Die Ökonomie der Atomkraft Lassen wir mehr ökonomische Argumente zu, um über wettbewerbsfähige, nachhaltige Energiequellen zu urteilen. Maurice Pedergnana 07.01.2022

Einer der wichtigsten Trends der kommenden Jahrzehnte ist die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Man mag über die geeigneten Mittel und Wege für den Abschied vom fossilen Zeitalter streiten, aber ein Fakt bleibt: Das Thema Atomkraft kommt deshalb wieder aufs politische Tapet, weil es eine weitgehend CO2-freie Energieproduktion zulässt und aus diesem Aspekt als klimafreundlich beurteilt wird. Jedenfalls handelt es sich um eine Technologie, welche eine dekarbonisierte Energieproduktion zulässt und zur Stabilität der Energieversorgung beiträgt.

Grüne und Rot-Grüne mögen die Nachhaltigkeit bemängeln. Eine gefährliche Risikotechnologie ist es nicht mehr. Dafür hat eine 50-jährige Lernkurve gesorgt. Von den Grünliberalen ist eine stärkere ökonomische Argumentation zu erwarten. Der steigende Strom- und Energiebedarf, der sich allein schon aus der verstärkten Elektromobilität ergibt, soll zu wettbewerbsfähigen Preisen gedeckt werden. Womit wir die Kosten betrachten müssen. Wer aus einer liberalen Sicht die Technologieneutralität vertritt, wie man die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft voranbringt, muss auf Vollkosten pochen. Das heisst, auch die Atomkraft hat ihre Vollkosten zu decken, inklusive der Kosten der Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven Abfälle sowie der Kosten der Stilllegung und Entsorgung. Auch die Versicherungsprämien zählen zu den Vollkosten.

In Grossbritannien ist schon vor fünf Jahren bekannt geworden, dass der Betrieb eines neueren Atomkraftwerks über seinen ganzen Betriebszeitraum rund 50 Milliarden Franken betragen würde. Stilllegung und Entsorgung sind damit nicht einberechnet. Allein die Baukosten des jüngsten Kraftwerks in Englands Südwesten werden auf 30 Milliarden Franken geschätzt. Die Inbetriebnahme wird 2026 erwartet. Gebaut wird nur, weil der britische Staat für die anschliessenden 35 Jahre (!) eine Einspeisevergütung von zwölf Rappen pro Kilowattstunde zuzüglich Inflationsausgleich garantiert.

Atomstrom ist teuer, viel teurer, als man denkt, obschon er seit 70 Jahren von der öffentlichen Hand stark subventioniert wird. Atomenergie hat sich bislang noch nie gerechnet, aber lässt sich immerhin unabhängig von Wind und Sonne produzieren. Ohne staatliche Subventionen geht jedoch auch heute noch kein einziges neues Atomkraftwerk ans Netz. Wettbewerbsfähigkeit sieht anders aus.

Das bringt uns zurück auf die Möglichkeiten der Produktion erneuerbarer Energie. Da gibt es eine Reihe von hoffnungsvollen Kostenentwicklungen. Durch disruptive Innovationen konnten die Kosten für erneuerbare Energien in den letzten Jahren dramatisch – um bis zu 80 Prozent in zehn Jahren – gesenkt werden. Eine weitere Innovationsrunde ist bereits im Gang und senkt die Kosten für Solar- und Windkraftanlagen bis 2025 um weitere rund 30 Prozent. Die technologischen Innovationen zielen einerseits auf den verbesserten Wirkungsgrad der Energieumwandlung und anderseits auf die Senkung der direkten Kosten der Produktion.

Bei den effizientesten Offshore-Windkraftwerken in Europa wie auch in den USA liegen wir inzwischen bei Produktionskosten von vier Rappen pro Kilowattstunde und dürften drei Rappen erreichen (2025). Nichtsubventionierter Solarstrom ist noch leicht teurer, aber er lässt sich in Portugal, Indien und in China bereits heute grossflächig zu zwei Rappen pro Kilowattstunde herstellen. Die Produzenten liefern sich einen harten Wettbewerb um längerfristige Produktionsaufträge, die im Auktionsverfahren dafür sorgen, dass wettbewerbsfähige Preise resultieren. Das europäische Unternehmen Enel ist in der Windkraftproduktion global führend und auf dem besten Weg, die derzeitige Kapazität auf eindrückliche 154 Gigawatt per 2030 zu verdreifachen. Durch unternehmerisches Handeln ist dieser Ausbau sogar mit steigenden Margen verbunden, nicht mit steigenden Subventionen. Lassen wir doch mehr ökonomische Argumente zu, um über wettbewerbsfähige, nachhaltige Energiequellen zu urteilen.

Maurice Pedergnana ist Professor für Banking und Finance an der Hochschule Luzern und Studienleiter am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ).