Fachkräftemangel lässt Zuwanderung ansteigen: Das hat ein unliebsame Folgen

Arbeitsmarkt Der Fachkräftemangel lässt die Zuwanderung wieder stark ansteigen: Das hat unliebsame Folgen Die Zuwanderung ist auf einmal wieder so hoch wie seit sieben Jahren nicht mehr – es müssten eigentlich mehr Wohnungen gebaut werden, doch das Gegenteil geschieht. Die Ursachen und Folgen. Niklaus Vontobel und Ann-Kathrin Amstutz 3 Kommentare 05.09.2022, 17.00 Uhr

Es wird gebaut, aber zu wenig: Neubau direkt am Rhein. Kenneth Nars/BLZ

Vielerorts wird es noch schwieriger, als es ohnehin schon war, eine freie Wohnung zu finden. Das ist die unschöne Botschaft, die eine neue Studie der Grossbank Credit Suisse überbringt. Die zunehmende Knappheit im Wohnungsmarkt zeigt sich etwa an den Mieten von in Inseraten angebotenen Wohnungen. Fünf Jahre lang gingen die Mietpreise zurück, wie der Indikator von Wüest Partner zeigt. Nun sind sie im 2. Quartal 2022 wieder gestiegen, und dies deutlich.

Für die Knappheit nennt die Studie vor allem drei Gründe: Die aktuell noch kräftig wachsende Wirtschaft; eine markante Zunahme der Zuwanderung; und eine Raumplanung, die zwar das Bauen auf der grünen Wiese einschränkt, aber in den Städten nicht genügend ermöglicht.

Der Reihe nach.

In den Städten wird zu wenig gebaut

Einerseits sei es bei Immobilienmärkten unvermeidlich, dass es zu sogenannten Schweinezyklen kommt: mal hat es zu viele Wohnungen, dann zu wenige. Andererseits liege laut den Studienautoren der Verdacht nahe, dass zu wenige Wohnungen gebaut werden, weil in der Schweiz «strukturell» etwas falsch läuft.

In ländlichen Regionen wird weniger gebaut, um die Landschaft zu schützen – so will es die Raumplanung. In den Städten und Agglomerationen wiederum werde nicht genug gebaut, um mit der steigenden Nachfrage mitzuhalten. Schuld seien «Einsprachen, restriktive Baugesetze und Lärmschutzbestimmungen». So erkläre sich laut CS zumindest teilweise, dass in den letzten zwei Jahren schweizweit deutlich weniger gebaut wurde als in den zwei Jahren zuvor.

Stärkste Zuwanderung seit 2015

Zugleich steigt die Nachfrage rasant, was die CS-Ökonomen teilweise hiermit erklären: «eine markante Zunahme der Nettozuwanderung». In den 12 Monaten von Juli 2021 bis Ende Juni 2022 gab es die höchste Einwanderung seit knapp einem Jahrzehnt – rund 154'600 Menschen kamen hinzu. Zugleich war die Auswanderung im langfristigen Vergleich nur durchschnittlich hoch – fast 75'000 Menschen zogen weg. Unter dem Strich gab es eine Nettozuwanderung von 79'600 Menschen – das ist der höchste Wert seit September 2015, also seit sieben Jahren.

Wenige neue Wohnungen, eine hohe Nettozuwanderung: Dies sind zwei der Hauptgründe, warum die CS für die grossen Städte und Agglomerationen zu folgender Einschätzung gelangt:

«Die Marktsituation droht sich in den nächsten Jahren weiter zu verschärfen.»

Ein Grund für die hohe Zuwanderung: Der Fachkräftemangel

Die hohe Zuwanderung ist indessen eine Folge des aktuellen Wirtschaftsbooms. Wie die CS auf Anfrage sagt: «Der Anstieg der Zuwanderung geht fast vollständig auf das Konto derjenigen Zuzügler, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen.» Es würden weiterhin kräftig Stellen geschaffen und in verschiedenen Branchen herrscht Fachkräftemangel.

Die Wirtschaft braucht Arbeitskräfte, denn ihre Wertschöpfung steigt deutlich. Vor allem im Dienstleistungssektor ist dies spürbar. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag meldet, ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 0,3 Prozent gewachsen. Im ersten Quartal lag das Wachstum bei 0,5 Prozent.

Für die Arbeitnehmenden sind die Aussichten je nach Branche noch immer gut. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 ist die Beschäftigung von April bis Juni um 3,2 Prozent gestiegen, wie Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen. Auch die Zahl der offenen Stellen liegt um 45,5 Prozent höher.

3 Kommentare Kurt Franz Unternährer vor 30 Minuten 2 Empfehlungen die halbe Welt hat scheinbar tolle Fachkräfte, wir nicht, was machen wir falsch? Und wir haben doch so tolle und volle Unis, kommt von da denn nichts? Und die Berufsschulen, sind die alle leer? 2 Empfehlungen Martin Hafen vor 15 Minuten Die Ursachen sind anders: Jene die Immobilien besitzen (nicht nur für den Eigenbedarf) möchten höhere Profite (Vorbild Singapur, etwas ferner Monaco), dafür geht man im Vergleich mit den Nachbarländern möglichst tiefe Steuern ein, damit es für Firmen und Menschen interessant in diesen Staat zu ziehen (nicht die Schweizer Wirtschaft wächst, wir importieren einfach "Wirtschaft" aus anderen Ländern). Die Preise für die knappe Ressource "Land" wachsen damit und damit die Profite derjenigen, die diese Ressource besitzen und verkaufen können. Früher wuchs gleichzeitig auch der Preis für die (damals noch) knappe Ressource "Arbeit", deshalb waren die Löhne in der Schweiz hoch. Die hohen Löhne haben aber die Firmenbesitzer (in CH und EU) gestört, deshalb hat man nun auch die Personenfreizügigkeit => Damit steigen die Löhne (der Preis für Arbeit) nicht mehr so stark, aber um so stärker jene für Land. Fachkräftemangel ist übrigens ein Synonym für "Freie Stellen", diese entstehen nun im Übermass durch Firmeneinwanderungen, diese Firmen kamen früher nicht, weil sie früher hohe Kosten für Ausbildung und Löhne in Kauf hätten nehmen müssen (wegen der knappen Ressource "Arbeit"). Alle Kommentare anzeigen