AZ Medien schreiben Gewinn - die Aktionäre verzichten auf eine Dividende

Die Tragik der Medien: Rekordhohe Leserzahlen, aber kein Geld – braucht es jetzt Staatshilfe?

In der Coronakrise gewinnt der Journalismus an Bedeutung und Beachtung. Doch weil die Werbung wegbricht, geht es den Verlagen an die Existenz. Die Chefs der Medienhäuser TX Group, CH Media, NZZ und Ringier fordern vom Bund ein Nothilfepaket.