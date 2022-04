Aussichten Eine realistische Utopie namens Frieden Wir dürfen die realistische Utopie namens Frieden nicht aufgeben. Magdalena Hoffmann 01.04.2022, 10.25 Uhr

Zuletzt musste ich oft an das Buch «Das Recht der Völker» des amerikanischen Philosophen John Rawls denken, das im Vergleich zu seinem wirkmächtigen Werk «Eine Theorie der Gerechtigkeit» weniger bekannt ist. Es hat ohne Frage einige Schwächen, und doch erinnere ich mich noch gut daran, wie fasziniert ich von der ersten Lektüre war.

Es ist ein dichtes, voraussetzungsreiches Buch, das unoriginell und mutig zugleich ist. Unoriginell, weil die Rechtsprinzipien, um die es u.a. geht, grösstenteils dem bekannten Völkerrecht entsprechen. Mutig, weil Rawls sich nicht scheut, Realisten und Idealisten gleichermassen zu frustrieren, indem er ein Konstrukt namens «realistische Utopie» entwirft. Mit dieser widersprüchlich anmutenden Bezeichnung einer «realistischen Utopie» möchte er die Grenzen praktischer politischer Optionen erweitern und mit einer starken Vision bereichern, nämlich die einer gerechten, auf Rechtsprinzipien basierenden und friedvollen Völkergesellschaft. Damit stellt er sich bewusst in die Tradition von Kant und seinem «ewigen Frieden».

Bemerkenswert ist die Argumentation, mit der Rawls diese gerechte Völkergesellschaft herleitet: Er unterscheidet zunächst zwischen liberalen, demokratischen Völkern und «achtbaren» Völkern, die zwar nichtliberal und nichtdemokratisch sind, aber friedlich gesinnt sind und intern ein basales Set an Menschenrechten garantieren. (Übrigens meint Rawls’ mit dem Begriff «Volk» keine Ethnie o.Ä., sondern vernünftige Staaten, die zu einer an Normen orientierten Kooperation fähig sind). Anschliessend konstruiert er zwei Urzustände, d.h. hypothetische Vertragsszenarien, bei denen erst die liberalen Völker untereinander, dann die «achtbaren» Völker untereinander die rechtlichen Prinzipien für den Umgang miteinander verabschieden.

Die Pointe von Rawls’ Argumentation ist nun, dass sowohl die liberalen wie auch die «achtbaren» Völker, unabhängig voneinander, dieselben Rechtsprinzipien annehmen würden, sodass es eine normative Schnittmenge für die Gestaltung ihrer Beziehungen und den Aufbau gemeinsamer Institutionen gäbe, die zu verlassen, es keinen vernünftigen Grund mehr gäbe. In dieser Völkergesellschaft zwischen liberalen und «achtbaren Völkern» wären Recht und Frieden realisiert – so die ideale Theorie. Gleichzeitig werden diese Völker in der nichtidealen Welt mit Herausforderungen konfrontiert, z.B. in Form von «Schurkenstaaten», wie sie in der deutschen Übersetzung genannt werden. Diese scheuen sich nicht davor, ihre Interessen ggf. auch mit Krieg durchzusetzen.

Wie sollte nun die Reaktion der liberalen und «achtbaren» Völker darauf aussehen? Für Rawls ist klar: Jedes Volk hat das Recht zur Selbstverteidigung als erste und dringliche Aufgabe; das langfristige Ziel ist aber, alle Staaten zur Anerkennung des Rechts der Völker zu bewegen – z.B. mit scharfer Kritik an deren Vorgehen, mit dem Aussetzen von Kooperation und, falls notwendig, auch mit Sanktionen und ähnlichen Massnahmen. Da auch «achtbare» Völker zur gerechten Völkergesellschaft gehören, läuft der Vorwurf, dass es sich dabei um eine liberale oder westliche Idee handele, ins Leere. Vor diesem Hintergrund spekuliert Rawls darauf, dass auch «Schurkenstaaten» ihre Isolation nicht dauerhaft durchhalten können. Um das Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens nicht zu gefährden, ist es allerdings zentral, dass die Grundsätze, die der Kriegsführung Grenzen setzen, respektiert werden – das gilt natürlich auch für das angegriffene Volk und seine Staatsmänner. Das Buch «Das Recht der Völker» ist im Original erstmals 1999 erschienen. Nun lese ich es mit neuen Augen. Die Faszination ist der Bestürzung angesichts seiner Aktualität gewichen. Und doch: Es bleibt die realistische Utopie namens Frieden, die wir nicht aufgeben dürfen.

Magdalena Hoffmann ist Studienleiterin der CAS-Weiterbildung «Diskurskompetenzen für Führungskräfte» an der Universität Luzern.