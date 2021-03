Arbeitsmarkt Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt stark an, auch bei Jungen – droht der Schweiz eine Generation Corona? Im Schatten der viel beachteten Arbeitslosenquote, die zurzeit trotz zweiter Welle stabil ist, nehmen Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit stark zu. Gregory Remez 20.03.2021, 05.00 Uhr

Erstmals seit zehn Jahren sind wieder mehr als 30'000 Menschen in der Schweiz langzeitarbeitslos: Schalter im RAV in Sursee.

Bild: Manuela Jans-Koch (30. Oktober 2020)

Der erste Schock hatte sich schnell gelegt. Nach einem sprunghaften Anstieg im vergangenen Frühjahr hatte sich die Quote der Arbeitslosen in der Schweiz relativ rasch stabilisiert. Die Kurzarbeit griff und verhinderte Schlimmeres. Im Februar dieses Jahres ging die Quote gar überraschend von 3,7 auf 3,6 Prozent zurück – Ökonomen hatten zuvor einen leichten Anstieg prognostiziert. Zwar lag sie damit noch immer um mehr als einen Prozentpunkt höher als vor der Krise, doch hinderte das einige Exponenten aus Politik und Wirtschaft nicht daran, bereits vorsichtig entwarnende Töne anzustimmen.

Auf den ersten Blick mag das stimmen. Im Vergleich zu den Nachbarländern steht die Schweiz mit einer Arbeitslosenquote unter 4 Prozent sehr gut da. Doch unter der Oberfläche hat sich zuletzt ein anderer beunruhigender Trend abgezeichnet: Erstmals seit zehn Jahren sind wieder mehr als 30'000 Menschen in der Schweiz langzeitarbeitslos. Sie suchen also seit mindestens einem Jahr vergeblich einen Job.

Erholung am Arbeitsmarkt noch nicht in Sicht

Unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie hatte der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtarbeitslosigkeit noch knapp 12 Prozent betragen – ein Wert, den die Schweiz zuletzt vor der Finanzkrise ausweisen konnte. Und im Gegensatz zur Arbeitslosenquote verzeichnete der Anteil der Langzeitarbeitslosen während des ersten Lockdowns gar eine Abnahme. Dann aber drehte der Trend, und die Langzeitarbeitslosigkeit begann zu klettern. Inzwischen liegt sie bei über 18 Prozent:

In der Zentralschweiz nahm die Zahl der Langzeitarbeitslosen in unterschiedlichem Masse zu. Den grössten Anstieg verzeichnete dabei der Kanton Luzern, von 454 Langzeitarbeitslosen im Februar 2020 auf 954 Langzeitarbeitslose im Februar 2021; die Zahl stieg also mehr als um das Doppelte. Dahinter folgt der Kanton Zug, wo die Zahl der Langzeitarbeitslosen von 141 im Februar 2020 auf inzwischen fast 350 angestiegen ist:

Bisher sind in der Statistik der Langzeitarbeitslosen nur diejenigen erfasst, die bereits vor Corona arbeitslos waren. Nun aber droht weiteres Ungemach: Ab kommendem Monat beginnen all jene Corona-Arbeitslosen, die im ersten Lockdown ihren Job verloren und seither nichts gefunden haben, in die Langzeitarbeitslosigkeit zu rutschen. Schliesslich stieg die Arbeitslosenzahl im März des vergangenen Jahres schlagartig um fast 18'000 Menschen, im April kamen nochmals genauso viele dazu. Deshalb dürfte die Zahl der in der Statistik erfassten Langzeitarbeitslosen bald deutlich nach oben springen.

Damit rechnet auch das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco, auch wenn es auf Anfrage zu bedenken gibt, dass der Schweizer Arbeitsmarkt selbst in der Coronazeit beweglich geblieben ist:

«Man sollte die Dynamik hinter den Arbeitslosenzahlen nicht unterschätzen.»

So seien 70 Prozent von all jenen, die sich im März 2020 neu zur Stellensuche gemeldet hatten, im Februar 2021 nicht mehr beim RAV gewesen.

