Luzerner E-Bike-Firma AureusDrive gewinnt Preis

Auszeichnung Luzerner E-Bike-Firma AureusDrive gewinnt den Neuunternehmerpreis: «Die Genugtuung ist das Schönste» Der Zentralschweizer Neuunternehmerpreis 2021 geht an die Luzerner Firma AureusDrive. Mit dem Preisgeld wollen die beiden Gründer ihre Expansion in die EU starten. Christopher Gilb 07.09.2021, 22.33 Uhr

Die AureusDrive-Gründer Sergio Tresch (links) und Gabriel Barroso am Dienstagabend in der Messe Luzern. Bild: Dominik Wunderli (7. September 2021)

Gut zwei Jahre ist es her, da hat diese Zeitung über die zwei Tüftler Gabriel Barroso und Sergio Tresch berichtet, die sich an der Hochschule Luzern kennen gelernt hatten. Ihr Ziel damals: 45 km/h schnelle, aber vor allem günstige – unter 3000 Franken – E-Bikes zu verkaufen, um Pendler zum Umstieg auf die ökologischere Alternative zu motivieren.

Inzwischen ging es für ihr Jungunternehmen AureusDrive mit Geschäft in Luzern weiter steil aufwärts. Schon elf Angestellte beschäftigten sie und die Velos können in verschieden grösseren Schweizer Städten an automatisierten Teststationen probiert werden, 600 ihrer E-Bikes verkauften sie alleine dieses Jahr. Auch beim Preis haben sie Wort gehalten, zwei der Modelle kosten knapp 3000 Franken, ein drittes 4000, dieses hat einen grossen Akku für Langstreckenpendler mit einem Arbeitsweg von über 30 Kilometer.

Diesen Erfolg honoriert nun auch die Jury des Zentralschweizer Neuunternehmerpreises, der nach einer Coronapause 2020 am Dienstagabend in der Messe Luzern zum 27. Mal von der Gewerbe-Treuhand verliehen wurde. Die Finalisten (siehe Box) hätten es der Jury nicht einfach gemacht, wie Jury-Mitglied Franz Wüest, Unternehmer und ehemaliger Kantonsratspräsident aus Ettiswil, ausführte.

Die weiteren Nominierten Die Beetroot AG aus Sursee ist auf digitale Arbeitsorganisation und Informatik-Beratung spezialisiert. Die Commerce Schweiz GmbH aus Ebikon übernimmt für Schulen die Computerbeschaffung für die Lernenden. Die Convoltas AG aus Baar baut Fotovoltaikgrossanlagen (und gewann schon den Zuger Jungunternehmerpreis). Die Holonautic AG aus Horw konzipiert Videospiele für die virtuelle Realität. Die Zeitraum Planungen AG aus Luzern kennt sich mit räumlichen und städtebaulichen Entwicklungsfragen aus. (cg)



Günstige PCs, besondere virtuelle Interaktionen

Insgesamt 19 Neuunternehmen hatten sich beworben, sechs davon wurden nominiert. «Es sind viele Unternehmen darunter, die sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen und unternehmerisch an der Zukunft teilhaben wollen», stellte Wüest zufrieden fest. Geradezu futuristisch ging es beispielsweise am Stand der nominierten Holonautic AG zu. Mit Virtual-Reality-Brille ausgestattet, bewegt ein Proband seine Hand. Erst beim Blick auf den Bildschirm erkennt der Zuschauer, was er macht: er sortiert Gegenstände auf einem Tisch. Das besondere daran ist das sogenannte Handtracking, das System erkennt, wo in der virtuellen Welt seine Hand ist, er greift also nicht durch den Tisch, sondern kann mit den Gegenständen darauf interagieren.

Es ist eine der Anwendungen des jungen Start-ups aus Horw. Diese laden zum Zeitvertreib ein, können aber auch neue Interaktionsmöglichkeiten für den Alltag bieten: Etwa eine virtuelle Katze, die man streicheln kann. Viele der Jungunternehmen, das zeigt sich bei den Interviews auf der Bühne, haben einen teils harzigen Weg hinter sich, sprühen aber weiterhin vor Tatendrang: so etwa Maurizio Garofalo, der mit seiner Commerce Schweiz GmbH in Ebikon schon Schülerinnen und Schüler von 220 Schulen in der Schweiz kostengünstig mit Notebooks bedient. «Anfänglich hiess meine Homepage ‘rabatt.ch’, da sagte die Schule, wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen, aber eine Homepage mit dem Namen können wir unseren Schülern nicht empfehlen.» Also habe er alle Domains anpassen und bereits verdientes Geld dafür verwenden müssen, erinnert er sich.

Für die Jury waren verschiedene Kriterien für ihren Entscheid ausschlaggebend, so Jurymitglied Franz Wüest: «Das Profil der Gründer, die Umsetzung ihrer Strategie und nicht zuletzt die bisherige Geschäftsentwicklung.»

Gewinner wollen in die EU expandieren

Als die E-Bike-Bauer von AureusDrive dann als Sieger auf der Bühne standen, sagte Mitgründer Gabriel Barroso, dass noch schöner als der Neuunternehmerpreis eigentlich schon die Nomination dafür gewesen sei, als Genugtuung, es bisher richtig gemacht zu haben. Mit dem Preisgeld von 10'000 Franken haben die Beiden schon Pläne: «Wir wollen in die EU expandieren, das ist unser Startkapital.»