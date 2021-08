Trotz Pandemie locken Zentralschweizer Kantone Firmen an

Wirtschaftsförderung Trotz Pandemie: Zentralschweizer Kantone locken auswärtige Firmen an Die Zentralschweizer Kantone verzeichnen bei den Ansiedlungen von Unternehmen keinen Einbruch – im Gegenteil. Nun geht es darum, die Projekte umzusetzen. Maurizio Minetti 25.08.2021, 05.00 Uhr

Firmen wie Tupperware und Adidas sind von der Westschweiz oder vom Ausland ins D4 nach Root gezogen. Bild: Pius Amrein

Während einer Pandemie neue Unternehmen anzusiedeln, sei eine Herausforderung, sagte Ivan Buck am Montagabend. Der Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern liess an der Jahresversammlung durchblicken, wie schwierig es ist, auswärtigen Interessenten eine Umgebung bloss auf digitalem Weg zu zeigen.

Und doch haben es die Luzerner Wirtschaftsförderer letztes Jahr geschafft, 19 Firmen im Kanton anzusiedeln. Acht Ansiedlungen erfolgten aus dem Ausland, elf aus anderen Kantonen. Die zugezogenen Firmen wollen in den nächsten drei bis fünf Jahren insgesamt 329 neue Arbeitsplätze schaffen. Zum Vergleich: 2019, im Jahr vor der Pandemie, zählte Luzern 21 Ansiedlungen, davon ebenfalls acht aus dem Ausland. Zum laufenden Jahr verrät Buck zwar noch keine Zahlen, doch spricht er von diversen Projekten, die in der Pipeline seien: «Wir stellen ein grosses Interesse insbesondere auch von ausländischen Firmen am Kanton Luzern fest», so Buck. Zuletzt wurde im Frühling bekannt, dass der amerikanische Frischhalteboxen-Hersteller Tupperware mit seinem europäischen Hauptsitz und 50 Jobs nach Luzern kommt.

Wirtschaftliche Dynamik auch dank Grossprojekten

Ein Blick auf die ganze Zentralschweiz zeigt, dass diese positive Entwicklung die ganze Region betrifft. So meldete zum Beispiel der Kanton Schwyz kürzlich Rekordwerte bei den Firmengründungen im vergangenen Jahr. Dies war auch in anderen Kantonen der Fall. Das markante Plus bei den Gründungen führt Urs Durrer, Leiter des Amtes für Wirtschaft des Kantons Schwyz, unter anderem auch auf erfolgreiche Ansiedlungen zurück. Der Kanton gewinne zunehmend an Attraktivität. So wurde Anfang dieses Jahres bekannt, dass sich das US-amerikanische Softwareunternehmen Palantir entschieden hat, im Kanton Schwyz seinen Europa-Hub mit bis zu 40 Arbeitsplätzen aufzubauen. In Bezug auf Ansiedlungen sagt Durrer: «Wir haben aktuell ausserordentlich viele Projekte – mehr als vor der Pandemie.»

Weiter südlich tönt es ähnlich. «Seit den Lockerungen der Einschränkungen im Frühling 2021 ist eine spürbare Verbesserung der wirtschaftlichen Lage eingetroffen. Sie kann inzwischen als gut und stabil bezeichnet werden», sagt Stefan Büeler, Vorsteher des Amts für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr beim Kanton Uri. Man habe auch während der Pandemie viele Unternehmen bei ihrer Gründung im Kanton Uri betreut: «Im Jahr 2020 haben wir 16 Unternehmen bei der Gründung im Kanton begleitet. 2021 sind wir auf Kurs, um wieder eine ähnlich hohe Zahl erreichen zu können», so Büeler. Der Kanton Uri profitiere dabei von der guten wirtschaftlichen Dynamik auch dank Grossprojekten wie dem Kantonsbahnhof Altdorf, dem Kantonsspital, dem Bau der zweiten Gotthardröhre und der touristischen Entwicklung in Andermatt.

Während der Lockdowns war Hilfe angesagt

Während der Lockdowns waren Ansiedlungen weniger ein Thema, dafür rückte die Bestandespflege in den Fokus der Standortförderer. Die Urner Wirtschaftsförderung habe seit Ausbruch der Pandemie viele Ressourcen für die Unterstützung der Unternehmen eingesetzt, insbesondere mit der Umsetzung des Härtefalls-Programms, sagt etwa Stefan Büeler vom Amt für Wirtschaft. «Während der Lockdowns im Frühling und Herbst 2020 haben wir die Ressourcen darauf konzentriert, den ansässigen Unternehmen zu helfen. Dazwischen aber haben wir mit vielen Interessenten gesprochen», sagt auch Bernhard Neidhart, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zug.

Diese besprochenen Projekte befänden sich jetzt in der Realisierungsphase. Man erreiche bei den Ansiedlungen wieder das Vorkrisenniveau, heisst es aus Zug. Diana Hartz, Leiterin Wirtschaftsförderung des Kantons Nidwalden, sagt, man habe überhaupt nie einen Einbruch bei den Ansiedlungen erlebt während der Pandemie. Hartz sagt:

«Bei den Anfragen aus dem Ausland verzeichnen wir sogar einen Zuwachs.»

Wie ihr Kollege aus Zug sagt auch sie, dass es nun gelte, diese Projekte umzusetzen.

Positiv überrascht vom ersten Halbjahr

Schwyz, Zug und Uri gehören mit sechs anderen Kantonen zur Greater Zurich Area (GZA), der Standortmarketing-Organisation des Wirtschaftsraums Zürichs. Mediensprecher Reto Sidler berichtet, dass die GZA im ersten Halbjahr 2021 zusammen mit den Wirtschaftsförderungen ihrer Mitgliederkantone 55 Unternehmen aus dem Ausland angesiedelt habe. Gegenüber dem von Corona geprägten ersten Halbjahr 2020 sei dies ein Anstieg um 90 Prozent. Die Ansiedlungen seien somit auf demselben Niveau wie vor der Pandemie – im ersten Halbjahr 2019 wurden 54 Ansiedlungen realisiert. Die Firmen kämen vor allem aus den Branchen Informatik, Biotech und Pharma sowie Finanzdienstleistungen.

«Wir sind positiv überrascht vom ersten Halbjahr. Viele international tätigen Unternehmen haben ihre Ansiedlungsprojekte, die sie wegen der Pandemie zurückstellen mussten, jetzt realisiert», so GZA-Sprecher Sidler. Ob die Entwicklung so weiter gehe, sei unklar. «Wir spüren aber eine gewisse Aufbruchstimmung bei den Unternehmen, was uns verhalten optimistisch stimmt.»