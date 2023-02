SBB-Ausschreibung für Standorte von Selecta-Snackautomaten

Ausschreibung Snackautomaten an Bahnhöfen: Selecta droht seinen Prestigevertrag mit den SBB zu verlieren Seit Jahrzehnten stehen mehrere tausend rot-weisse Snackautomaten von Selecta an Zugstationen der Bundesbahnen. Doch nun wird der Vertrag neu ausgeschrieben. Konkurrenten bringen sich in Stellung. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Selecta-Automaten gehören seit vielen Jahren beinahe schon zum SBB-Inventar. Nadia Schaerli

Sie gehören fast so sehr zu den Bahnhöfen wie die Züge und Gleise: die rot-weissen Selecta-Snackautomaten. Seit Jahrzehnten stehen sie auf den Perrons und ermöglichen das Löschen des Durstes oder das Stillen des Heisshungers. Die Auswahl mit Coca-Cola-Flaschen, Vogelnestli, Energy Drinks oder Schleckwaren ist für den schnellen Verzehr ausgerichtet.

Doch diese jahrzehntelange Zusammenarbeit könnte schon bald ein Ende nehmen - und für ein Loch in den Kassen der krisengebeutelten Firma sorgen. Denn die SBB schreiben die Vergabe der Snackautomaten-Standorte neu aus, wie Sprecherin Luana Quinter entsprechende Informationen von CH Media bestätigt.

Der Vertrag mit Selecta läuft bis Ende Jahr, wie Quinter betont. Deshalb werde man diese Woche die Ausschreibung für Verpflegungsautomaten-Flächen an SBB-Bahnhöfen in der ganzen Schweiz veröffentlichen. Details dazu will sie noch keine nennen. So stellt sich etwa die Frage, um wie viele Standorte es geht und ob die SBB einen einzigen Partner suchen oder mehrere Anbieter. Laut Branchenkennern dürfte Letzteres der Fall sein. Heute betreibt Selecta über 3500 Automaten an SBB-Bahnhöfen und setzt laut Insidern damit 20 bis 25 Millionen Franken um.

«Könnte für Selecta sehr schmerzhaft sein»

Für die Firma mit Sitz in Cham ZG wäre es ein Verlust des Prestigevertrags im Heimmarkt. Der mit den SBB erwirtschaftete Umsatz ist im Vergleich zu Selectas Gesamtumsatz zwar klein. Dieser betrug vor der Pandemie rund 1,4 Milliarden Franken. Allerdings gilt der SBB-Vertrag als hochprofitabel. Denn in den Automaten sind in erster Linie lang haltbare Getränke und Snacks zu relativ hohen Preisen. «Ein solcher Verlust könnte für Selecta sehr schmerzhaft sein», sagt ein Insider. Laut Firmensprecherin Serina Künzli wird Selecta denn auch an der Ausschreibung teilnehmen.

Sie verweist zudem auf die Historie der SBB-Partnerschaft. Die Liaison gehe auf das Jahr 1898 zurück. Damals gab es die heutigen SBB - diese wurden erst 1902 gegründet - noch nicht, sondern nur kleinere regionale Privatbahnen und die Automaten der SAG Schweizerische Automatengesellschaft. Damals dienten die Automaten als Waage und waren mit Schokolade der Marke Stollwerck bestückt. 1969 kaufte Selecta die SAG und betreibt die Automaten seither an den Bahnhöfen.

Wer könnte Selecta gefährlich werden? Gemunkelt wird, dass Dallmayr interessiert sein dürfte. Schon heute betreibt die deutsche Firma hierzulande 12’000 Snack- und Kaffeeautomaten, in erster Linie in Büros und Produktionsstätten. Adrian Rentsch, Chef von Dallmayr Schweiz, sagt auf Anfrage, dass man eine Teilnahme an der Ausschreibung prüfen werde, sofern es um einen Teil der heutigen Standorte gehe. Für das gesamte Netz werde man sich nicht bewerben - auch, weil die Automaten in öffentlichen Räumen häufig Opfer von Vandalismus seien.

Valora gibt sich bedeckt

Als möglichte Konkurrenten werden zudem die italienische Automaten-Firma IVS und der US-Anbieter National genannt. Letzterer liess eine entsprechende Anfrage von CH Media unbeantwortet. Ein Vertreter der IVS-Tochtergesellschaft Demomatic winkt hingegen ab, man konzentriere sich auf das Geschäft im Tessin.

Boostbar-Gründer Pascal Uffer zeigt Interesse an der SBB-Ausschreibung. Andrea Zahler

Pascal Uffer, Chef des aufstrebenden Zürcher Start-ups Boostbar, sagt, dass man sich den wohl grössten Snackautomaten-Vertrag der Schweiz bestimmt auch genauer ansehen werde. Am wahrscheinlichsten seien für Boostbar aber Kooperationen mit anderen Anbietern, bei denen das Jungunternehmen digitale Lösungen wie smarte Automaten oder Kühlschränke mitbringt.

Und dann wäre da noch Valora. Der Detailhändler, der seit 2022 zum mexikanischen Konzern Femsa gehört, hat zuletzt damit begonnen, eigene Snackautomaten im öffentlichen Raum aufzustellen unter seiner K-Kiosk-Marke. Wegen Lieferproblemen existieren davon aber heute erst 120 statt wie geplant 300 («Schweiz am Wochenende» berichtete).

Drohen Selecta und Co. teurere Verträge?

In Bezug auf die neue SBB-Vertragsvergabe lässt sich Valora nicht in die Karten blicken: «Wir haben von der Ausschreibung Kenntnis genommen, äussern uns derzeit aber nicht weiter dazu», sagt Sprecher Martin Zehnder.

Klar ist: Je mehr Firmen an der Ausschreibung teilnehmen, desto mehr können die SBB die Mietpreise in die Höhe jagen. So geschehen bei der Ausschreibung zu den so genannten Convenience-Shops, die von Valora mit Konzepten wie Avec und K-Kiosk betrieben werden. Valora konnte sich 2019 die Vertragserneuerung zwar sichern - allerdings zu einem deutlich höheren Preis.