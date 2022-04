Die Schweizer Mercedes-Topmanagerin Renata Jungo im Interview

Autos Schweizer Mercedes-Topmanagerin Renata Jungo Brüngger: «Der Dieselskandal hat definitiv zu einem Umdenken geführt» Renata Jungo Brüngger gehört zur Geschäftsleitung von Mercedes. Im Interview spricht sie über den Dieselskandal, problematische Rohstoffe, überforderte Studienabgänger – und verrät, warum Mercedes in der Schweiz keine CO 2 -Sanktionen mehr bezahlen muss. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Rechtschefin Renata Jungo Brüngger. zvg/Mercedes-Benz Group

Ein Umsatz von 168 Milliarden Euro, 172'000 Mitarbeitende und über zwei Millionen verkaufte Autos im Jahr 2021: Die Mercedes-Benz-Gruppe gehört zu den traditionsreichsten und grössten deutschen Autobauern. Die Geschicke des Unternehmens werden von der Schweizerin Renata Jungo Brüngger (60) mitbestimmt.

Sie sind verantwortlich für den Bereich Integrität und Recht von Mercedes. Erst 2019 hat der Autokonzern ein grosses Werk in der Nähe von Moskau eröffnet. Befürchten Sie nun eine Enteignung?

Renata Jungo Brüngger: Wir haben dazu bisher nichts Offizielles erhalten. Eine solche Situation zu antizipieren, ist schwierig. Wir beobachten die Entwicklungen aber natürlich sehr genau und denken in Szenarien.

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wird die Frage diskutiert, ob sich auch Firmen zwischen den Blöcken entscheiden müssen – ob sie also künftig im Westen tätig sein wollen oder in China oder Russland. Stellt sich auch Mercedes solche Fragen?

Wir diskutieren die geopolitische Lage ständig und überlegen, wie wir uns aufstellen. Und natürlich haben die Herausforderungen stark zugenommen: handelspolitische Spannungen, die Pandemie, der Krieg. Wir sind aber ein globales Unternehmen und wollen das auch bleiben. Wir sind in über 150 Ländern tätig. Für uns sind die internationalen Märkte sehr wichtig – sowohl als Produktions- und Absatzmärkte als auch weil sie für unsere Lieferketten Bedeutung haben.

Es gibt zum Teil starken öffentlichen Druck auf Firmen, beispielsweise im Fall von Russland. Wie gehen Sie damit um?

Wir haben uns im Fall von Russland klar positioniert. Wir folgen strikt den Sanktionen und den Exportkontrollen. Wir haben uns früh entschieden, den Export von PKWs und Transportern nach Russland und auch die lokale Produktion einzustellen. Wir haben gleichzeitig eine Verantwortung gegenüber unseren russischen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir zahlen derzeit ihre Gehälter weiter.

Gegenüber der Öffentlichkeit verantworten muss sich Mercedes auch, was faire Produktionsbedingungen angeht. Wie wollen Sie diese sicherstellen?

Wir haben das «Mercedes-Benz Human Rights Respect System» eingeführt. Das sind Prozesse, die uns dabei helfen, die Einhaltung der Menschenrechte in den Lieferketten zu überprüfen: Wir klären ab, wie sich die Situation vor Ort präsentiert und sehen Massnahmen vor, falls etwas nicht den Standards entspricht. Gerade als Luxusmarke wollen wir nur Produkte, die ohne Menschenrechtsverletzungen produziert werden. Es geht um einen Prozess des Sich-Bemühens, der vor allem für die tieferen Lieferketten relevant ist.

Mercedes hat 24 Rohmaterialien identifiziert, mit denen Risiken einhergehen. Welche sind das?

Mercedes hat das Ziel, ab Ende der Dekade nur noch elektrisch betriebene Fahrzeuge herzustellen. Dementsprechend sind es derzeit vor allem Rohstoffe wie Kobalt, Lithium oder Nickel, die etwa für die Batterien benötigt werden.

Wo sind die grössten Probleme?

Die wichtigste Aufgabe ist es zunächst, die Lieferketten transparenter zu machen. Wir haben 40'000 direkte Lieferanten. Diese haben wiederum Sublieferanten. Wenn es um Rohstoffe wie Kobalt geht, sprechen wir von bis zu sieben Stufen bis zur Mine. Auf diese haben wir wenig Einfluss. Wir stehen am Ende der Lieferkette. Zunächst einmal tönt das Vorhaben einfach, aber tatsächlich ist es sehr komplex. Ist die Lieferkette erst einmal transparent, müssen wir die Hotspots analysieren. Lithium beispielsweise beziehen wir aus Australien, aber auch aus Chile.

