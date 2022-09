Aussichten Tiefgang statt Oberflächlichkeit Was die Digitalisierung der Arbeitswelt, intellektuelle Tugenden und Fake News miteinander zu tun haben. Magdalena Hoffmann 16.09.2022, 14.48 Uhr

Magdalena Hoffmann. Bild: Philipp Schmidli

Manchmal fügen sich voneinander unabhängige Diskussionen und Seminare wie Puzzleteile zu einer Erkenntnis zusammen. So ist es mir diese Woche ergangen: Eine Diskussion über die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Arbeitswelt gesellte sich zu den Eindrücken eines Seminars über intellektuelle Tugenden sowie eines Kurses zu «Fake News». Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was die Digitalisierung der Arbeitswelt, intellektuelle Tugenden und Fake News miteinander zu tun haben. Die gemeinsame Klammer ist, so meine Einsicht, dass wir allen Grund haben, Sorge zu tragen, um die Bewahrung unserer Konzentrationsfähigkeit. Diese Erkenntnis ist weder bahnbrechend noch neu. Gleichwohl ist sie mir eingefahren, da ich die Bedeutung unserer Konzentrationsfähigkeit noch nie in diesem grösseren Kontext reflektiert habe. Die folgenden drei Argumente untermauern diese Wichtigkeit.