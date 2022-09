Aussichten Wie man mit Worten rechnen kann In seinem Nachruf auf Lotfi Zadeh legt Edy Portmann dar, was der Vater der Fuzzy-Logik und dessen Eigenart zu denken für ihn bedeuten. Edy Portmann 24.09.2022, 05.00 Uhr

Edy Portmann.

Wenn man eine vertikale Linie neben eine gleich lange horizontale Linie legt und fragt, welche denn länger sei, dann neigen Europäer dazu, die Horizontale zu wählen, während die «Suku» im Kongo mit überwältigender Mehrheit die Vertikale wählen. Woher kommt dieser Unterschied? Eine mögliche Erklärung ist, dass die Suku in Graslandschaften, in denen der Horizont jederzeit sichtbar ist, leben. Sie sind daher in der Lage, selbst kleinste Erhebungen in der Ferne leicht zu erkennen. Da die Vertikalität einen stärkeren Eindruck auf sie ausübt, konzentrieren sie sich auch mehr auf diese.

Daraus lernen wir, dass Kultur und Erfahrung unseren Verstand auch auf unterbewusste Ebene beeinflussen. Wir denken oft, dass unsere Einschätzungen rational und objektiv sind, und doch können wir unseren Denkgewohnheiten nicht entkommen. Wir leben mit tief verwurzelten und unsichtbaren Vorurteilen.

Fuzzy-Logik, wie Lotfi Zadeh, mein vor fünf Jahren verstorbener Mentor, sein 1965 publiziertes Modell bezeichnete, war der ehrgeizige Versuch, die Lücke zwischen Mathematik und der «unscharfen» (engl. «fuzzy») Art, wie Menschen «natürlich» sprechen, denken und mit der Welt interagieren, zu schliessen. Mit seiner Logik stellte Zadeh ein mathematisches Modell vor, das mit Mehrdeutigkeit und Ungewissheit auf menschliche Weise umgehen kann. Anstatt scharfe Grenzen für Konzepte der realen Welt zu schaffen, sind Zadehs Grenzen unscharf. So ist «etwas» nicht, wie im digitalen Raum, einfach drinnen oder draussen, sondern es befindet sich irgendwo auf einem Kontinuum dazwischen.

Vor allem in Japan fand die Fuzzy-Logik grossen Anklang. Warum, ist nicht so einfach zu beantworten, aber wie die Suku konzentrieren sich die Japaner auf ein besonderes Merkmal in ihrer Umwelt, und zwar auf die Unschärfe. Diese steht oft im Mittelpunkt ihres Sprechens, und so bemerken sie diese schnell und gehen geschickt damit um. Zudem sind sie ein sehr pragmatisches Volk und verwenden nützliche Modelle unabhängig von der Theorie. Ähnlich pragmatisch war, der Legende nach, der Anlass für die Entstehung der Theorie: Elijah Polak, ein emeritierter Berkeley-Professor, erinnerte sich, dass Zadeh bei einem gemeinsamen Spaziergang auf dem Campus auffiel, dass Menschen beim Parkieren das Steuerrad intuitiv erst leicht nach links und dann leicht nach rechts drehten, bevor sie in eine Parklücke fuhren.

«Wie viel ist leicht nach links, leicht nach rechts?», soll sich Zadeh gefragt haben, und als Antwort darauf versuchte er, auf Basis einer unscharfen Mengenlehre mit Hilfe exakter Mathematik «leicht nach rechts», «links», «gross», «schnell», «schön» oder jedes andere Konzept zu definieren, das unklare Grenzen hat. Zadeh stellte sich diese Art von Mengen einfach als Modell für die Nutzung von Sprache in der Mathematik vor. Als ich ihm assistierte, entwickelte sich dieses Modell gerade zum «Rechnen mit Worten» weiter, einer Methodik für Schlussfolgerungen, Berechnungen und Entscheidungen anhand von in «natürlicher Sprache», also eine von Menschen gesprochene Sprache, beschriebenen Informationen. Für diesen Versuch des «Rechnens mit Worten» gibt es gute Gründe: Ein Grossteil unseres Wissens ist in natürlicher Sprache beschrieben, Wörter sind weniger präzise als Zahlen und Präzision hat ihren Preis.

Wenn es also eine Toleranz für Ungenauigkeiten gibt, kann diese durch die Verwendung von Worten anstelle von exakten Zahlen besser beschrieben werden. Wir Menschen verwenden nämlich Worte beispielsweise dann, wenn wir die zum Problem gehörenden Zahlen nicht kennen. Aus dieser Perspektive kann ein Rechnen mit Worten als ein Formalismus für den Umgang mit ungenauen Informationen betrachtet werden. Dies öffnet uns die Tür zu einer weitreichenden Erweiterung der Rolle der natürlichen Sprachen in Wissenschaft und Technik.

Der gebürtige Luzerner Edy Portmann ist Informatikprofessor und Förderprofessor der Schweizerischen Post am Human-IST-­Institut der Universität Freiburg.