Dort wird es in der Atacama-Wüste abgebaut. Der Prozess benötigt sehr viel Wasser, das der Umgebung entzogen wird. Das beeinträchtigt auch lokale Landwirte. Was unternimmt Mercedes konkret?

Der Lithium-Abbau in der wunderschönen Atacama-Wüste hat Einfluss auf die Umwelt. Es droht auch Zerstörung. Wir sehen hier ein klares Risiko und viele offene Punkte. Wir haben das analysiert und uns einer Initiative der GIZ angeschlossen, der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Zusammen mit anderen Unternehmen versuchen wir, die Situation zu verbessern, arbeiten aber auch mit NGOs und den Behörden vor Ort zusammen. Wir wollen die negativen Einflüsse des Abbaus minimieren. Ich kann aber nicht versprechen, dass alle Probleme innerhalb von Wochen bereinigt sind. Es ist ein stetiger Prozess.

Sie könnten auch vertikal integrieren und die Rohstoffe selbst abbauen. Dann hätten sie mehr Kontrolle darüber.

Das ist nicht realistisch. Es geht auch nicht nur um Lithium und Kobalt. Ein Verständnis davon zu bekommen, wie Rohstoffe abzubauen und zu lagern sind und wie man die Lieferkette hinkriegt, ist für uns als Autobauer nicht sinnvoll.

An einem Kongress zu Nachhaltigkeitsfragen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sagten Sie, Beziehungen zu Lieferanten sollten bei Problemen nicht einfach gekündigt werden, sondern Probleme sollten gemeinsam angeschaut werden. Schaffen Sie damit nicht einen Anreiz für Fehlverhalten?

Angesichts der Komplexität unserer Lieferketten müssen wir Demut zeigen. Wir kriegen auf Knopfdruck keine 100-prozentige Sicherheit hin. Die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Wenn wir Missstände entdecken, also beispielsweise schlechte Arbeitsbedingungen bei einem Lieferanten, könnten wir den kurzerhand aus der Kette rausnehmen. Aber vielleicht taucht derselbe Lieferant zwei, drei Wochen später an einem ganz anderen Ort in unserem sich ständig ändernden Lieferantennetzwerk wieder auf, ohne dass er an seinem Verhalten etwas geändert hätte.

Renata Jungo Brüngger M ercedes-Benz Group Schweizer Rechtschefin Renata Jungo Brüngger (60) studierte an der Universität Fribourg in einem zweisprachigen Lehrgang Rechtswissenschaften und erlangte 1989 das Anwaltspatent. Ihre Karriere startete sie als Anwältin bei der Zürcher Kanzlei Bär & Karrer, wechselte später zur damaligen Metro-Handelsgruppe und später zum Mischkonzern Emerson Electric. Im Jahr 2011 stieg sie als Leiterin Legal bei Daimler, dem Vorgängerunternehmen der heutigen Mercedes-Benz Group. Seit 2016 ist Jungo Brüngger Geschäftsleitungsmitglied und verantwortlich für das Ressort Integrität und Recht.

Wie gehen Sie also vor?

Es ist die bessere Strategie, mit ihm zu sprechen, unsere Standards zu erklären und Massnahmen zu definieren. Es geht darum, Lieferanten auf ein Niveau zu bringen, damit wir weiter mit ihnen zusammenarbeiten können. Ein Beispiel: Im Kongo haben wir bewusst mit Initiativen von Nichtregierungsorganisationen (NGO) zusammengearbeitet. Wir versuchen, mit Bildungsprojekten die Bevölkerung vor Ort zu befähigen.

Eine Studie zu den Arbeitsbedingungen im Kobalt-Abbau im Kongo hat gezeigt, dass die Bedingungen bei grossen Firmen häufig besser sind als im unabhängigen Kleinbergbau. Wählen Sie als Konsequenz daraus ihre Lieferanten entsprechend aus?

Es ist insofern einfacher, mit grossen internationalen Firmen zusammenzuarbeiten, da hier häufig höhere Standards und auch ein Verständnis für Sorgfaltsprozesse vorhanden sind. Das heisst aber nicht, dass Verletzungen von Menschenrechten definitiv ausgeschlossen sind. Man kann auch nie garantieren, dass nicht doch noch Kobalt von kleineren wilden Minen in die Lieferkette gerät. Auch darum versuchen wir, die Bedingungen vor Ort zu verbessern.

