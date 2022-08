Arbeitsmarkt «Weitere Aufwärmung, kein Heisslaufen»: Arbeitslosenquote fällt im Juli unter 2 Prozent, aber nur um Haaresbreite Für die Arbeitnehmenden ist die Situation so gut, wie seit 20 Jahren nicht - der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse will nun Lohnerhöhungen von 3 bis 5 Prozent durchsetzen. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 08.08.2022, 12.13 Uhr

So wenige Arbeitslose wie lange nicht mehr: Arbeitsvermittlung in Thun. Keystone

Es ist nicht leicht, die aktuelle Situation noch in passende Worte zu fassen. «Allmählich heiss» laufe der Arbeitsmarkt, sagte Boris Zürcher, Arbeitsmarktchef beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), als er vor einem Monat die Zahlen für den Juni vorstellte. Damals war die Arbeitslosenquote auf 2 Prozent gefallen - und damit auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Nun, da das Seco die Zahlen für den Juli vorgestellt hat, passt Zürcher seine Beschreibung an: Die Lage sei nach wie vor ausgezeichnet, es gebe eine «zunehmende Aufwärmung, aber noch kein Heisslaufen».

Ende Juli waren noch 91'474 Personen eingeschrieben bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren, und damit 1’037 Personen weniger als noch im Juni. Dass der Rückgang nicht stärker ausfiel, erklärte Zürcher mit der Ferienzeit. Wenn - überspitzt gesagt -, alle irgendwo an Stränden liegen, wird in der Schweiz weniger Personal rekrutiert. Auch wenn der Mangel an Personal so gross ist, wie seit 30 Jahren nicht mehr.

So blieb die Arbeitslosenquote dort liegen, wo sie schon im Juni stand: auf rund 2,0 Prozent. Doch hinter den gerundeten Zahlen gab es Bewegung, was Zürcher als statistischen «Fun Fact» hinzufügte, also in etwa «witzige Tatsache». Im Juni lag die Arbeitslosenquote auf der zweiten Stelle nach dem Komma noch leicht über 2 Prozent. Ende Juli war sie unter die Marke von 2 Prozent gefallen - also auf 1,99 Prozent.

Zu den Aussichten für die kommenden Monate sagte Zürcher, das Seco rechne mit einer «positiven Entwicklung». Derzeit gebe es ein ungewöhnliches Nebeneinander: einerseits ein sehr guter Arbeitsmarkt, andererseits grosse Ängste vor einer Rezession und Energieknappheit im Herbst. Doch das Seco rechnet nicht mit starken Abkühlung der Konjunktur, und selbst wenn es dazu komme, würde dies sich erst mit Verzögerung durchschlagen.

Gewerkschaften mit hohen Lohnforderungen

Der boomende Arbeitsmarkt dürfte ein massgeblicher Faktor sein, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber über die Löhne für 2023 streiten. Dazu kommt die Inflation, die in der Schweiz derzeit bei 3,4 Prozent liegt - so hoch ist wie seit 3 Jahrzehnten nicht mehr. Die Lohnverhandlungen dürften daher dieses Mal besonders heftig geführt werden.

Der gewerkschaftliche Dachverband Travailsuisse und seine Verbände haben ihre Forderungen am Montag bekannt gegeben. Sie fordern für alle Arbeitnehmenden generelle Lohnerhöhungen zwischen 3 und 5 Prozent. «Deutliche Lohnsteigerungen sind notwendig, und sie sind auch möglich», hält Travailsuisse fest. Nötig sei es, weil die Lebenshaltungskosten deutlich gestiegen seien, argumentiert die Gewerkschaft. Möglich sei es, weil die Unternehmen produktiver geworden seien - und sich folglich die Lohnerhöhungen leisten können.

Dass die Arbeitgeber mit diesen Argumenten nicht einverstanden sind - liegt freilich auf der Hand. Die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich rechnet derzeit mit einer realen Null-Runde. Dann würde zwar verhindert, dass die Löhne an Kaufkraft verlieren. Doch zugleich könnten sich die Arbeitnehmenden nicht mehr kaufen für ihre Löhne.

