Konsumparadox: Konsumentenstimmung sinkt, Konsum steigt trotzdem

Ausgaben Trotz mieser Konsumstimmung: Es wird kräftig weitergeshoppt – das sind die Gründe Die Ökonomen sind überrascht: Eigentlich dachten sie, die Menschen würden angesichts der Zukunftsängste und des erwarteten Kaufkraftverlusts mehr sparen. Doch weit gefehlt. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 01.11.2022, 10.36 Uhr

Trotz höherer Lebenshaltungskosten ist der Konsum im September gestiegen. Wird auch das Weihnachtsgeschäft noch ordentlich ausfallen? Keystone

Es ist paradox: Die Konsumentenstimmung ist so schlecht wie noch nie – und die Leute kaufen trotzdem munter weiter ein. Wie neue Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zeigen, ist die Stimmung bei den Schweizer Haushalten mit minus 47 Punkten noch trüber als im Juli, als der Index bei minus 42 Punkten lag.

Konsumentinnen und Konsumenten erwarten gemäss der im Oktober durchgeführten Umfrage eine schwache Wirtschaftsentwicklung, beurteilen die eigene finanzielle Lage als historisch negativ – und geben sich bei grossen Anschaffungen wie Möbel und Autos sehr zurückhaltend. Ihre Haushaltsbudgets werden durch die Teuerung belastet.

Doch wie man in einer Umfrage antwortet und wie man sich tatsächlich verhält, sind offenkundig zwei Paar Schuhe. Denn trotz der miesen Konsumentenstimmung geben die Leute in der Schweiz weiterhin fleissig Geld aus. Das zeigen erstens die zuletzt gestiegenen Detailhandelsumsätze und zweitens der neue Konsumindikator der Postfinance, der auf den anonymisierten Zahlungsdaten seiner 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden basiert und sämtliche wichtigen Privatausgaben berücksichtigt, etwa für Essen, Wohnen, Reisen, Freizeit oder Gesundheit.

Häufig auswärts essen, seltener Luxusgüter shoppen

«Der Konsum ist vorerst resilient. Die Ausgaben der privaten Haushalte sind auch im September noch einmal stärker angestiegen», lautet das Fazit. Gemäss Postfinance-Indikator liegen die Ausgaben 6,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Ein grosser Teil der Steigerung ist auf die höheren Preise zurückzuführen – dennoch scheinen auch die realen Konsumausgaben leicht gewachsen zu sein, heisst es weiter.

Je nach Kategorie gibt es Unterschiede: Während die Leute in der Schweiz etwa beim Auswärtsessen noch keine Abstriche machen wollen – die Ausgaben in Restaurants sind verglichen zu Vorjahreswerten noch immer sehr hoch – sparen sie laut Postfinance bei Gütern des täglichen Bedarfs und bei Luxusgütern. Gerade bei Lebensmitteln sind Billigprodukte schon deutlich gefragter, wie CH Media berichtete.

Laut dem Bundesamt für Statistik verzeichnen hingegen selbst diese Ausgaben einen Anstieg: Die Detailhandelsumsätze im September sind teuerungsbereinigt gestiegen gegenüber dem Vorjahresmonat (3,2 Prozent) und dem Vormonat (0,9 Prozent). An einem Einbruch des Einkaufstourismus liegt das nicht: Dieser ist wieder zunehmend – dank des rekordstarken Frankens bleibt das Shoppen trotz höherer Inflation in den Nachbarländern preislich attraktiv.

Detailhändler sind mit der aktuellen Lage zufrieden: Nominal sind ihre Umsätze im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,7 Prozent gestiegen, real (teuerungsbereinigt) um 3,2 Prozent. Valentin Hehli / MAN (18. März 2022, Zürich)

Ökonomen sind vom Konsumanstieg überrascht

Ökonom Klaus Wellershoff ist trotzdem überzeugt: «Vor allem beim Konsum von Gütern wird sich eine Flaute abzeichnen.» Er spricht von einer Phase des Unterkonsums von Gütern, die auf die Phase des Überkonsums während der Pandemie folgt. Wir erinnern uns: Die coronabedingte Einschränkung des sozialen Lebens liess die Konsumausgaben steigen, sei es fürs Aufhübschen von Heim und Garten oder andere grosse Anschaffungen.

Die aktuell schlechte Konsumentenstimmung sei auf eine Mischung aus Zukunftsangst und erwartetem Kaufkraftverlust zurückzuführen, wie Wellershoff weiter sagt. Auch auf Ausgaben im Bereich Dienstleistungen – also etwa Restaurants – dürfte dies bald dämpfend wirken, obschon die negativen Corona-Effekte noch gar nicht richtig aufgeholt werden konnten.

Doch weshalb nicht schon jetzt? Wellershoff, der selbst einen gesunkenen Konsum erwartet hatte, erklärt sich den Anstieg dadurch, dass die Inflation für die Konsumentinnen und Konsumenten nur schleichend spürbar sei. «Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kaufkraft nach und nach weggefressen wird.»

Bei der Postfinance ist man angesichts des kleinen Plus ebenfalls erstaunt. «Wir haben erwartet, dass die Menschen in der Schweiz mehr sparen, als es unsere Zahlen zeigen», sagt Beat Wittmann, Leiter Investment Office, der den Konsumindikator bei der Postfinance verantwortet. Für die Schweizer Wirtschaft wertet Wittmann dies positiv: «Angesichts der schlechten Konsumentenstimmung und des sich eintrübenden Konjunkturklimas ist das eine gute Nachricht.» Und weiter: «Eine dreiprozentige Inflation beeinflusst den Konsum natürlich weniger, als es eine zehnprozentige Inflation in Deutschland oder in den USA tut.»

Haushalte zehren von Erspartem – Sparquote sinkt

Für die Wirtschaft – sowohl für konsumnahe Betriebe wie Läden, als auch für vorgelagerte Unternehmen in der Industrie – ist der ausbleibende Konsumeinbruch also eine gute Nachricht. Doch wie sieht es bei den einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten aus? Leben Sie gegenwärtig nicht über ihren Verhältnissen und droht ihnen, sobald hohe Rechnungen für Heizkosten und Prämien ins Haus flattern, das böse Erwachen?

Beat Wittmann befürchtet ja. «Die Haushalte zehren vom Spartopf, den sie sich in Vorjahren angelegt haben.» Ebenso sieht es die Schuldenberatung in Bern. «Viele Leute unterschätzen die Kosten, die noch auf sie zukommen werden», sagt Beraterin Noémie Zurn-Vulliamoz. Alarmiert ist sie deswegen allerdings nicht, da auch sie auf das angesparte Vermögen hinweist, das Haushalte während der beiden Coronajahre angespart haben. Aber: «Ewig funktioniert dieser Kompensationsmodus nicht.»

Ewig nicht, aber wohl noch ziemlich lange – zumindest im Durchschnitt gesprochen: Laut Claude Maurer, dem Chefökonomen der Credit Suisse, haben die Haushalte noch nicht einmal die Ersparnisse aus der Lockdown-Zeit aufgelöst. Ende 2019 habe sich das sogenannte Übersparen auf fast 40 Milliarden Franken summiert. «Diese Polster gereichen nun zum Vorteil angesichts zahlreicher ungewohnten Ausgaben», so Maurer. Im zweiten Quartal des laufenden Jahres sei die Sparquote nun etwas gesunken.