Eine Konzernverantwortung könnte bald auch gesetzliche Pflicht werden.

Deutschland wird demnächst das Sorgfaltspflichtengesetz haben. Dort hätte beispielsweise drinstehen können, dass wir 100 Prozent saubere Lieferketten garantieren müssen. Das ist aber nicht realistisch. Der Gesetzgeber hat sich dagegen entschieden. Stattdessen wird es eine Bemühenspflicht geben: Wir müssen Standards erreichen, sodass die Wahrscheinlichkeit für Menschenrechtsverletzungen minimiert wird. Wir gehen risikobasiert vor: Wir schauen dort genauer hin, wo wir Risiken vermuten. Wir gehen zudem auch konsequent Missständen nach, die uns gemeldet werden. Den hohen Standard erwarten auch unsere Kunden von einer Luxusmarke. Diese Massnahmen werden wir den Behörden gegenüber nachweisen müssen.

Auch die EU hat einen Entwurf zu einem Gesetz zur Konzernverantwortung vorgestellt. Geht er in die richtige Richtung?

Es ist sinnvoll, eine einzige EU-Richtlinie zu schaffen statt 27 verschiedene Gesetze der Mitgliedsstaaten. Auch wenn die Details noch nicht alle klar sind, ist zumindest der Entwurf in Bezug auf gewisse Ziele strenger. Wir setzen uns für eine ambitionierte Regelung ein, die das Augenmass nicht verliert und die praktischen Einflussmöglichkeiten von Unternehmen berücksichtigt.

Sie wollen also weniger harte Sanktionsmöglichkeiten?

Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, unter welchen Bedingungen Unternehmen sanktioniert werden können. Mit einer Bemühenspflicht sind wir einverstanden. Grössere Unternehmen müssen sowieso in diese Richtung gehen. Es gibt auch in Frankreich und Grossbritannien schon solche Gesetze. Aber wir dürfen nicht zu einer 100-prozentigen Sicherheit verpflichtet werden in Bereichen, die wir kaum beeinflussen können. Das ist für uns nicht machbar.

Weit weg von Understatement: die Mercedes-Benz G-Klasse. Unsplash

Mercedes-Autos sind Luxusprodukte. Es stellt sich doch die Frage: Brauchen Sie so viele Rohstoffe? Sind so grosse Autos wie ihre G-Klasse überhaupt noch vertretbar?

Das scheint wie ein Zielkonflikt, ganz klar. Unsere Strategie ist: Wir sind eine Luxusmarke, die nachhaltig werden will – und deswegen werden wir auch die G-Klasse so schnell wie möglich elektrifizieren. Was die Grösse der Batterie anbelangt, müssen wir den technologischen Fortschritt berücksichtigen. Die Effizienz wird zunehmen. Das Potenzial für eine Reduktion des Rohstoffbedarfs durch Innovation und Recycling ist gross. Vielleicht brauchen wir irgendwann kein oder nur noch sehr wenig Kobalt und Lithium. Natürlich stellt sich auch die Frage, ob nicht auch geringere Reichweiten reichen. Aber die Kunden wollen derzeit Autos mit hohen Reichweiten. Auch das ist eine Verpflichtung.

Wann ist es so weit mit der kompletten Elektrifizierung ihrer Flotte?

Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir vollelektrisch werden – wo immer es die Marktbedingungen zulassen. Wir haben gerade das Ziel kommuniziert, dass wir bis 2030 den CO 2 -Fussabdruck eines PKW um mehr als 50 Prozent reduzieren. Und dann wollen wir 2039 – zehn Jahre bevor es die EU-Gesetzgebung vorschreibt – ein CO 2 -neutrales Unternehmen sein. Als einziger deutscher Autohersteller haben wir bei der Klimakonferenz COP26 die «Glasgow Declaration» unterzeichnet. Das vielleicht Wichtigste: Wir haben eine nachhaltige Geschäftsstrategie definiert und nicht einfach nur eine Nachhaltigkeitsstrategie, die parallel zur Geschäftsstrategie läuft. Bei uns finden die Themen in der Geschäftsstrategie zusammen.

