Aussichten Wem transparente Löhne nützen Nationalrätin Min Li Marti fordert in einer Motion, dass der Bund seine Löhne in Stelleninseraten transparent macht. Der Bundesrat hat sich kürzlich gegen eine solche Regel ausgesprochen. Welche Erfahrungen hat man mit der Lohntransparenz anderswo gemacht, und wem nützt sie wirklich? Christoph Hauser 25.02.2023, 05.00 Uhr

Christoph Hauser.

In Verwaltungen ist das Lohnsystem mit seinen Lohnstufen und Lohnklassen nachvollziehbar. Seit 2020 sind Unternehmen mit mehr als hundert Mitarbeitenden zu Lohngleichheitsanalysen verpflichtet. Grundsätzlich aber sind Löhne ein oft gut gehütetes Geheimnis. Die Nationalrätin Min Li Marti möchte mittels einer Motion erreichen, dass der Bund und bundesnahe Betriebe volle Transparenz zeigen und bei Stellenausschreibungen den mit der Stelle verbundenen Lohn publizieren müssen.

Der Bundesrat hat Anfang dieses Monats dazu Stellung bezogen und lehnt das Ansinnen ab. Die Lohnklassen beim Bund seien bereits öffentlich einsehbar, und die Einreihung innerhalb einer Lohnklasse sei wesentlich vom individuellen Erfahrungsschatz der bewerbenden Person abhängig und somit variabel. Damit hat der Bundesrat im speziellen Fall der öffentlichen Verwaltung ein gutes Argument gegen die Motion. Die Frage bleibt, was eigentlich passieren würde, wenn das Geheimnis um die Löhne im Allgemeinen gelüftet würde.

In Dänemark, in Kanada oder in einigen Bundesstaaten der USA gibt es einige Jahre Erfahrung mit Gesetzen zur Lohntransparenz. Letzten November hat New York City eine Offenlegungspflicht eingeführt. So muss bei Stellenausschreibungen eine Lohnbandbreite mit einer Unter- und einer Obergrenze angegeben werden. Dies von allen Unternehmen ab einer bestimmten Grösse und unter Strafandrohung bei Unterlassung.

Die Auswirkungen solcher Gesetze wurden inzwischen mehrfach studiert. Tatsächlich hilft die Lohntransparenz, ungerechtfertigte Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern, den sogenannten Gender-Pay-Gap, zu verkleinern. So stellt beispielsweise eine Studie von Daniel Wolfenzon und weiteren über die Wirkung der Lohntransparenz in Dänemark fest, dass der Gender-Pay-Gap in einer Zeitspanne von fünf Jahren um durchschnittlich 13% kleiner wurde. Firmen mit einem anfänglich relativ grossen Gender-Pay-Gap zeigten diesen gewünschten Effekt überdurchschnittlich.

Aber: Die Unterschiede verringerten sich nur zu einem kleineren Teil durch ansteigende Saläre von Frauen. Mehr ins Gewicht fiel, dass die Saläre von Männern langsamer wuchsen, insbesondere von höher qualifizierten. Je nach Kontext kommen verschiedene Studien zu unterschiedlichen Resultaten, doch scheint es eher so zu sein, dass das Lohnniveau insgesamt leicht sinkt, wenn die Lohnhöhen öffentlich werden. Eine Studie der Universitäten Harvard und Brown fand durchschnittlich um 2% tiefere Löhne bei Offenlegungspflichten. Grund sei, dass transparente Löhne die Unternehmen bei der Lohnfestsetzung insbesondere bei höheren Löhnen vorsichtiger machen würden.

Macht es zufriedener, wenn man weiss, wie viel man im Vergleich zu anderen verdient? In Norwegen war es während einiger Jahre sehr einfach möglich, das steuerbare Einkommen von anderen Leuten einzusehen. Von dieser Möglichkeit wurde zeitweise rege Gebrauch gemacht. Der Effekt war, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit jener Personen weiter anstieg, die überdurchschnittlich gut verdienten. Sie wurden sich dessen bewusst, wie gut sie es im Vergleich zu anderen haben. Denen, die unterdurchschnittlich verdienten, erging es umgekehrt: Ihre Zufriedenheitswerte sanken, da sie sich ihres schlechteren Einkommens deutlicher bewusst wurden. Lohntransparenz machte die Reichen gefühlt glücklicher und die Armen unglücklicher.

Studien zur Lohntransparenz hinterlassen ein gemischtes Bild. Es gibt gefühlte und tatsächliche Gewinner und gefühlte und tatsächliche Verlierer. Die Hoffnung, dass Lohntransparenz zu insgesamt besseren Löhnen führt, bestätigt sich in mehreren Studien nicht. Unternehmen gewinnen unter dem Strich. Dennoch werden diese auf eine weitere Regulierung wohl gerne verzichten. Der liberale Arbeitsmarkt ist ein Trumpf des Standorts Schweiz, der langfristig allen nützt.