Reinigungsfirma Batmaid plant Expansion mit Wäschereidienst

Ausbau Angriff auf die Platzhirsche: Lausanner Start-up Batmaid kündigt grosse Wäscherei-Expansion an Die Westschweizer Firma ist bekannt für die Online-Vermittlung von Reinigungskräften. Doch nun will sie ihr Geschäft stark ausbauen mit dem Waschen von Socken, Unterhosen und Hemden – obwohl die Branche unter dem Homeoffice-Regime leidet. Benjamin Weinmann 17.12.2021, 10.06 Uhr

Das Lausanner Start-up Batmaid will mit einem Wäschedienst expandieren. zvg

Die dreckige Wäsche ist ihr Geschäft. Doch richtig dreckig geht es seit der Etablierung des Homeoffice-Regimes der Branche selbst. Schweizer Wäscherei-Ketten wie Terlinden, 5àSec oder Texpress kämpfen seit zwei Jahren mit massiven Umsatzeinbussen. Denn im Heim-Büro werden keine eleganten Hemden und Anzüge getragen, die gewaschen und gebügelt werden müssen. Da reichen oftmals T-Shirt und Trainerhose. Zudem fehlen zahlreiche Uniformen aus der gebeutelten Gastronomie- und Tourismus-Industrie. Entsprechend mussten viele Anbieter Geschäftsstandorte schliessen.

Umso überraschender erfolgt nun die Ankündigung des Waadtländer Start-ups Batmaid, das sich einen Namen als Online-Vermittler von Reinigungsangestellten gemacht hat. Nichts weniger als die «Schweizer Marktführerschaft» strebe man im Markt des Wäschereidienstes an, heisst es in einer Medienmitteilung vom Freitag.

4 Wäschereien, 10 Sammelstellen

Nach einem vielversprechenden Pilotprojekt in Lausanne im April 2021, wolle man nun die Expansion wagen mit dem neuen Dienst «Batmaid Dry». Dafür würden ab 2022 vier neue Wäschereien sowie etwa zehn Sammelstellen in der Schweiz eröffnet, unter anderem in Basel, Bern und Lugano. Die Expansion ist landesweit angedacht, mit Ausnahme von Graubünden, Uri und den Walliser Bergen.

Der neue Service besteht laut Communiqué in Form eines Monatsabonnements im Wert von 139 Franken, bei dem bis zu 5 Kilo Wäsche pro Woche zu Hause abgeholt, gewaschen, gebügelt und retourniert wird. Zusatzkosten für Hemden, Anzüge, Jacken, Kaschmir und andere Kleider kommen nicht hinzu.

Expansion nach New York

Geschäftsführer und Gründer von Batmaid: Andreas Schollin-Borg. zvg

Auch sonst ist der Wachstumshunger bei der Lausanner Firma, die erst vor sechs Jahren gegründet wurde, sehr gross. Im Frühling kündigte sie die Expansion mit ihrem Reinigungsdienst Batmaid in 21 europäische Städte an, sowie in New York. Möglicht macht dies eine erfolgreiche Finanzierungsrunde, in der die Firma rund fünf Millionen Franken an Investitionskapital sammeln konnte, wie Batmaid-Gründer und -CEO Andreas Schollin-Borg im April gegenüber CH Media sagte. Zu den bestehenden Geldgebern gehört unter anderem die Bâloise-Versicherung.

In den nächsten drei bis fünf Jahren rechnet Schollin-Borg europaweit mit 35000 bis 50000 neuen Batmaid-Reinigungskräften. Diese würden von der Firma angestellt, so wie man dies seit diesem Jahr auch in der Schweiz handhabe. Wie viel Batmaid in den Aufbau des neuen Wäschereidiensts investiert, verrät die Firma nicht.