Kurz & prägnant Ihr erstes Auto? «Mein erstes Auto hatte keinen Stern – dafür aber eine kaputte Klimaanlage. Das erste «richtige» Auto war dann tatsächlich schon von Mercedes-Benz: eine E-Klasse Kombi.»

Welche Persönlichkeit hat Sie beeindruckt? «Die US-Politikerin Condoleeza Rice – nicht nur, weil sie besser Klavier spielen kann als ich. Ich durfte sie einmal kennenlernen. Ein Foto von dieser Begegnung steht heute noch in meinem Büro.»

Wie oft fahren Sie Zug? «Am Wochenende fahre ich öfters kurze Strecken in Zürich und Umgebung und lasse dann das Auto stehen.»

Stuttgart oder Fribourg? «Ich mag beide Städte. Am liebsten bin ich aber im Safiental in den Bergen – eine gute Abwechslung zur Arbeit im Büro.»

Ihr Lieblingsbuch? «Zuletzt hat mir das Buch «Alte Sorten» von Ewald Arenz besonders gut gefallen.»

Ferien mit Flugzeug oder Auto? «Am liebsten mit den Wanderschuhen – in den Schweizer Alpen oder der Toskana. Aber auch in Chile in der Salar de Atacama war ich schon zum Wandern.»

Mercedes hat aber lange wenig gemacht. In der Schweiz ist Mercedes einer der Importeure, der am meisten Sanktionen bezahlen muss, weil die CO 2 -Ziele mit der Flotte nicht erreicht werden. Im Jahr 2020 waren es 11,1 Millionen Franken. Nur die VW-Gruppe mit Porsche bezahlte mehr.

Unsere Anstrengungen im Bereich der Elektromobilität der letzten Jahre zahlen sich auch in der Schweiz aus: 2021 haben wir die CO 2 -Ziele erreicht und werden keine Sanktionszahlungen leisten müssen. Haben wir zu wenig gemacht? Ich glaube, die gesamte Industrie hat vor einigen Jahren die Herausforderungen noch unterschätzt. Mercedes hat die Diskussionen aber schon früh und durchaus hitzig geführt. Wir haben auch externe Fachleute beigezogen.

Auch Mercedes soll unzulässige Abgastechnik verwendet haben, die dafür sorgte, dass die Autos bei Tests besser abschnitten als im realen Betrieb. Mercedes musste Autos zurückrufen und 2019 allein in Deutschland 870 Millionen Euro Busse bezahlen. Was hat der Dieselskandal verändert?

Wir haben die Verfahren sehr professionell gemanagt. 2020 haben wir uns auch mit verschiedenen US-Behörden geeinigt. Wir sind wieder in ruhigeren Fahrwassern. Der Skandal der Autoindustrie hat definitiv zu einem Umdenken geführt. Das Stichwort technische Integrität und Compliance spielt seither eine riesige Rolle auch bei uns im Unternehmen. Es geht dabei auch um das Bewusstsein vorauszusehen, was mit einer Technologie passieren kann und wie Regularien im Geiste des Gesetzes auszulegen sind. Das wird auch für die Elektromobilität wichtig. Auch dort stellen sich Fragen, die noch nicht klar geregelt sind.

Wie gehen Sie diese Themen konkret an?

Wir diskutieren sie mit den Ingenieuren zusammen, tagtäglich auf Arbeitsebene in den Teams und in neu erstellten Gremien. Da sind unter anderem Juristen, Ingenieure und Compliance Manager dabei. Wir versuchen dabei immer auch, Jahre vorauszusehen. Das Bewusstsein dafür, dass technische Fragen nicht einfach nur aus einer technischen Warte betrachtet werden können, hat sich enorm entwickelt. Wir haben das Bewusstsein dafür geschärft, dass alle Disziplinen noch enger zusammenarbeiten müssen. Es geht von der Komplexität her gar nicht mehr anders. Niemand bei Mercedes kann mehr in einem Silo für sich arbeiten.

Wie konnte es zum Dieselskandal kommen?

Die wenigsten Ingenieure sind per Zufall auch studierte Juristen und umgekehrt. Jeder braucht Sparringspartner, die an der Seite stehen, um die sehr abstrakten und komplexen Normen richtig zu verstehen und anzuwenden. Im Zuge der Aufarbeitung brauchte es auch die Akzeptanz der Ingenieure, eng mit Juristen und Compliance Managern zusammenzuarbeiten – und umgekehrt. Darauf mussten sich alle einlassen, und das haben wir geschafft.

