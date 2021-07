Gary Nagle übernimmt als CEO bei Glencore

Baar Gary Nagle übernimmt als neuer CEO bei Glencore: Wohin will er mit dem Konzern – und wie viel Glasenberg steckt in ihm? Am Donnerstag übernimmt Gary Nagle den Chefposten beim Baarer Rohstoffgiganten. Ihn erwarten einige Herausforderungen. Eine davon: Sein Vorgänger Ivan Glasenberg dürfte einflussreich bleiben. Gregory Remez 01.07.2021, 05.00 Uhr

Mit Charme gegen die Reputationsprobleme: der neue Glencore-CEO Gary Nagle am Konzernhauptsitz in Baar. Bild: PD

Besucht man den Glencore-Hauptsitz im Baarer Industriegebiet, stehen die Chancen gut, dass man ihn noch immer antrifft. Ivan Glasenberg, die allmählich ergrauende Eminenz, die den Rohstoffkonzern Glencore die letzten 20 Jahr lang geführt hat und diesen wie kein anderer verkörpert. Der 64-Jährige soll sein Büro in Baar bis auf weiteres behalten – und das, obwohl er gestern eigentlich seinen letzten Arbeitstag hatte.

Offiziell übernimmt am Donnerstag dessen handverlesener Nachfolger Gary Nagle den Chefposten bei Glencore. Der 46-Jährige zog im März von Australien in die Schweiz, bald soll ihm auch die Familie nach Zug folgen. Die letzten Tage vor seinem Antritt verbrachte Nagle wie so oft in diesem Jahr mit Händeschütteln im Ausland. Schliesslich sollen ihn die vielen Kollegen und Partner in den 35 Ländern, in denen Glencore tätig ist, kennen. Stets an seiner Seite war bei diesen Reisen: Ivan Glasenberg.

«Mein Nachfolger soll so sein wie ich»: Ivan Glasenberg, Langzeit-CEO bei Glencore. Bild: Simon Dawson/Bloomberg (Davos, 21. Januar 2020)

Glasenberg bleibt grösster Einzelaktionär

In vielerlei Hinsicht gilt Nagle als Zögling seines Vorgängers. Die beiden kennen sich seit einer halben Ewigkeit. Vor 21 Jahren holte Glasenberg Nagle aus Südafrika in die Finanzabteilung nach Zug, wo dieser sieben Jahre lang blieb. In dieser Zeit lernte Nagle etwas Deutsch. Sogar ein paar schweizerdeutsche Ausdrücke soll er draufhaben, in fast perfekter Aussprache – dem urverwandten Afrikaans sei Dank.

Danach wurde Nagle nach Australien berufen und zum Chef des Kohlegeschäfts ernannt, das Glasenberg einst selbst geleitet hatte. Auch sonst weisen die Biografien der beiden erstaunliche Parallelen auf. Nicht nur stammt Nagle wie Glasenberg aus Südafrika, er hat dort auch an der gleichen Universität (Witwatersrand) das gleiche Fach (Rechnungswesen) studiert. Kaum verwunderlich, wird Nagle intern auch als «Mini-Ivan» bezeichnet.

«Glencore ist Glasenberg, und Glasenberg ist Glencore»,

fasste die NZZ einst die klaren Machtverhältnisse innerhalb des Konzerns mit weltweit über 160'000 Mitarbeitern zusammen. Entsprechend schwierig war es in den letzten Jahren, sich eine Zukunft ohne Glasenberg an der Spitze vorzustellen. Und umso überraschender kam dessen Ankündigung Ende 2019, sich als CEO zu verabschieden.

Glasenberg hat den Baarer Konzern in den letzten 20 Jahren zu dem gemacht, was er heute ist: ein globaler Akteur sowohl im Bergbau als auch im Rohstoffhandel. Seinen Einfluss dürfte er auch nach der Übernahme Nagles geltend machen. Zwar war ein Wechsel auf den Präsidentensessel wegen der strengen Corporate-Governance-Vorgaben in London, wo die Glencore-Aktie kotiert ist, nie ein Thema. Über sein Aktienpaket von 9,2 Prozent bleibt er allerdings zusammen mit dem katarischen Staatsfond, der ebenfalls 9,2 Prozent hält, grösster Einzelaktionär.

Glencore strebt Imagewechsel an

Für Nagle gilt es daher in naher Zukunft, einen schwierigen Spagat zu meistern. Einerseits muss er Glencore in «eine neue Zukunft» führen, wie der Konzern selbst immer wieder betont. Eine Zukunft, die nach nachhaltigen Rohstoffen schreit und in der sich institutionelle Investoren wie der US-Vermögensverwalter Blackrock oder der norwegische Staatsfonds Norges zunehmend von Unternehmen abwenden, die ihr Geld mit «Dirty Business» wie Kohle oder Erdöl verdienen.

Andererseits wird Nagle die Linie seines Vorgängers bis zu einem gewissen Grad beibehalten müssen – um nicht den Unmut des grössten Einzelaktionärs auf sich zu ziehen. Insofern stehen die Zeichen beim erst vierten Chef in der 50-jährigen Geschichte des Rohstoffriesen zumindest bis auf absehbare Zeit auf Kontinuität. Es wird deshalb auch spannend sein zu sehen, wie Nagle die anderen Herausforderungen anpacken wird, die ihn als frischgebackenen Glencore-CEO erwarten. Zu einer der grössten gehören sicherlich die laufenden Korruptionsuntersuchungen durch die amerikanischen Behörden.

Hinzu kommt der ramponierte Ruf, mit dem der Konzern hierzulande seit Jahren zu kämpfen hat und der im Abstimmungskampf um die Konzernverantwortungs-Initiative noch offensichtlicher geworden ist. Eine Schlüsselrolle dürfte hier der künftige Umgang mit Nichtregierungsorganisationen wie Public Eye spielen, die Glencore immer wieder in die Mangel nehmen. Helfen dürfte Nagle dabei, dass er eher den jugendlichen Charme eines Start-up-CEOs denn eines Rohstoffmagnaten versprüht. Mit Blick auf den Imagewechsel, den Glencore anstrebt, könnte er sich folglich als Glücksgriff erweisen.

Abgesehen davon übergibt Glasenberg den Konzern zehn Jahre nach dem Börsengang in guter Verfassung: Mit Kupfer, Kobalt, Nickel und Zink hat Glencore Rohstoffe im Portfolio, die in der anstehenden E-Revolution unentbehrlich sind. Damit ist man in Baar besser positioniert als einige der Konkurrenten. Was Nagle zusätzlich in die Hände spielt: Die Nachfrage nach Rohstoffen boomt wie nie. Und der Aktienkurs hat sich seit dem Tief im März mehr als verdoppelt, auch wenn er noch immer deutlich unter dem Ausgabekurs von 2011 liegt.