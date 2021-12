Gepäck selbst aufgeben am Flughafen Zürich: Schalter verschwinden

Automatisierung Selbst ist der Flugpassagier: In Zürich soll er das Gepäck selbst auf das Laufbahn legen, bediente Schalter werden abgebaut Der Flughafen Zürich baut Anlagen, an denen Koffer selbstständig aufgegeben werden können. Das wird schon 23 Stunden vor Abflug möglich sein. Die Kosten sind hoch, die Einsparungen wohl auch. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 29.12.2021, 11.30 Uhr

Viele Konsumentinnen und Konsumenten arbeiten gratis für Firmen, ohne es zu merken. Wer im Supermarkt seine Waren einscannt oder im Hotel am Automaten eincheckt, hilft den Betreibern, Kosten zu sparen. Besonders weit verbreitet ist das Konzept des «mitarbeitenden Kunden» in der Reisebranche. Das selbstständige Einchecken ist Usus, das Buchen von Flügen im Internet sowieso.

Nun folgt der nächste Schritt: Ab Frühling 2022 können Passagiere am Flughafen Zürich ihr Gepäck selbst aufgeben, ohne dafür anstehen zu müssen. Während heute der Gang zum «bag drop»-Schalter auch dann nötig ist, wenn das Gepäcketikett zuhause ausgedruckt wurde, wird nun auch dieser Schritt automatisiert.

«Koffer nur noch auf Rollband stellen»

Die neuen «Self Baggage Drop»-Anlagen (SBD), welche der Flughafen derzeit anstelle von Schaltern beim Check-In 2 und 3 aufbaut, ermöglichen es, einen Flug auch mit Gepäck anzutreten, ohne je einen Mitarbeitenden zu sprechen. Flughafen-Sprecherin Bettina Kunz sagt, an den SBD-Geräten müssten Passagiere ihr Gepäck lediglich auf das Aufgabeband stellen und den Boardingpass scannen.

«Danach wird ihnen ein Bag Tag ausgedruckt, den sie dann an ihr Gepäck anbringen müssen und das Gepäck wird abgefördert», sagt Kunz. «Noch bequemer geht es, wenn der Bag Tag bereits zu Hause ausgedruckt wird. Dann muss das Gepäckstück nur noch auf das Aufgabeband gestellt werden.»

Alle Airlines können SBG nutzen

Im Bereich des Check-In 3 werden die Geräte vor allem für die Kundinnen und Kunden der Airlines der Lufthansa-Gruppe wie Swiss, Austrian und Lufthansa aufgestellt, beim Check-In 2 auch für alle anderen. Alle Airlines, die nach Zürich fliegen, dürften von diesem Angebot Gebrauch machen, sagt Kunz.

Für den Flughafen hätten die neuen Geräte den Vorteil, dass die Flächen effizienter genutzt werden können, weil es weniger Schalter braucht, die fix den verschiedenen Airlines zugeteilt sind. Ausserdem könnten Passagierinnen und Passagiere künftig ihr Gepäck an den SBG-Geräten schon 23 Stunden vor Abflug statt wie bisher nur 2 Stunden vorher abgeben.

16 Schalter werden aufgelöst

Der Flughafen hatte erste Tests bereits 2019 durchgeführt und die Einführung für das Jahr 2020 angekündigt (CH Media berichtete). Diese verzögerte sich nun. Der Flughafen teilte damals mit, für insgesamt 20 neue SBG-Geräte würden 16 bemannte Check-In-Schalter aufgegeben. Auch die neuen Geräte kämen allerdings nicht ohne Personal aus. Es brauche Mitarbeitende zur Eingangskontrolle und zur Unterstützung der Passagiere. Auch werde es weiterhin regulär bediente Schalter geben.

Die Kosten für den Umbau belaufen sich laut Bettina Kunz auf einen «höheren fünfstelligen Betrag» pro Gerät. Die möglichen Einsparungen dürften diese Ausgaben allerdings mehr als wettmachen.

Immer mehr Automaten

Am Flughafen Zürich übernehmen Automaten einen immer grösseren Teil der Arbeit. Automaten zum selbstständigen Check-In stehen schon seit einigen Jahren an verschiedenen Orten. Seit vier Jahren können Einreisende zudem ihre Passdokumente von Maschinen an «Automated Border Control»-Automaten («ABC-Gates») kontrollieren lassen, statt diese den Polizei-Mitarbeitenden vorzuweisen.

Wie CH Media im November berichtete, will der Flughafen Zürich noch mehr solche ABC-Gates aufstellen. Künftig sollen diese zudem auch bei der Ausreise genutzt werden können. Das geht aus einem Gesuch des Flughafens an das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hervor.

