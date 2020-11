Autogewerbe reagiert auf Elektroauto-Boom: Horwer Ausbildungszentrum soll nationales Kompetenzzentrum werden

Viele Werkstattfachkräfte sind in Sachen Elektroautos noch nicht geschult. Nun reagiert die Branche mit einer Bildungsoffensive in Horw. Selbst Mitbewerber begrüssen die Initiative. Maurizio Minetti 10.11.2020, 05.00 Uhr

Daniel Waser, Kursleiter im Ausbildungszentrum des Autogewerbeverbands in Horw, bei der Kontrolle eines Hybrid-Autos.

Bild: Dominik Wunderli (Horw, 9. November 2020)

Zündkerzen, Auspuff, Getriebe, Ölfilter: Ein herkömmliches Auto mit Verbrennungsmotor hat viele Verschleissteile, die regelmässig gewartet und allenfalls ersetzt werden müssen. Den Garagisten geht die Arbeit dabei nicht so schnell aus. Ganz anders verhält es sich mit Fahrzeugen, die einen alternativen Antrieb haben: Ein Elektroauto braucht all diese Komponenten nicht – entsprechend muss es auch weniger oft in die Werkstatt. Die Wartungs- und Reparaturkosten für Elektrofahrzeuge liegen rund 35 Prozent unter denen eines vergleichbaren Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor, wie kürzlich das deutsche «Institut für Automobilwirtschaft» ermittelte.

Zu Beginn gibt es drei Seminare für Erwachsene

Klar, dass vor diesem Hintergrund Garagisten mit Sorge in die Zukunft blicken. Glaubt man den Branchenauguren, wird der Verbrennungsmotor in der Mobilität der Zukunft eine immer kleinere Rolle spielen. «Auch ich hatte früher Angst um unsere Branche», sagt Hubert Frei. Der 50-jährige Surseer arbeitet seit seiner Mechanikerlehre im Autogewerbe. 2003 hat er eine Garage in Flühli übernommen, letztes Jahr kam eine weitere in Sempach hinzu. Frei sagt:

«Ich hätte diesen Schritt nicht gewagt, wenn ich nicht an die Zukunftsfähigkeit der Branche glauben würde.»

Er ist der Meinung, dass das Autogewerbe die alternativen Antriebe nicht verteufeln, sondern die Chance packen müsste. Rund 5000 Garagenbetriebe gibt es aktuell in der Schweiz, zirka 40'000 Personen arbeiten in den Garagen. «Wir müssen diesen Leuten eine Zukunftsperspektive bieten», sagt Frei, und gibt zu bedenken:

«Auch Elektroautos gehen kaputt. Insbesondere nachdem die Garantie nach drei bis fünf Jahren abgelaufen ist, gibt es viel zu tun.»

Ansetzen will Frei nun bei der Bildung: «Es braucht eine bessere Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich, denn viele Werkstattmitarbeiter sind in Sachen Hochvolt, Wasserstoff- und Gasantrieb noch nicht geschult», sagt der Unternehmer. Er muss es wissen, ist er doch auch Chefexperte und Präsident der Berufsbildungskommission beim Autogewerbeverband Zentralschweiz (AGVS-ZS).

Frei und seine Mitstreiter beim Autogewerbeverband haben deshalb ein neues Aus- und Weiterbildungsangebot lanciert: Im Ausbildungszentrum des AGVS in Horw, wo aktuell unter anderem Automobilmechatroniker mit Fachausweis ausgebildet werden, sollen ab dem kommenden Frühjahr drei Seminare für Erwachsene angeboten werden. «Der Inhalt der Kurse ist noch nicht genau definiert, aber es wird zu 100 Prozent um alternative Antriebe gehen», so Frei. Aus Platzgründen sollen die Kurse zunächst beim Kursanbieter Autef in Reiden durchgeführt werden. «Unser Ziel ist aber, dass die Kurse künftig in Horw stattfinden», stellt Frei in Aussicht.

Genug zu tun für alle Beteiligten

Auch andere Player im Autogewerbe investieren in die Elektroauto-Weiterbildung, so zum Beispiel der Autoimporteur Amag oder der Touring Club Schweiz (TCS). Jörg Beckmann führt als TCS-Vizedirektor seit 2008 die Mobilitätsakademie AG, welche sich mit nachhaltigen Mobilitätsformen beschäftigt. Er sagt, der Autogewerbeverband sei in der Vergangenheit eher weniger mit Initiativen in Sachen E-Mobilität aufgefallen. «Umso mehr freut es uns, dass der Verband nun die Zeichen der Zeit erkannt hat und in die Aus- und Weiterbildung investiert», so Beckmann. Der Markt für Weiterbildungen in diesem Bereich wachse seit einigen Jahren stark und es gebe sicher genug zu tun für alle Beteiligten. Beckmann betont:

«Es ist wichtig, dass in der Schweiz das Know-how aufgebaut wird.»

Ähnlich sieht es der Verband für Elektrotechnik Electrosuisse, der ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem AGVS Weiterbildungen rund um das Elektroauto anbietet. Claudio Pfister, Leiter der Fachgesellschaft E-Mobile von Electrosuisse, verweist darauf, dass das Elektroauto zwei Sektoren zusammenbringt: Die Elektrobranche und die Autobranche: «Garagisten und Elektriker, die fit für die elektromobile Zukunft sein wollen, tun gut daran, sich weiterzubilden», so Pfister.

Auch in der Grundbildung soll es vorangehen

Hubert Frei glaubt, dass das Aus- und Weiterbildungsangebot in Horw einzigartig sein wird, weil es Theorie und Praxis verbindet, der Kursinhalt markenübergreifend ist, die Kurse länger als nur ein paar Tage dauern und zudem modular aufgebaut sind. Zudem beabsichtigt Frei, mit Unterstützung des AGVS Schweiz eine Weiterbildung mit eidgenössisch anerkanntem Abschluss auf die Beine zu stellen. Bei der Weiterbildung soll es aber nicht bleiben: Frei will auch in der Grundbildung Einfluss nehmen. Hier vergeht aber erfahrungsgemäss viel Zeit, bis der Bund Änderungen am Inhalt der Berufslehre akzeptiert. «Heute machen alternative Antriebe nur einen kleinen Teil der Lehre aus», sagt Frei.

Das Aus- und Weiterbildungsangebot des Zentralschweizer Autogewerbeverbands soll dereinst nicht nur den eigenen Mitgliedern zur Verfügung stehen. Hubert Frei geht davon aus, dass das Ausbildungszentrum in Horw mittelfristig zu einem nationalen Kompetenzzentrum in Sachen E-Mobilität werden könnte. Während andere Länder schon früher auf die Entwicklung reagiert und entsprechend in die Weiterbildung der Werkstattfachkräfte investiert hätten, sei die Schweiz diesbezüglich noch nirgends. «Wir müssen Gas geben», so Frei.