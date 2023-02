Campione d'Italia: So geht es dem einst grössten Casino Europas

Reportage Auferstehung: Das Casino von Campione d’Italia floriert, nachdem die Bande zur Schweiz gekappt wurden Vor einem Jahr hat die Spielbank von Campione d’Italia nach langer Zwangsschliessung ihren Betrieb wieder aufgenommen. Ein Augenschein in der italienischen Enklave am Luganersee, in der viele der früheren Verbundenheit mit der Schweiz nachtrauern. Gerhard Lob, Campione d'Italia Jetzt kommentieren 09.02.2023, 07.41 Uhr

Die Carabinieri stehen an der Einfahrtstrasse nach Campione direkt neben dem markanten Torbogen. Die Präsenz dieser Ordnungshüter lässt keinen Zweifel aufkommen, dass hier die Schweiz endet. Aber noch wichtiger ist: Campione d’Italia, die kleine italienische Enklave am Luganersee, gehört seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr zur Schweizer Zollunion, sondern ist Teil des Zollgebiets der Europäischen Union.

Zwar wird nach wie vor in Franken bezahlt, doch das Postbüro ist nicht mehr helvetisch, sondern eine Filiale der Posta italiana. Die Schweizer Postleitzahl 6911 für Campione ist verschwunden. Die Kennzeichen der Autos werden sukzessive von Tessiner Nummern auf italienische Nummern umgestellt. Und bei den Telefonnummern wird das Gleiche passieren. «Alles ist komplizierter geworden – ein Brief von Lugano nach Campione wird beispielsweise via Como befördert», schimpft ein Pensionär, der am Nachmittag am sonnigen Seeufer von Campione spazieren geht und über Jahrzehnte eine Pizzeria im Ort geführt hat.

Immerhin hat die Spielbank wieder geöffnet – und das seit genau einem Jahr und dreieinhalb Jahren Schliessung. Campione war über Jahrzehnte ein Synonym für Glücksspiel, das Casino galt nach der Neueröffnung im Neubau 2007 als grösste Spielbank Europas. Das Gebäude mit seinen 13 Stockwerken aus der Feder von Architekt Mario Botta ist zum umstrittenen Wahrzeichen des Ortes geworden.

Stimmung war auf Nullpunkt

Der Konkurs und die Zwangsschliessung der Spielbank am 27. Juli 2018 stürzten die Gemeinde in eine Depression. Nicht nur gingen auf einen Schlag fast 500 Arbeitsplätze verloren, sondern die Gemeinde war als Eigentümerin auch bankrott, weil die Einkünfte aus dem Spielbetrieb fehlten. Ohne Spielbank ging dem Dorf die Seele verloren. Der Kindergarten schloss, genauso wie das Tourismusbüro und Geschäfte. Die Stimmung im Dorf war auf dem Nullpunkt.

Seit der Wiedereröffnung der Spielbank geht es bergauf. Allerdings hat die Gemeindeverwaltung stark abgespeckt: Von mehr als 100 Angestellten sind nur 15 geblieben. «Doch langsam, langsam kommen wir wieder auf die Beine», sagt eine Frau vor einer Wäscherei. Geradezu enthusiastisch klingt es hingegen in der Spielbank. In einem Meeting-Saal der Direktionsetage treffen wir den Verwaltungsratsdelegierten der Betreiberfirma Casinò Campione, Marco Ambrosini. «Wir liegen sogar leicht über dem Businessplan», sagt er und strahlt. Der mit dem Konkursamt von Como vereinbarte Abbau der Schulden komme planmässig voran.

In konkreten Zahlen heisst das, dass der angepeilte Bruttospielertrag von 40 Millionen Euro im ersten Betriebsjahr übertroffen wurde. «Wir liegen 12 Prozent über dem Soll, und der Januar lief noch besser», betont Ambrosini. «Und dabei dürfen wir keinerlei Werbung machen», ergänzt Marketing-Chefin Alessandra Bernasconi. Denn dies ist gemäss italienischer Gesetzgebung verboten.

Von 500 auf 174 Angestellte

Gleichzeitig hat die Spielbank die Aufwendungen radikal nach unten gefahren. Einst waren hier fast 500 Personen aktiv. Nun zählt das Casinò 174 Angestellte, die Gehälter wurden auf durchschnittlich 3600 Euro pro Monat gedrosselt und damit im Vergleich zu den goldenen Zeiten in etwa halbiert. Viele Dienstleistungen wie der Putzdienst und der Restaurantbetrieb wurden an externe Firmen outgesourct. «Wir konzentrieren uns auf das Kerngeschäft, den Spielbetrieb», sagt Ambrosini. Dass sich in Lugano und Mendrisio gleich zwei Spielbanken in unmittelbarer Nähe befinden, stört die Verantwortlichen der Campioneser Spielbank nicht. «Das kurbelt global das Geschäft an.»

