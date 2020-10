Aus Dätwyler Cabling Solutions wird Dätwyler IT Infra Schwesterfirma des Urner Industriekonzerns Dätwyler wird umbenannt. 12.10.2020, 08.23 Uhr

Adrian Bolliger, Geschäftsführer Europa bei Dätwyler IT Infra. PD

(mim) Dätwyler Cabling Solutions – eine eigenständige Schwesterfirma des Urner Industriekonzerns Dätwyler mit rund 300 Angestellten in Altdorf – bekommt einen neuen Namen. Aus der Dätwyler Cabling Solutions AG wird die Dätwyler IT Infra AG, wie das Unternehmen mitteilt. «Wir können mehr als Verkabelungssysteme, und das soll sich auch in unserem Firmennamen widerspiegeln», lässt sich Adrian Bolliger, Geschäftsführer Europa bei Dätwyler IT Infra, in einer Mitteilung zitieren. Der Wechsel des Namenszusatzes zu «IT Infra» werde an allen Standorten der früheren Dätwyler Cabling Solutions weltweit durchgeführt.