Nichtsdestotrotz kann die momentan relativ stabile Quote der Arbeitslosen nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass sich in ihrem Schatten die schlimmste Form der Erwerbslosigkeit ausbreitet: die entmutigende und existenzbedrohende Dauerarbeitslosigkeit. Kommt hinzu, dass sich zurzeit noch immer viele Menschen in Kurzarbeit befinden, die nicht zu den Arbeitslosen gezählt werden. Zwar haben sich die Anmeldungen zur Kurzarbeit bisher als überaus wirksame Antikörper gegen das Virus erwiesen. Doch je länger die Krise andauert, desto weniger vermag die Kurzarbeit den Stellenmarkt gegen die Arbeitslosigkeit zu immunisieren. Wird sie dereinst nicht mehr verlängert, drohen weitere Konkurse oder Kündigungen.

Nicht alle Jobs werden zurückkommen

Die Arbeitslosigkeit steigt und fällt erfahrungsgemäss mit der konjunkturellen Entwicklung, wobei sie dem Wirtschaftsverlauf zeitverzögert folgt. In der Regel schlagen sich Aufschwung und Rezession nach rund sechs Monaten in der Arbeitslosenquote nieder. Mit einer weiteren Verzögerung von rund zehn Monaten reagiert dann auch die Quote der Langzeitarbeitslosen. Diese Konjunktursensibilität zeigte sich zuletzt exemplarisch in der Finanzkrise.

Im Fall der Coronakrise ist allerdings keineswegs sicher, dass sich der Arbeitsmarkt so schnell wie damals erholen wird. In gewissen Branchen wird es gemäss Prognosen Jahre dauern, bis sich das Geschäft wieder auf Vorkrisenniveau einpendelt. Manche Teile der Wirtschaft dürfte die Pandemie hingegen langfristig umpflügen – selbst wenn bald die grosse Mehrheit der Menschen geimpft sein sollte.

Es steht beispielsweise in Frage, ob angesichts des aktuellen Siegeszugs von Softwareprogrammen wie Microsoft Teams künftig wieder genauso viele Geschäftsreisende unterwegs sein werden oder ob sich dereinst wieder genauso viele Einkaufslustige in den Ladengassen tummeln. In vielen Branchen dürfte ein Teil der früheren Jobs auf Dauer wegfallen.

Die düsteren Aussichten haben das Seco jüngst dazu bewogen, einen Bericht zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit zu verfassen. Darin warnt es explizit vor einem plötzlichen Anstieg des Indikators, der ab einem gewissen Mass auch «die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung hemmen kann». Denn die Erfahrung zeigt: Je länger eine Phase von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit andauert, desto stärker kann sie sich negativ auf wirtschaftliche, gesellschaftliche sowie persönliche Aspekte auswirken.

Für die Betroffenen manifestieren sich die Folgen in der Regel in sinkenden Erwerbschancen, Lohneinbussen bei einer neuen Stelle sowie teilweise gesundheitlichen und sozialen Problemen. Eine ursprünglich konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit könne dadurch zu einer strukturellen werden und so die Sockelarbeitslosigkeit anheben, schreibt das Seco. Deshalb handle es sich bei der Langzeitarbeitslosigkeit um «ein ernst zu nehmendes Problem, das möglich verhindert werden muss».

Denkbar schlechter Start ins Berufsleben

Das gilt insbesondere für all jene, die zurzeit kurz vor dem Einstieg in den Arbeitsmarkt stehen. Wenn sie keinen Ausbildungsplatz oder keine erste Stelle finden, sind sie dazu gezwungen, ihr Berufsleben mit Langzeitarbeitslosigkeit zu beginnen – ein denkbar schlechter Start. Zwar zeigt ein Vergleich zwischen den Altersklassen, dass der Anteil der Langzeitarbeitslosen in allen Kategorien spätestens ab Juni 2020 deutlich zugenommen hat.

Am meisten beunruhigen dürfte allerdings die steigende Jugendarbeitslosigkeit. So hat sich der Anteil der Langzeitarbeitslosen bei den 15- bis 24-Jährigen beinahe verdoppelt, was auch damit zusammenhängt, dass Bildungsabgänger, die normalerweise nur während rund vier Monaten Anspruch auf Taggelder haben, derzeit von zusätzlichen Geldern profitieren. Jürg Schweri, Professor am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB in Zollikofen bei Bern, sagt dazu:

«Das Risiko einer Generation Corona ist da.»

Entscheidend werde sein, wie rasch sich die Wirtschaft im Laufe des Jahres erholen werde. In jedem Fall seien nun in der Berufsbildung alle Akteure gefordert, um die Lernenden so gut wie möglich auszubilden und besonders denen gute Möglichkeiten zu bieten, die vor dem Abschluss stehen und eine Stelle suchen.