Nun gibt es bereits gewisse Erweiterungspläne. Zwei Etagen werden momentan für den Spielbetrieb genutzt, die dritte Etage soll geöffnet werden. Vor allem aber soll ein Restaurant ins Megagebäude einziehen, das auch für externe Gäste geöffnet wird. Tatsächlich geniesst man von den Terrassen ein prächtiges Panorama auf den Luganersee. Auch der Event-Saal im obersten Stockwerk soll wieder häufiger genutzt werden. Zu Sylvester gab es dort erstmals nach Jahren wieder eine Party.

Im Dorf verfolgt man die Entwicklungen in der Spielbank mit gewisser Distanz. Der Schock der Schliessung ist zwar durch die Wiedereröffnung überwunden, doch es ist vor allem die Integration des Ortes in die EU-Zollunion und deren Folgen, welche zu reden geben. «Das war für uns ein echtes Erdbeben», sagt eine Frau mittleren Alters, die hier geboren und aufgewachsen ist, während sie in der Bar Campione an ihrem Espresso nippt. Auch sie berichtet sofort von den Komplikationen im Alltag. Als Beispiel nennt sie die Bestellung von Heizöl im Tessin, das nun kompliziert verzollt werden muss. Die Campionesi waren stets in einer hybriden Situation, fühlten sich aber als Teil der Schweiz. Dieses Zugehörigkeitsgefühl sei nun kompromittiert.

Die Abwanderung geht weiter

Es bleibt ein Rätsel, warum Campione überhaupt der europäischen Zollunion beigetreten ist und wer hinter diesem Manöver steckt. Gewisse Steuersenkungen hätten dazu führen sollen, dass sich Unternehmen im Dienstleistungsbereich ansiedeln. Doch davon ist nichts zu sehen. Neu eröffnet im Dorf haben nur ein kleiner Lebensmittelminimarkt sowie ein Optikerladen. Etliche Ladenflächen und Wohnungen stehen leer.

Auch die Immobilienpreise sind stark gefallen. Das verwundert nicht angesichts der Entwicklung der letzten Jahre. Die Abwanderung hat sich kontinuierlich fortgesetzt und während der Spielbank-Schliessung akzentuiert. Die Einwohnerzahl ist von 2363 im Jahr 2001 auf 1750 im Jahr 2021 geschrumpft. Offenbar scheinen zumindest Russen ein gewisses Interesse an Campione zu haben. Bei den Maklern sind Angebote auch auf Russisch angeschrieben, genauso wie die Speisekarte in der Bar Campione.

Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich irgendwie im Stich gelassen, zumal im Moment grosse Unklarheit herrscht, wie die Krankenversicherung für die Campionesi in Zukunft aussehen wird und ob der Zugang zur Ärzten und Spitälern im Tessin erhalten bleibt. «Wenn wir wenigstens ein Zollfreigebiet wie Livigno wären», sagt ein Rentner. Dort kann man bekanntlich Zigaretten, alkoholische Getränke und Treibstoff sehr günstig kaufen, obwohl der Ort territorial in Italien integriert ist. Campione als Enklave hätte sich für eine solche Lösung angeboten. «Aber unsere Politiker haben nichts gemacht», klagt der Pensionär.

Prestigeobjekt von Mussolini Campione war lange ein mausarmes Fischerdorf. Die Geschichte dieses Dorfes, anfänglich eher eine Siedlung, lässt sich bis ins Jahr 777 zurückverfolgen. Das Dorf wurde Teil der Lombardei und somit ab 1861 Teil des Königreichs Italien. Faschistenführer Benito Mussolini empfand den italienischen Vorposten als Ärgernis, ja als «nationale Schande», und beschloss 1933 den Casinobau und Steuerprivilegien für die Campionesi. Der Reichtum sollte über die Grenze hinaus vom Fortschritt im faschistischen Italien zeugen. Effektiv ist das Dorf mit der Zeit zu einer der wohlhabendsten Gemeinden in Italien avanciert, wo es nur vier offizielle Spielbanken gibt, die sich alle in Norditalien befinden (neben Campione noch St. Vincent im Aostatal, San Remo und Venedig). Allerdings machte die Gemeinde Campione auch regelmässig wegen politischer und juristischer Wirren von sich reden. Der frühere Bürgermeister Roberto Salmoiraghi war etwa wegen des Vorwurfs von Betrug und Förderung der Prostitution verhaftet worden. Wiederholt wurde Campione unter Zwangsverwaltung gestellt, also kommissarisch geführt, das war auch der Fall nach dem eingeleiteten Konkurs der Spielbank von 2018, welcher die Gemeinde in den Abgrund und viele Bewohner in die Armut führte. Der gigantische Neubau der Spielbank hatte 150 Millionen Franken gekostet. Die Eröffnung verzögerte sich wiederholt und erfolgte 2007. Im Jahr 2018 kam die Zwangsschliessung durch ein Gericht in Como, am 26. Januar 2022 dann die Wiedereröffnung, die sich wegen der Coronapandemie ebenfalls verzögert hat. (gl)