Anwältin und Autoexpertin: Renata Jungo Brüngger. Mercedes-Benz Group

Mercedes will Autos künftig schneller entwickeln, nämlich in 40 Monaten. Was bedeutet das für die Unternehmenskultur?

Das Mindset der Mitarbeitenden entscheidet. Ein Jurist, der vor zehn Jahren zu uns kam, konnte sich darauf verlassen, jahrelang eine vordefinierte Aufgabe zu erfüllen. Heute ist ein neuer Mitarbeiter vielleicht schon nach drei, vier Monaten wieder in einem anderen Team mit anderen Methoden, weil ein wichtiges Projekt ansteht. Ausnahmslos alle müssen agil sein. Niemand macht mehr jahrelang Dinge nur, weil sie immer so gemacht wurden.

Sind die Universitätsabgänger auf diese neue Arbeitswelt vorbereitet?

Im Bereich Recht gibt es einige Studiengänge etwa im Bereich Legal Tech, aber viel zu wenig. Wir bilden viele neue Mitarbeitenden «on the job» weiter aus. Es wird an den Universitäten noch immer sehr klassisch gelehrt. Die Mitarbeitenden sind auf diese Schnelligkeit in Unternehmen oft nicht vorbereitet. Sie freuen sich auf die spannende Aufgabe, aber man muss sie begleiten, in die Teams integrieren und erklären, dass sie jetzt halt nicht fix irgendwo ein paar Jahre arbeiten. Insgesamt ist an den Universitäten noch nicht durchgedrungen, wie schnell die Arbeitswelt mittlerweile ist.

Sie haben ihre Karriere in einer sehr renommierten Schweizer Anwaltskanzlei begonnen. Lässt sich ihr heutiger Arbeitsstil noch mit damals vergleichen?

Überhaupt nicht. Wir hatten damals beispielsweise nur fixe Computer. Wir haben dann eine Art Gewerkschaft gegründet, um Laptops zu erhalten. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen.

Sie sind eine der wenigen Schweizerinnen und Schweizer, die in Deutschland an der Spitze einer Firma stehen. Wie ist Ihnen das gelungen?

Planen kann man das nicht. Man muss sicherlich überall einen guten und engagierten Job machen. Ich wollte immer General Counsel (Chefjustiziarin, Anm.) bei einer internationalen, grossen Firma sein. Als ich 2011 bei Daimler einstieg, hatte ich diese Chance. Dann konnte ich mich mit der Arbeit als General Counsel wohl empfehlen, sodass ich für die Nachfolge in die Geschäftsleitung berufen wurde. Es macht mir sehr viel Freude. In dieser Zeit hat sich bei Mercedes sehr viel geändert, zuletzt etwa mit der Abspaltung des Daimler-Truck-Geschäfts. Da muss man sich auch fachlich stetig weiterbilden.

Emissionsfrei mit einerrecycelbaren Batterie: das Mercedes-Konzeptfahrzeug Vision AVTR. Mercedes

Wofür interessieren Sie sich mehr: Für das Recht oder das Auto?

Ich verstehe mittlerweile einiges von Autos, aber in erster Linie bin ich Juristin. Natürlich spielt die Technologie eine wichtige Rolle.

Sie sind erst die zweite Frau, die in die Geschäftsleitung von Mercedes gekommen ist. Warum ist die Industrie noch immer so männlich dominiert?

Da muss ich eine Lanze für unser Unternehmen brechen. In der Geschäftsleitung sind wir jetzt drei Frauen. Eine solche Quote ist auch ausserhalb der Autoindustrie selten zu finden. Unser Aufsichtsrat (Verwaltungsrat, Anm.) ist sehr divers. In Deutschland gibt es eine gesetzliche Quote, die wir mehr als erfüllt haben. Unser Ziel von 20 Prozent Frauen in leitenden Führungspositionen haben wir 2020 erreicht. Jedes Jahr soll der Wert nun um ein Prozent steigen. In der Forschung und Entwicklung ist es leider nicht immer einfach, qualifizierte Bewerberinnen zu finden, da nach wie vor deutlich weniger Frauen naturwissenschaftliche Fächer studieren. Wir sehen aber auch in unteren Managementstufen, dass Frauen nachkommen. In anderen grossen deutschen Firmen sieht es bei weitem noch nicht so aus.

