Neues Kabinenkonzept von Swiss mit mehr Sitzabstand, Sitzheizung

Aviatik XL-Bildschirme, heizbare Sitze, Doppelbett für Reiche: Wie die Swiss ihren Millionengewinn einsetzen will Die Schweizer Fluggesellschaft fliegt wieder grosse Gewinne ein. Damit kauft sie neue Flugzeuge und überarbeitet das Kabinenprodukt – mit zahlreichen Neuerungen aus Passagiersicht. Kostenpunkt: 500 Millionen Franken! Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 03.03.2023, 11.18 Uhr

So soll die neue First Class der Swiss ab 2025 aussehen. Bild: zvg

Die Swiss hat die Pandemie vorerst hinter sich gelassen. Hatte die Lufthansa-Tochter in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 einen Verlust von rund einer Milliarden Franken zu verzeichnen, so resultierte im vergangenen Jahr wieder ein satter Gewinn von 456 Millionen Franken.

Diese Ertragskraft will Swiss-Chef Dieter Vranckx reinvestieren. Bereits kommuniziert ist, dass die Airline ab 2025 fünf neue Langstreckenmaschinen des Typs A350 von Airbus erhalten wird. An der Bilanzmedienkonferenz vom Freitag gab die Swiss nun Einblick in ein neues Kabinenkonzept, das ab 2025 abheben soll. Zuerst wird es an Bord der A330-Maschinen zur Anwendung kommen, gefolgt von den neuen A350-Maschinen und den Boeing-777-Flugzeugen. 2027 soll die Erneuerung abgeschlossen sein.

Mehr Sitzabstand und grössere Bildschirme: die neue Swiss-Economy-Class. Bild: zvg

In der First Class wird es künftig eine Art Suite geben, inklusive Doppelbett für Gutbetuchte. Auch die Lufthansa hat eine solche Innovation angekündigt, was zur Spekulationen führte, ob die Swiss nachziehen würde (CH Media berichtete). Allerdings: Anstatt wie früher acht, beinhaltet das neue Konzept nur noch vier Luxus-Sitze bei der A330. Ob dies auch an Bord der A350 und «Triple Seven» der Fall sein wird, will Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour im Gespräch noch nicht verraten. Fakt ist, dass die neuen Luxus-Sessel schwerer sind und mehr Platz benötigen.

In der First sowie in der Business Class können die Passagiere zudem die Temperatur in ihren Sitzen individuell kühler oder wärmer einstellen. Besserungen soll es auch aber für die Mehrheit der Fluggäste geben – jenen in der Economy Class. Dank neuen, dünneren Sitzen wird der Sitzabstand, der in der Langstrecke äusserst eng bemessen ist, etwas grösser. Wie das Branchenportal «Aerotelegraph» vorab berichtete, wird der Abstand künftig 2,5 Zentimeter grösser sein. Zudem werden die Bildschirme in den Sitzen deutlich grösser. Und in der Premium Economy

Derweil möchte die Swiss familienfreundlich bleiben. So hatte kürzlich die «New York Times» thematisiert, dass schreiende Babys vielen First-Class-Passagieren ein Dorn im Auge sind. Ganz nach dem Motto: Wenn ich mehrere Tausende Franken für mein Ticket bezahle, möchte ich nebst Komfort und Kaviar auch Ruhe. Ein Verbot von Säuglingen in der First Class sei für die Swiss allerdings kein Thema, sagt Goudarzi Pour.

Mehr Ruhe dürfte sich Swiss-Chef Vranckx in der Kabine dennoch wünschen, und zwar bei den Flight Attendants. Denn diese haben erst kürzlich den gemeinsamen Vorschlag der Swiss und der Gewerkschaft Kapers für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag abgelehnt. Dieser hätte unter anderem das Einstiegssalär von 3400 auf 4000 Franken erhöht und eine Lohnerhöhung von mindestens 4 Prozent für alle Angestellten gebracht. Für ältere und langjährige Kabinenmitglieder wären die Verbesserungen allerdings verhältnismässig geringer ausgefallen.