AUTO 2020 war ein schlechtes Jahr für Garagisten – doch Elektro- und Hybridantriebe boomen Für Autoverkäufer war 2020 wegen der Pandemie ein schwieriges Jahr. Alternative Antriebe machten aber einen Sprung nach vorn. Und auch der Occasionshandel florierte. Maurizio Minetti und Kaspar Enz 11.01.2021, 17.00 Uhr

Das vergangene Jahr war für die Autobranche nicht einfach. Lediglich 237'000 Personenwagen wurden 2020 neu immatrikuliert, meldete der Autoimporteureverband Auto Schweiz kürzlich:

Das heisst: Die Schweizer Garagisten haben im Jahr von Corona 24 Prozent weniger Neuwagen verkauft. Auch in der Zentralschweiz sank die Zahl der neu immatrikulierten Personenwagen letztes Jahr; in Obwalden am stärksten mit einem Minus um 28 Prozent, in Zug am schwächsten mit einem Rückgang von mehr als 18 Prozent:

«Das ist einschneidend», sagt Daniel Portmann, Präsident der Sektion Zentralschweiz des Autogewerbeverbands Schweiz (AGVS). Denn nicht nur hätten die Leute letztes Jahr weniger Autos gekauft, sie seien auch mehr zu Hause geblieben. «So fehlte den Werkstätten die Arbeit» – auch wenn sie während des Lockdowns offen bleiben durften. In den Werkstätten und Waschanlagen wurde wohl sehr oft Kurzarbeit durchgeführt, sagt Portmann, der in Engelberg eine Garage mit sechs Angestellten betreibt. Eine schnelle Erholung erwartet er dieses Jahr nicht. «Viele Leute, die ein Auto kaufen würden, wissen nicht, wie es weitergeht», sagt Portmann. Sie fürchten um ihre Arbeitsstelle und die wirtschaftliche Zukunft. Und warten mit dem Autokauf auf bessere Zeiten.

Daniel Portmann, Präsident der Sektion Zentralschweiz des Autogewerbeverbands Schweiz, in der Ausstellungshalle seines Betriebes in Engelberg.

Bild: Pius Amrein (11. Januar 2021)

Absatz von Occasionen hat zugenommen

Auf der anderen Seite berichtet Portmann aber auch davon, dass in der Zentralschweiz letztes Jahr der Absatz von Gebrauchtwagen zugenommen habe. Dies sei wahrscheinlich ein Zeichen, dass die Leute in unsicheren Zeiten weniger Geld ausgeben wollen. Portmann gibt zu bedenken:

«Der Einbruch des Absatzes bei den Neuwagen ist vor allem für die grossen Importeure ein Problem. Allerdings wirkt sich der Absatzrückgang bei den Neuautos auch auf den späteren Occasionsmarkt aus.»

Dabei stagnieren die Verkäufe von Neuwagen schon seit einigen Jahren, wie Zahlen von Auto Schweiz zeigen. Das gilt aber nicht für alle Autotypen. Personenwagen mit Elektro- oder mit Hybridantrieb hatten schon 2019 eine Hürde überwunden: Mit knapp 41'000 fuhren 13 Prozent aller Neuwagen mit alternativen Antrieben. Die Entwicklung hat sich heuer noch einmal verstärkt. 67'000 neue Personenwagen mit alternativen Antrieben wurden im vergangenen Jahr insgesamt in Verkehr gesetzt, das entspricht einem Anteil von 28 Prozent. Die Entwicklung wurde im Lauf des letzten Jahres stärker: Im Dezember lag der Anteil der Neuwagen mit Elektro-, Hybrid- oder Erdgasantrieb gar bei 42 Prozent.

Die verschiedenen Hybridtypen liegen dabei noch deutlich vor den anderen alternativen Antrieben. Auto-Schweiz-Sprecher Christoph Wolnik sagt denn auch dazu:

«Der Hybrid ist der neue Benziner.»

Der Sprung nach vorn war laut Wolnik auch deshalb möglich, weil viele Hersteller Hybrid- und Elektromodelle auf den Markt bringen, um die CO2-Ziele zu erreichen. Das sieht auch Daniel Portmann vom Autogewerbeverband so, dessen Garage Hybridautos von Suzuki verkauft. Portmann verweist in diesem Zusammenhang auf eine neue Initiative des Autogewerbeverbands in Sachen Elektroautos. Im Ausbildungszentrum des Verbands in Horw sollen ab dem kommenden Frühjahr drei Seminare für Erwachsene angeboten werden. Dort sollen Mechaniker in den nächsten Jahren geschult werden, damit das Autogewerbe fit gemacht wird für die automobile Zukunft, in der Hybrid- und Elektromodelle eine immer grössere Rolle spielen werden. Das Ausbildungszentrum in Horw soll mittelfristig zu einem nationalen Kompetenzzentrum in Sachen E-Mobilität werden.