschweiz ist ein ähnlicher Rückgang erkennbar. Die Arbeitslosenquoten im Dezember 2021 liegen nur wenig über den Werten vom Dezember 2019. Im Appenzellerland liegen sie sogar bereits deutlich unter den Werten von vor der Pandemie.

Doch während in vielen Branchen Fachkräfte bereits wieder rar sind, haben sich einige Branchen noch nicht von der Pandemie erholt. Laut Daniel Lang, Hauptabteilungsleiter Arbeitslosenversicherung beim St.Galler Amt für Wirtschaft und Arbeit, gilt das insbesondere für den Detailhandel und das Gastgewerbe.

