Swiss streicht Flüge, Lufthansa springt ein: Das Personal fehlt

Aviatik Die Swiss muss im Sommer weitere Flüge streichen – Verbindungen innerhalb Europa übernimmt die Lufthansa Wegen «operationellen Herausforderungen» muss die Swiss im Sommer weitere Langstrecken-Verbindungen reduzieren, etwa nach Südafrika und Japan. Zudem gibt sie Flüge an die Mutter-Airline ab. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 26.04.2022, 12.00 Uhr

Es fehlt an Personal, nicht an Flugzeugen: Swiss-Airbus in Zürich. Keystone

Die Menschen wollen nach zwei Jahren Coronakrise wieder reisen – und die grösste Schweizer Airline Swiss, die sehnsüchtig auf die Rückkehr der Passagiere gewartet hat, ist nicht bereit. Im Sommer muss sie Hunderte, wenn nicht Tausende von Flügen in die USA streichen (CH Media berichtete). Die Lufthansa-Tochter begründete das vergangenen Woche mit Personalengpässen bei der Flugsicherung, bei Boden- und Flughafendienstleistern und bei sich selbst. Die Reduktionen ermöglichten einen stabilen Flugplan.

Doch nicht nur Flüge nach San Francisco, Chicago, New York und Los Angeles sind betroffen: In der wichtigen Reisesaison im Hochsommer streicht die Swiss auch Flüge auf ihren Verbindungen nach Singapur, Bangkok, Tokio, Johannesburg und Dubai. Die Airline bestätigt entsprechende Informationen.

Lufthansa fliegt für Swiss

Erstaunlich ist: Die Swiss ist bisher die einzige Airline im Lufthansa-Verbund, die so viele Kürzungen an ihrem Flugprogramm im Sommer vornimmt. Betroffene Kundinnen und Kunden auf Flügen nach Tokio etwa werden in vielen Fällen via Lufthansa-Tochter Austrian und über den Flughafen Wien ans Ziel gebracht.

Wird von der Swiss im Sommer weniger häufig als geplant angeflogen: Der asiatische Stadtstaat Singapur.

Mehr noch: Auf Kurzstrecken übernimmt sogar die Lufthansa Flüge von der Swiss. An Personalengpässen am Flughafen Zürich oder bei der Flugsicherung kann es also nicht liegen, schliesslich werden dadurch keine Flüge reduziert. In den Sommermonaten wird die Swiss laut Informationen von CH Media zum Teil gar keine Flüge mehr zu den Lufthansa-Hubs Frankfurt und München durchführen. Die betroffenen Flüge werden stattdessen von der Lufthansa mit ihrem Personal und ihren Flugzeugen übernommen.

Entliess die Swiss zu viel Personal?

Der Verdacht drängt sich deshalb auf, dass der Personalengpass vor allem bei der Swiss selbst zu suchen ist. Liegt es an einer Fehlplanung? Im vergangenen Jahr baute die Swiss aus wirtschaftlichen Gründen 550 Stellen ab und trennte sich dabei von 330 Mitarbeitenden in der Kabine. Anfang Jahr stellte sie 150 Flight Attendants auf die Strasse, die sich nicht gegen das Coronavirus hatten impfen lassen.

Carsten Spohr, Chef der Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa. Valentin Hehli / MAN

Nun muss sie wieder neue Mitarbeitende rekrutieren, um mit der Erholung Schritt zu halten – ein Unterfangen, das mehr schlecht als recht zu gelingen scheint. Hat sich die Airline verspekuliert? Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte kürzlich im CH-Media-Interview, man habe letztes Jahr versucht, sich «so gut wie möglich an die Pandemie anzupassen, von der wir nach wie vor nicht wissen, wann sie ganz vorbei ist».

«Anschlüsse sind garantiert»

Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott begründet die Streichungen auf der Langstrecke im Sommer mit «erwarteten operationellen Herausforderungen»: «Unser Ziel ist es, grösstmögliche operationelle Stabilität sicherzustellen». Warum von anderen Lufthansa-Airlines keine ähnlichen Massnahmen in diesem Umfang bekannt sind, beantwortet sie nicht: Die Swiss könne keine Angaben zur Netzplanung der anderen Gruppengesellschaften machen.

Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott. zvg

Fuhlrott bestätigt allerdings, dass die Lufthansa zwischen Juli und Oktober einen Teil der Flüge von Zürich nach München und Frankfurt von der Swiss übernehmen wird. Das geschehe «aufgrund einer gruppeninternen Portfolio-Optimierung» und sei eine vorübergehende Massnahme. Die Anschlüsse seien nach wie vor garantiert.

Swiss muss gleich stark wachsen

Die Swiss biete weiterhin ein umfangreiches Netzwerk ab Zürich und Genf mit hohen Frequenzen an die wichtigsten Ziele in Europa und der Welt, hält Fuhlrott fest. Die Streichungen hätten keinen Einfluss auf die Position der Swiss im Lufthansa-Verbund und auf die langfristige Strategie am Standort Zürich.

Dennoch ist die Verlagerung pikant. Denn der Bund verlangte im Zusammenhang mit dem Bankenhilfskredit in der Höhe von maximal 1,5 Milliarden Franken, für den er zu 85 Prozent bürgt, dass sich das Flugangebot der Swiss und ihrer Schwester Edelweiss proportional zu demjenigen der anderen Lufthansa-Airlines entwickeln muss. Das werde «grundsätzlich» eingehalten, sagt Fuhlrott. Bei allen ergriffenen Massnahmen handle es sich um «temporäre Anpassungen zur Stärkung der operationellen Stabilität in diesem Sommer.»

