Helvetic-Vertragsbruch? Swiss widerspricht Martin Ebners Vorwurf

Aviatik Vertragsbruch gegenüber Helvetic? Jetzt nimmt die Swiss Stellung – und widerspricht Martin Ebner Der Inhaber von Helvetic Airways hat schwere Vorwürfe gegenüber seiner Partnerairline erhoben. Diese sieht die Sache anders. Benjamin Weinmann 02.03.2022, 13.00 Uhr

Martin Ebner, Eigentümer Helvetic Airways Group, ist über das Vorgehen der Swiss nicht erfreut. (KEYSTONE/Michael Buholzer) Michael Buholzer / KEYSTONE

Der Ärger war ihm anzusehen: An einem Medienanlass am Dienstag am Flughafen Zürich machte Helvetic-Airways-Eigentümer Martin Ebner keinen Hehl aus seinem Frust über die Swiss. Diese habe nicht wie vertraglich vereinbart acht, sondern in den letzten Monaten nur vier seiner Flugzeuge eingesetzt. «Es war leider Vertragsbruch», sagte er im Interview mit CH Media. Sehr enttäuscht sei er über das Vorgehen der langjährigen Partnerin.