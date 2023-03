Lufthansa-CEO Spohr über hohe Ticketpreise wegen Engpässen

Aviatik «... weil sie zu viel Spass machen»: Der Lufthansa-Chef irritiert mit Aussage zu hohen Flugpreisen vor den Ferien Die Luftfahrt brummt wieder. Die Nachfrage übersteigt gar das Angebot, nachdem viele Aviatik-Firmen während der Pandemie Stellen gestrichen haben. Mit der Folge, dass die Tickets deutlich teurer werden. Das stört die Swiss-Mutterairline nicht – im Gegenteil. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 16.03.2023, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lufthansa-Chef Carsten Spohr, dessen Vertrag erst kürzlich verlängert wurde, sieht Finanzvorteile in der derzeitigen Marktsituation – und will daran wenig ändern. Bild: Valentin Hehli / MAN

Die Meldungen aus der Aviatik waren in letzter Zeit fast durchweg positiv. Der Flughafen Zürich erzielte 2022 erstmals nach zwei Pandemie-Jahren wieder einen Gewinn. Die Swiss ist ebenfalls wieder profitabel und investiert Hunderte von Millionen Franken in ihre Flotte. Alles im Lot also? Falsch. Denn die Branchenvertreter sitzen derzeit auf Nägeln. Zwar freuen sie sich über die starke Erholung des Marktes. Doch spätestens im Hochsommer rechnen viele erneut mit Verspätungen und Annullationen. So wie im Chaos-Sommer 2022.

Das Problem: Nach wie vor herrschen Engpässe. Bei den internationalen Lieferketten, wie auch beim Personal. Diese Situation mit einer hohen Nachfrage, die das Angebot übersteigt, hat Folgen für die Ticketpreise: Sie steigen. Und das scheint Lufthansa-Chef Carsten Spohr alles andere als zu stören. Wie die Nachrichtenagentur «Bloomberg» berichtet, sagte er kürzlich vor Analysten, er habe keine Eile, die Kapazitäten zu erhöhen angesichts der stark wachsenden Buchungsnachfrage. Denn die hohen Erträge «machen einfach zu viel Spass».

Airline-Aktien legen zu

Somit stellt sich die Frage: Können oder wollen die Airline-Chefs an der derzeitigen Situation nichts ändern? Denn in der Vergangenheit war es stets so, dass die Fluggesellschaften all ihre Kapazitäten auf den Markt warfen, um möglichst viele Kundinnen und Kunden transportieren zu können. Mit der Folge, dass der Preiswettbewerb insbesondere in Europa für günstige Tickets sorgte. Die klimaschädigende Vielfliegerei war am Brummen.

Was preislich gut für die Konsumenten war, war schlecht für die Profitabilität der Airlines. Ihre Margen schrumpften und an der Börse galten sie nicht als besonders attraktive Titel. Das hat sich inzwischen geändert. Laut einer «Bloomberg»-Analyse haben Airline-Aktien aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika an der Börse zuletzt überdurchschnittlich zugelegt (s. Grafik).

Laut einem «Bloomberg»-Vergleich entwickeln sich die die Airline-Aktien zuletzt überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen Titeln aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Screenshot: Bloomberg

Aktuell ist es Lufthansa und Co. möglich, die höheren Kerosinpreise der Kundschaft aufzubürden. Gemäss dem Wirtschaftsportal sind die Erträge der europäischen Airlines im Schnitt pro Passagier und geflogenen Kilometern – in der Branche ist von Yield die Rede – um 20 Prozent gestiegen im Vergleich zur Vor-Covid-Zeit.

Swiss-Chef Dieter Vranckx erwartet weiterhin hohe Preise. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Während Lufthansa-Chef Spohr und Swiss-Chef Vranckx weiterhin mit steigenden Preise rechnen, gibt sich der Airline-Verband Iata mit Sitz in Genf zurückhaltender und erwartet sogar eine leichte Entspannung. Denn im Moment gönnen sich viele Fluggäste ein Upgrade in die vorderen Klassen, was mit ein Grund für die höheren Erträge ist.

United-Chef freut sich über «einmalige Chance»

Spohr glaubt derweil, dass die Kapazitätsprobleme für mehrere Jahre bestehen bleiben dürften. Sowohl bei den Flugzeugen als auch an der Personalfront. Und: «Wir und die Industrie haben auf das lange gewartet.» Auch United-Airlines-Chef Scott Kirby macht aus seiner Freude über die hohen Preise keinen Hehl. Er spricht gar von einer «einmaligen Chance» in der Geschichte seiner Branche.

Ryanair-Chef Michael O’Leary glaubt, dass die Zeit der 10-Euro-Tickets vorbei ist. Bild: Julien Warnand/EPA

Lufthansa und die Swiss haben denn auch bereits kommuniziert, dass sie für den bevorstehenden Sommer vorsichtig planen und nur 85 bis 90 Prozent ihrer Kapazitäten im 2019-Vergleich anbieten. Begründet wurde dies mit einer gesunden Vorsicht, um kurzfristige Annullationen zu vermeiden. Angesichts Spohrs Aussage erscheint diese Massnahme nun aber in einem anderen Licht. Sogar Ryanair-Zampano Michael O’Leary, König der Billigairlines, erklärte die Ära der 10-Euro-Tickets als etwas aus der Vergangenheit. Der Markt werde sich weiter konsolidieren, die Preise sich nach oben orientieren.

Der Swiss fehlen Ersatzteile

Gewünscht oder nicht: Die Engpässe sind derzeit eine Tatsache. So klagten zuletzt sowohl Swiss-Chef Dieter Vranckx und SR-Technics-Chef Jean-Marc Lenz in Interviews mit CH Media über fehlende Ersatzteile. Dies hat zur Folge, dass die Flugzeuge länger nicht eingesetzt werden können. Und bei der Konkurrenz kommt es zur verspäteten Auslieferung neuer Maschinen.

Und auch die Rekrutierungsbemühungen der Swiss reichen nicht aus, nachdem in der Pandemie 330 Entlassungen in der Kabine ausgesprochen wurden. Deshalb sieht sich die Lufthansa-Tochter gezwungen, Flüge an die lettische Air Baltic auszulagern, die ihren Flight Attendants bloss zwischen 900 und 1500 Euro im Monat bezahlt.

Flughafen-Zürich-Chef warnt vor Naivität

Flughafen-Zürich-Chef Stephan Widrig erwartet auch diesen Sommer Turbulenzen in der europäischen Aviatik. Bild: Gaetan Bally /Keystone

Die grössten Turbulenzen sind bei der internationalen Flugsicherung zu erwarten, insbesondere in Deutschland, Frankreich und Italien. Weil diese in der Corona-Zeit aus Kostengründen keine neue Lotsen anstellten, fehlen diese nun. Denn die Ausbildungszeit dauert rund drei Jahre. Zudem drohen nach wie vor Streiks.

«Es wäre naiv zu glauben, dass 2023 deutlich reibungsloser ablaufen wird als 2022», sagte Flughafen-Zürich-Chef Stephan Widrig kürzlich bei der Präsentation der Jahreszahlen. Der Lotsenmangel sei in ganz Europa ein Problem. Der grösste Schweizer Landesflughafen sei zwar gut vorbereitet. Aber: «Wenn es in Deutschland zu Flugausfällen kommt, hat dies auch Auswirkungen auf Zürich.»