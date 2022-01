Baar Blackstone Resources: Börsenkotierte Firma wirbt mit Patenten, die sie nicht hat Das börsenkotierte Unternehmen Blackstone Resources behauptet schon länger, mit einer patentierten 3D-Drucktechnologie die Herstellung von Batteriezellen zu revolutionieren. Doch plötzlich ist nur noch von beantragten Patenten die Rede. Diese nachträgliche Korrektur könnte zu Sanktionen führen. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Produktionsgebäude im deutschen Döbeln. Bild: Blackstone Resources AG

Im hart umkämpften Markt für leistungsstärkere Batteriezellen für Elektrofahrzeuge will das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen Blackstone Resources mit Sitz in Baar ganz vorne mitmischen. Anfang Dezember wurde deshalb der «Weltöffentlichkeit» die Fabrik des deutschen Tochterunternehmens Blackstone Technology im sächsischen Döbeln präsentiert, wo diese Batterien im «revolutionären» 3D-Druck-Verfahren entstehen sollen.

Doch es gibt Zweifel. Erstens wegen der Vorgeschichte des Unternehmensinhabers Ulrich Ernst, dem in der Vergangenheit von der Finanzmarktaufsicht Finma zwischenzeitlich gar verboten worden war, in der Schweiz «bewilligungspflichtige Effektenhandelstätigkeiten» auszuüben, also den Handel von Wertpapieren anzubieten. Aber auch, ob die Technologie selbst so revolutionär wie angepriesen ist, darin sind sich nicht alle Experten einig, wie diese Zeitung berichtete.

Blackstone-Technology-Geschäftsführer Holger Gritzka mit einer der gedruckten Batteriezellen. Bild: PD

Wichtiger Bestandteil der Erfolgserzählung von Blackstone war bis vor kurzem die firmeneigene Behauptung, dass es sich bei der sogenannten «Thick Layer Technology» um eine von Blackstone patentierte Technologie handelt. Ob in Ad-hoc-Mitteilungen, dem Jahresbericht oder in Neujahrsgrüssen auf den sozialen Medien: Überall war der entsprechende Satz zu lesen. Diese Zeitung wollte deshalb von Blackstone Resources und Unternehmensgründer Ernst schon vor mehreren Wochen wissen, um was für ein Patent es sich dabei genau handelt. In der Schweiz ist jeder, der mit einem Patentschutz für etwas wirbt, verpflichtet, auf Nachfrage die entsprechende Patentnummer mitzuteilen. Doch trotz mehrmaligem Nachfragen kam Blackstone Resources der Bitte nicht nach.

Möglicher Verstoss gegen Börsenvorschriften

Seit kurzem ist nun aber in den Mitteilungen nicht mehr von der «patentierten», sondern der «zum patentieren angemeldeten» Technologie die Rede: ein markanter Unterschied. Dafür wurden bereits verschickte Ad-hoc-Mitteilungen auf der Website, wie es scheint, flugs rückwirkend angepasst.

Ursprüngliche versandte Mitteilung zur Fabrikpräsentation am

7. Dezember.

Die gleiche Mitteilung wie sie heute auf der Website des Unternehmens aufgeschaltet ist.

Ist die Technologie also gar nicht patentiert? Auf Bitte um Stellungnahme bleibt das Unternehmen vage: Zum Grund für die Abänderungen der Mitteilungen gefragt, verweist Blackstone Resources auf einen geplanten Börsengang der deutschen Tochtergesellschaft in den USA.

«Deshalb haben wir alles zu 100 Prozent prüfen lassen. Um 100 Prozent rechtlich sicher zu gehen, haben wir den Wortlaut geändert.»

Ob die Technologie nun patentiert ist und falls nicht, wieso dies dann bis anhin behauptet wurde, beantwortet das Unternehmen immer noch nicht. Nur soviel: Es seien mehrere Patente angemeldet, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland. Und: «Wir bauen ein innovatives 3D-Produktionsverfahren auf. Dieses Verfahren wird modifiziert und zu jeder Modifizierung müssen wir uns die Frage stellen: Welche neuen Patente müssen wir nachreichen?»

Die nachträgliche Abänderung der Ad-hoc-Mitteilungen könnte für Blackstone Resources aber Konsequenzen haben. Denn der Sinn dieser ist es, allfällige Investoren über kursrelevante Tatsachen zu informieren, entsprechend müssen die Informationen wahr, klar und vollständig sein. «Falls unwahre, unvollständige oder sich im Nachhinein als falsch erweisende Informationen durch den Emittenten verbreitet wurden, sind diese in einer weiteren Ad-hoc-Meldung umgehend zu berichtigen», teilt die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation auf Anfrage mit.

Unternehmenschef Ulrich Ernst. Bild: PD

Eine solche offizielle Berichtigung hat Blackstone Resources Stand jetzt nicht vorgenommen. Die SIX Exchange Regulation äussert sich zu Einzelfällen nicht und kommuniziert erst, sobald eine Untersuchung gegen ein Unternehmen eröffnet wurde. Doch je nach Schwere des Vergehens kann ein Unternehmen mit einer Busse von bis zu 10 Millionen Franken sanktioniert werden, in einem ganz schlimmen Fall kann sogar die Dekotierung erfolgen. Eine Rolle kann dabei auch spielen, ob es schon frühere Sanktionen gab. Gegen Blackstone Resources AG war bereits einmal eine Busse in Höhe von 40'000 Franken wegen Verletzung der Kotierungsvorschriften ausgesprochen worden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen