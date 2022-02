Baar Börsenaufsicht verlangt Sanktionen gegen Blackstone Resources Das auf Batteriemetalle spezialisierte Zuger Unternehmen soll Vorschriften zur Rechnungslegung verletzt haben. Die mutmasslichen Verletzungen von Vorschriften werden als wesentlich eingestuft. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 02.02.2022, 16.10 Uhr

Seit 2018 ist Blackstone Resources an der Schweizer Börse SIX in Zürich gelistet. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ungemach für die Blackstone Resources AG. Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, hat die Schweizer Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) bei der Sanktionskommission einen Sanktionsantrag gegen das Baarer Unternehmen eingereicht, und zwar wegen mutmasslicher Verletzungen der Vorschriften zur Rechnungslegung. Nach einer Untersuchung ist die SER gemäss Mitteilung der Ansicht, dass zwei Jahresabschlüsse und ein Halbjahresabschluss mehrere Fehler enthalten. Die mutmasslichen Verletzungen werden als wesentlich eingestuft, wie ein Sprecher der Behörde auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Die Ermittlungen dazu würden schon seit geraumer Zeit laufen.

Weitere Auskünfte erteilt die Aufsichtsbehörde derzeit zum Fall nicht. Informiert werde erst wieder über den Ausgang des Verfahrens, also den Entscheid der Sanktionskommission. Bekanntlich kann diese je nach Schwere des Vergehens eine Busse von bis zu 10 Millionen Franken aussprechen, in einem ganz schlimmen Fall kann sogar die Dekotierung erfolgen. Ins Gewicht fällt dabei auch, ob es schon frühere Sanktionen gab. Und gegen das von Ulrich Ernst gegründete Unternehmen war bereits einmal eine Busse in Höhe von 40’000 Franken wegen Verletzung der Kotierungsvorschriften ausgesprochen worden.

Buchhaltungsprofessor ordnet ein

Bei den untersuchten Fällen geht es möglicherweise um Fragen der Bilanzierung, Offenlegung und Konsolidierung rund um den Erwerb und Verkauf von Tochtergesellschaften. Für Marco Passardi, Buchhaltungsprofessor an der Hochschule Luzern, deutet einiges darauf hin, dass es bei den bemängelten Punkten auch um die Frage der Offenlegung von persönlichen Verflechtungen von Verwaltungsratsmitgliedern und der Frage der korrekten Darstellung eines stufenweisen Erwerbs eines Unternehmens gehen könnte. Grundsätzlich, sagt er, wären allfällige Buchhaltungsfehler menschlich. «Schlimm wird es für eine Firma erst, wenn festgestellt wird, dass wissentlich, vorsätzlich oder mit unlauteren Absichten, Vorschriften verletzt wurden.»

Erst vergangene Woche hat diese Zeitung aufgedeckt, dass das an der SIX gelistete Unternehmen rückwirkend Anpassungen in bereits publizierten Ad-hoc-Mitteilungen gemacht hat, was den Patentierungsstatus einer wichtigen Technologie betrifft. Blackstone sieht sich als Rohstoffunternehmen, das gleichzeitig die Produktion von Batterien revolutionieren will. «Bei Blackstone versuchen wir, die gesamte Wertschöpfungskette vom Lithium bis zur fertigen Batterie abzudecken», schrieb Unternehmensgründer Ulrich Ernst einst auf Anfrage dieser Zeitung. Der Kurs von Blackstone Resources sackte am Mittwochvormittag zwischenzeitlich auf 2.30 Franken ab, gestartet war er Anfang Jahr bei 2.80 Franken.

Zum Sanktionsantrag der Börsenaufsicht wollte Blackstone Resources auf Anfrage bislang keine Stellung nehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen