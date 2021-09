Aussichten Eine schwierige Gratwanderung Wo verläuft die Grenze zwischen berechtigter moralischer Kritik auf der einen Seite und Moralismus auf der anderen Seite? Magdalena Hoffmann 30.09.2021, 05.00 Uhr

Folgende Frage hat mich seit meiner letzten Kolumne nicht mehr losgelassen: Wo verläuft die Grenze zwischen berechtigter moralischer Kritik und ihrem Zerrbild, dem Moralismus? Eine schwierige Frage, zumal der Begriff des Moralismus sehr vage ist und viele unterschiedliche Verhaltensweisen als moralistisch bezeichnet werden: So können sowohl Inhalt als auch Form eines moralischen Urteils überzogen sein, wie etwa Corinna Mieth und Jacob Rosenthal in ihrem Aufsatz «Spielarten des Moralismus» erörtern (der übrigens im sehr lesenswerten Sammelband «Kritik des Moralismus» erschienen ist).

Im Folgenden möchte ich die Frage ins Zentrum rücken, was es heisst, dass ein moralisches Urteil in der Form (!) überzogen ist. Mieth und Rosenthal verstehen darunter einen moralischen Vorwurf, der in der Art und Weise, wie er vorgetragen wird, unangemessen ist. Diese Unangemessenheit kann verschieden aussehen, u. a. gehören folgende Phänomene dazu: Rigorismus (wenn kompromisslos auf moralische Prinzipien beharrt wird und das Augenmass verloren geht), Oberlehrertum (wenn über unkorrektes, aber relativ harmloses Verhalten in der Öffentlichkeit belehrt wird) oder das öffentliche Anprangern (wenn jemand leichtfertig oder lustvoll die Öffentlichkeit einsetzt, um jemand anderen auf diese Weise für sein moralisches Verhalten «zur Strecke zu bringen»). Wie an dieser Aufzählung deutlich wird, kann die Durchsetzung der Moral derart übertrieben werden, dass das Ganze kippt und nicht mehr «bloss» humorlos, taktlos oder nervig ist, sondern selbst moralisch fragwürdig wird. Für moralische Vergehen übertrieben kritisiert zu werden, ist nämlich alles andere als angenehm. Der Beschämungsgrad moralischer Vorwürfe darf nicht unterschätzt werden. Denn wer will sich schon vorhalten lassen, ein schlechter Mensch zu sein oder moralisch versagt zu haben?

Nun könnte man versucht sein, angesichts der zahlreichen Fallstricke beim moralischen Kritisieren ganz darauf verzichten zu wollen. Dies wäre allerdings ein fataler Fehlschluss: Moralische Kritik thematisiert moralische Vergehen und erweist sich damit oft als Ausgangspunkt für deren Behebung. Die Sorge davor, als moralistisch wahrgenommen zu werden, darf nicht zur Selbstzensur führen. Auch sollte man nicht naiv davon ausgehen, dass jeder Moralismus-Vorwurf tatsächlich gerechtfertigt ist. Bisweilen wird der Moralismus-Vorwurf gezielt eingesetzt, um die Auseinandersetzung über Themen von vornherein zu unterbinden, indem z.B. politische Gegner als «Moralapostel» diskreditiert werden.

Das führt mich zurück zur Eingangsfrage: Wo verläuft die Grenze zwischen berechtigter moralischer Kritik auf der einen Seite und Moralismus auf der anderen Seite? Angesichts der möglichen Abstürze auf beiden Seiten (pauschaler Verzicht auf moralische Kritik einerseits und überzogene moralische Kritik andererseits) läuft die Antwort auf eine permanente Gratwanderung hinaus: Wir können diese Grenze wohl nur erkennen, wenn wir jede einzelne Situation sorgfältig für sich betrachten. Eine pauschale Antwort im Sinne von klaren Kriterien würde die Komplexität einzelner Situationen unzulässig reduzieren, denn oft sind es die Details, die bei der Form, wie moralische Urteile formuliert werden sollten, entscheidend sind: Wer bringt die Kritik vor? Aus welchem Motiv? Hat der Andere gute entschuldigende Gründe? Für die gewissenhafte Prüfung des Einzelfalls spricht noch ein weiterer Grund: Sie bewahrt davor, vorschnell zu urteilen. Mit der Verlangsamung unserer Urteilsbildung bremsen wir überdies unseren eigenen hochtourigen Empörungsimpuls ab. Dies wiederum erhöht die Chance, dass man eher den richtigen Ton trifft, was psychologische Abwehrreaktionen erschwert. Respektvoll geäusserte moralische Kritik lässt sich schlechter ignorieren als empörte Anklage.

Magdalena Hoffmann ist Studienleiterin der CAS-Weiterbildung «Diskurskompetenzen für Führungskräfte» an der Universität Luzern.