Auch Schweizer Firma verkaufte dubiose Klimazertifikate

Klima Schweizer Firma verkaufte dubiose Klimazertifikate für den Urwald – was Nationalrat Bastien Girod damit zu tun hat Eine Recherche bringt das Geschäft mit Klimazertifikaten in Verruf. Betroffen ist auch das Zürcher Unternehmen South Pole. Es wehrt sich gegen die Vorwürfe. Pascal Michel Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Der Kariba-Wald in Simbabwe umfasst vier Nationalparks und ist eines der grössten Waldschutzprojekte der Welt. Nachdem im afrikanischen Land massiv gerodet worden war, wurde das Gebiet vor mehr als zehn Jahren unter Schutz gestellt. Statt weiter Urwald zu zerstören, betreiben die Bauern nun ökologische Landwirtschaft und forsten auf.

Ausblick auf den Kariba-See in Simbabwe. Dea / G. Cozzi / De Agostini Editorial

Wer dieses Projekt unterstützen will, kann sich bei der Schweizer Firma South Pole mit Zertifikaten des Kariba-Projekts eindecken. Jährlich, so South Pole, spart es 3,5 Millionen Tonnen CO 2 ein. Entsprechende Zertifikate hat zum Beispiel das Luxusunternehmen Gucci gekauft, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Es kann sich nun in seinem Nachhaltigkeitsbericht damit brüsten, so den eigenen Treibhausgasausstoss neben eigenen Massnahmen zusätzlich zu mindern.

Viel weniger eingespart als versprochen

Doch es gibt ein Problem. Die Einsparungen im Kariba-Wald hat das amerikanische Unternehmen Verra zertifiziert. Im Geschäft mit dem CO 2 -Handel ist die unscheinbare Firma mit Sitz in Washington D.C. eine Macht. 75 Prozent aller Emissionen auf dem freiwilligen – also nicht staatlichen – Kompensationsmarkt werden unter ihrer Aufsicht eingespart. Wie «Die Zeit» und der «Guardian» berichten, hat die Firma jedoch bei den Einsparungen, die solche Projekte bringen, massiv übertrieben.

Demnach kompensieren 90 Prozent der von Verra zertifizierten Projekte viel weniger CO 2 als versprochen. Bei Kariba waren es demnach nur 20 Millionen Tonnen – statt, wie behauptet, 40 Millionen Tonnen seit der Lancierung 2011. Zu diesen Schlüssen kommt ein internationales Forschungsteam, das 29 der 87 Waldschutzprojekte untersucht hat, die aktuell von Verra zertifiziert sind. «Die Zeit» schlussfolgert: «Ein Haufen Schrott.»

«Wir werden eine Korrektur vornehmen»

Renat Heuberger, Geschäftsführer von South Pole, wehrt sich gegen die Vorwürfe. «Wer Waldschutz betreibt, kann nicht im Voraus wissen, wie viel CO 2 genau eingespart wird.» Deshalb überprüfe man alle zwei Jahre, wie viel ein Projekt tatsächlich kompensiere. «Der Fehler bei der Zertifizierung von Verra war, dass man erst nach zehn Jahren neu berechnet hat, wie hoch die Entwaldungsrate in Realität war.»

Angesichts der Kritik will Verra nun alle sechs Jahre die Projekte nachjustieren. South Pole hat ebenfalls Konsequenzen gezogen: Bereits seit Juli hat es den Verkauf der Kariba-Zertifikate ausgesetzt. Verkauft wurden bisher Zertifikate im Wert von 26 Millionen Tonnen CO 2 . «Das heisst, wir werden eine Korrektur vornehmen. Die ausgegebenen Zertifikate behalten aber ihren Wert», sagt Heuberger.

Eine Alternative zum mächtigen US-Zertifizierer Verra sieht Heuberger nicht. «Das sind keine Betrüger. Da in den letzten Jahren die Nachfrage nach Zertifikaten explodiert ist, kam es wohl zu einer Überforderung.» Der Umweltingenieur bedauert, dass nun die Kompensation mittels Zertifikaten in ein schlechtes Licht gerückt wird. Denn die Lösung könne einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem Firmen zusätzlich zu ihren eigenen Anstrengungen Projekte unterstützen könnten. «Firmen, die Zertifikate nur für ‹Greenwashing› kaufen, akzeptieren wir ohnehin nicht.»

Girod: «Aktiv in die Natur investieren»

Ein prominenter Kopf der Firma South Pole in der Schweiz ist der grüne Nationalrat Bastien Girod. Seit vier Jahren arbeitet er bei der Firma, mittlerweile ist er zum «Head of Climate Solutions Europe» aufgerückt, also zum Europachef für Klimalösungen. Dass nun angeblich dubiose Zertifizierer in Verruf geraten, schmerzt ihn besonders.

Bastien Girod Peter Klaunzer / KEYSTONE

Denn Girod hält viel von der Idee, «in die Natur zu investieren», also auch mittels Zertifikaten. An einem Podium am diesjährigen WEF in Davos betonte er, in einem Land wie der Schweiz könne man heute gar nicht «klimapositiv» leben. «Sogar wenn man mit dem Zug kommt, verursacht man Emissionen, der Zug und die Schienen mussten auch produziert werden.» Die einzige Lösung, um wieder in den positiven Bereich zu kommen, sei, «aktiv in die Natur zu investieren».

«Kein Instrument ist perfekt, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten», sagt Girod nun auf Anfrage. Dass es auch aus Umweltkreisen Kritik am «Ablasshandel» mit Zertifikaten gibt, ärgert ihn. Er fragt: «Was ist die Alternative? Gerade in Entwicklungsländern wird ohne solche Projekte noch weniger passieren.»

Swisscom ist bei South Pole beteiligt

Tatsächlich können sich mit CO 2 -Zertifikaten nicht nur hiesige Firmen einen grünen Anstrich geben. Es lockt auch ein Geschäft. So mischt seit kurzem die Swisscom bei South Pole mit. Sie ist vergangenes Jahr mit einer Minderheitsbeteiligung eingestiegen. Man wolle den Klimaschutz mithilfe digitaler Technologien vereinfachen und eine Reihe von Dienstleistungen anbieten, erklärte der Telekomanbieter damals. «Wir beobachten die jüngsten Entwicklungen im Kompensationsmarkt sehr genau», sagt eine Swisscom-Sprecherin. Es zeige sich, dass das System noch nicht reibungslos funktioniere, es aber trotzdem seine Berechtigung im Kampf gegen den Klimawandel habe. «Deshalb erachten wir CO 2 -Zertifikate weiterhin als sinnvoll, achten dabei aber sehr genau auf deren Qualität.» In diesem komplexen Markt gar keine einfache Aufgabe.

