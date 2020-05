Autogewerbe vor «schlechtestem Jahr seit viereinhalb Jahrzehnten» – nun schlägt die Luzerner Garagengruppe Galliker Alarm Die Umsatzrückgänge im Schweizer Autohandel sind dramatisch. Die Luzerner Garagengruppe Galliker fordert nun schnellere Lockerungen. Maurizio Minetti 04.05.2020, 16.33 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Botschaft an den Bundesrat ist unmissverständlich: «Lassen Sie uns sofort wieder normal arbeiten. Wir haben den Ernst der Lage erkannt und wollen nicht mehr am Tropf des Staates hängen. Geben Sie sich bitte einen Ruck, machen Sie uns Mut und entlassen Sie uns aus diesem schlechten Traum.» Diese Worte schreibt Emil Galliker, Verwaltungsratspräsident der Luzerner Garagengruppe Galliker, in einem offenen Brief, der am Montag in der «Luzerner Zeitung» erschienen ist.

Emil Galliker im geschlossenen Showroom der Garage Galliker. Nadia Schärli (Kriens, 4. Mai 2020)

Seit dem Lockdown dürfen Garagen zwar weiterhin Reparaturen durchführen, jedoch keine Fahrzeuge in öffentlich zugänglichen Räumen verkaufen. Am 11. Mai dürfen die Verkaufsräume nun aber wieder öffnen. Ist das nicht im Sinne der Autobranche? «Doch», sagt Galliker auf Anfrage. Er kritisiert aber die vielen Auflagen in Bezug auf die Hygiene, die eingehalten werden müssen. Dazu zählt etwa, dass sich Kunden die Hände waschen müssen oder Verkaufstheken mehrmals pro Tag gereinigt werden sollen. «Zudem schlägt die Angst, die teilweise vom Bundesrat geschürt wird, den Menschen auf die Psyche», sagt Galliker.

Sein Appell habe extrem viele Reaktionen ausgelöst – «durchwegs positive, als wenn man in eine Eiterbeule gestochen hätte», so der 67-Jährige.

Schlimmstes Auto-Jahr seit viereinhalb Jahrzehnten

Dass die Lage im Autogewerbe dramatisch ist, zeigen die neusten Zahlen des Branchenverbands Auto-Schweiz (siehe Grafik).

Gerade einmal 9382 neue Personenwagen sind im vergangenen Monat auf die Strassen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein gekommen – 67,2 Prozent weniger als im Vorjahresapril. Seit der Ölkrise in den 1970er-Jahren gab es keinen Kalendermonat mit weniger als 10 000 Neuimmatrikulationen mehr. 2020 könnte nach Angaben des Branchenverbands das schlechteste Auto-Jahr seit viereinhalb Jahrzehnten werden.

Auch Galliker hatte im April Umsatzrückgänge von bis zu 70 Prozent. Wie zahlreiche andere Händler musste er Kurzarbeit anmelden. Arbeitsplätze seien aber keine in Gefahr. «Wie es im Juni aussieht, können wir aber noch nicht sagen», so Galliker.

Dieser Zettel hängt am Eingang zum Showroom der Garage Galliker. Nadia Schärli (Kriens, 4. Mai 2020)

Garagen haben neue Dienstleistungen entwickelt

Der Online-Verkauf konnte die Ausfälle nicht kompensieren – selbst beim grössten Schweizer Importeur Amag nicht, der zufälligerweise im März mit dem Online-Autohandel begonnen hat, wie dieser auf Anfrage mitteilt. Auch Galliker spricht von «einigen wenigen Fahrzeugen», die man online verkauft habe. Gleichzeitig hat die Krise aber auch einige Autohändler dazu bewogen, auf neue Geschäftsmodelle zu setzen. Besucht man Websites von Autogaragen, verweisen viele auf Online-Bestellungen oder auf neue Abo-Modelle. Amag stellt beim Abomodell Clyde «ein wachsendes Interesse» fest.

Kreativ war auch die Auto Windlin AG im obwaldnerischen Kerns. Der CEO der Windlin-Gruppe, Roland Michel, sagt, man habe «schnell neue Dienstleistungen und Produkte entwickelt». So wurde etwa ein neues Miet-Abonnement entwickelt, um der vermehrten Nachfrage nach kurzfristiger Mobilität gerecht werden zu können. «Das ist ein positiver Effekt, den wir bereits jetzt aus der Krise mitnehmen. Man wird wieder agiler und flexibler im Entwickeln von Ideen und schneller in deren Umsetzung», sagt Michel.

Für Emil Galliker sind solche Innovationen ein Zeichen dafür, dass die Autobranche kreativ genug ist, um der Krise zu begegnen. «Umso wichtiger ist es jetzt aber, dass der Bundesrat die Vorschriften beim Autoverkauf lockert, denn der Verkauf vor Ort bleibt vorderhand der wichtigste Umsatztreiber», sagt der Patron.