Arbeitszeit Nur 4 Tage die Woche arbeiten? Diese Luzerner Firma probiert das «neuseeländische Modell» aus Ein Luzerner Unternehmen geht bei den Arbeitszeiten neue Wege. Ein neuseeländisches Modell dient dabei als Vorbild. Matthias Stadler, Auckland 12.02.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Flexible Arbeitsmodelle gewinnen an Popularität. Bild: Christian Beutler/Keystone

Vier statt fünf Tage pro Woche arbeiten und trotzdem den vollen Lohn ausbezahlt bekommen? Genau dieses System führte der neuseeländische Vermögensverwalter Perpetual Guardian im März 2018 ein. Mit durchschlagendem Erfolg, wie Unternehmensgründer Andrew Barnes im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt:

«Es kommt in der Geschäftswelt selten vor, dass eine Idee keine negativen Aspekte hat. Aber hier ist genau das der Fall. Ich würde die Vier-Tage-Woche auf jeden Fall wieder einführen.»

Die Produktivität beispielsweise habe um 20 Prozent gesteigert werden können. Zudem seien die Mitarbeiter glücklicher, seltener krank und würden länger im Geschäft angestellt bleiben.

Der Erfolg rief schon bald andere Unternehmen auf den Plan. Barnes jettet – auch während Coronazeiten – pausenlos um die Welt, um das Modell anderen Unternehmen schmackhaft zu machen. Und auch auf staatlicher Ebene kommt die Idee an. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern beispielsweise brachte während der Covid-Krise kurz nach dem ersten Lockdown Mitte Mai 2020 die Idee ins Spiel, dass neuseeländische Firmen vermehrt auf dieses Arbeitsmodell setzen sollten.

Sie schielte dabei vor allem auf den Tourismus, der aufgrund der geschlossenen Grenzen im Land arg strapaziert wurde und noch immer wird. Mit einer Vier-Tage-Woche hätten die «Kiwis» mehr Zeit, um im eigenen Land herumzureisen und so den Tourismussektor wiederzubeleben.

Corona beeinflusst die Arbeitsweise Die Vier-Tage-Woche stösst auf Interesse. Neben Schweizer Unternehmen experimentieren auch in verschiedenen europäischen Ländern Firmen mit diesem Modell. In Dänemark etwa ist es bereits weit verbreitet. Laut dem neuseeländischen Unternehmer Andrew Barnes arbeitet zudem etwa die spanische Regierung daran, und auch in Irland, Australien und Russland gebe es Überlegungen. Grosse Firmen wie Microsoft, der neuseeländische Ableger von Unilever und die administrative Abteilung von Morrisons, der viertgrössten Supermarktkette Grossbritanniens, haben das Modell eingeführt oder getestet. «Covid-19 hat einen grossen Einfluss darauf. Es hat gezeigt, dass beispielsweise eine Bank quasi von zu Hause aus geleitet werden kann. Weswegen sollte man dann nicht auch die Arbeitswoche anders organisieren können?», so Barnes. (mst)

Auch ein Luzerner Unternehmen lässt sich nun von den Neuseeländern inspirieren. Die Mare Communication and Care AG mit Sitz am Mühlenplatz in Luzern führte per Anfang dieses Jahres die Vier-Tage-Woche ein. «Was die Neuseeländer können, können wir auch», sagt sich die Kommunikationsfirma. Geschäftsleitungsmitglied Manja Van Wezemael führt aus:

«Wir erhoffen uns dadurch weniger Stress, mehr Zufriedenheit im Job und eine bessere Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Wir sind überzeugt, dass Menschen umso besser arbeiten, je wohler sie sich fühlen.»

Manja Van Wezemael, Geschäftsleitungsmitglied bei Mare Communication and Care. Bild: PD

Die Covid-Krise habe dazu geführt, dass sich die Arbeit und auch das Verhältnis zur Arbeit verändern würden. «Eine Krise ist immer auch eine Chance, Dinge zu ändern», sagt Van Wezemael. Das Unternehmen mit vier Festangestellten und mehreren freien Mitarbeitern sei punkto Arbeitszeit seit je vergleichsweise flexibel unterwegs. Man setze künftig auch nicht stur auf die Vier-Tage-Woche, sondern wolle es den Mitarbeitern ermöglichen, die Arbeit so einzuteilen, dass sie ihren Bedürfnissen am besten entgegenkommt. So könnten sie beispielsweise auch fünf Tage à sechs Stunden arbeiten.

Potenzial auch in der Zentralschweiz

Die Firma ist nicht die einzige in der Schweiz, welche auf ein flexibles Modell setzt. In der Zentralschweiz hingegen ist die Vier-Tage-Woche noch weitgehend unbekannt. Andreas Jäger Fontana, Wirtschaftsdozent an der Hochschule Luzern, sieht durchaus Potenzial dafür. Er führt aus:

«Sie muss aber zwingend in der Organisation mitgetragen werden, Teil der Dialog-Kultur sein, vom Management kommunikativ explizit gewünscht sein oder als möglich erklärt werden»

Interessierte Firmen sollten dieses System jedoch nicht isoliert betrachten, sondern im Einklang mit anderen Faktoren wie etwa dem Führungsstil und dem Lohnmodell. Wichtig sei, dass ein mögliches Ausstiegsszenario bereitstehe. «Die Motivationswirkung kann nämlich über die Zeit wieder schwinden.» Andreas Jäger Fontana sieht die Vorteile in einer besseren Vereinbarkeit von Beruflichem und Privatem sowie einer potenziell höheren Produktivität. Als Nachteil bezeichnet er die geringere Verfügbarkeit für Arbeitskollegen und Kunden.

Mit Vier-Tage-Wochen 92 Milliarden Pfund eingespart

Studien haben laut der «Handelszeitung» gezeigt, dass internationale Unternehmen positive Erfahrungen gemacht haben. So hätten britische Firmen mit Vier-Tage-Wochen jährlich fast 92 Milliarden Pfund einsparen können. Dies, weil die Mitarbeiter effizienter arbeiten und qualitativ bessere Ergebnisse liefern würden.

Doch ist ein Erfolg laut der Zeitung nicht immer garantiert. So steige etwa die Gefahr von Überstunden, wird eine Expertin zitiert. Und das Modell sei auch nicht überall anwendbar. Beispielsweise im Schichtbetrieb wie in Spitälern oder bei der Polizei sei es völlig fehl am Platz. Kritiker monieren auch, dass Angestellte den ursprünglichen Vertrauensbeweis des Arbeitgebers nach einer gewissen Zeit wieder vergessen und in alte Muster zurückfallen.

Der neuseeländische Unternehmer Andrew Barnes empfiehlt interessierten Firmen drei Punkte: So soll zuerst ein Testversuch gestartet werden. Zudem sollen die Angestellten aktiv an der Umsetzung mitarbeiten. Und als Letztes empfiehlt er, dass die Verantwortlichen nicht «zu viel über die Idee nachdenken, da sie sonst kalte Füsse kriegen könnten. Ich hatte damals keine Ahnung, wie ich die Vier-Tage-Woche einführen sollte, sondern habe es einfach gemacht.»