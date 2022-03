Blackstone Resources Baar: Finanzchef und Revisionsstelle gehen

Baar Nächster Paukenschlag bei Blackstone Resources: Finanzchef und Revisionsstelle gehen Eine Technologie, die noch gar nicht patentiert ist, ein Sanktionsantrag der Börsenaufsicht und nun legt die Revisionsstelle ihr Mandat nieder und der CFO scheidet nach weniger als einem Jahr wieder aus: Beim Baarer Unternehmen Blackstone Resources geht es drunter und drüber, und dies zur Unzeit. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Blackstone-Resources-Sitz in der Zuger Gemeinde Baar. Bild: Maria Schmid, 29. März 2022

Die Batterietechnologie revolutionieren und dazu gleich die passenden Rohstoffe liefern: Dies will das an der Schweizer Börse SIX kotierte Baarer Unternehmen Blackstone Resources erreichen. Doch in den letzten Monaten tauchten einige Ungereimtheiten auf. Zudem verliert die Aktie laufend an Wert. Nun gibt es weiteres Ungemach: Kurz vor der für Ende April geplanten Veröffentlichung der Geschäftszahlen muss das Unternehmen überraschend den Abgang des Finanzchefs verkünden und auch die bisherige Revisionsstelle Moore Stephens Expert hat ihren Rücktritt bekanntgegeben. Beide äussern sich nicht zu den Gründen.

Zusammenhang mit SIX-Sanktionsantrag vermutet

Ein erfahrener Zentralschweizer Revisor, mit dem diese Zeitung gesprochen hat, nennt den Zeitpunkt für den Rücktritt der Revisionsstelle, «gelinde gesagt, die dümmste Zeit für eine solche Aktion». Er verweist darauf, dass bei einer börsenkotierten Gesellschaft das Einarbeiten einer neuen Revisionsstelle komplex und damit teurer ist. Es dürfe sicherlich interessant werden, sagt er, wie die Firma unter diesen Voraussetzungen den Publikationstermin von Ende April einhalten kann und ob es ihr gelingt, einen geprüften Jahresabschluss zeitgerecht zu präsentieren.

Der Revisor stellt die Vermutung an, «dass die Sache vielleicht einen Zusammenhang mit dem Sanktionsantrag der Börsenaufsicht hat». Anfang Februar hatte die SIX Exchange Regulation bei der Sanktionskommission einen Sanktionsantrag wegen mutmasslicher Verletzungen der Vorschriften zur Rechnungslegung gegen Blackstone Resources eingereicht. Es geht dabei um mehrere Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Die mutmasslichen Verletzungen werden als wesentlich eingestuft. Mögliche Sanktionen reichen bis zur Dekotierung.

Blackstone Resources selbst hatte erst einige Tage nach dem Sanktionsantrag Stellung genommen. Das Unternehmen teile die Ansicht der SIX nicht und halte an seinen bereits veröffentlichten Abschlüssen fest, hiess es damals selbstbewusst. Aus diesem Grund habe Blackstone begründete Einwände gegen den Sanktionsantrag erhoben.

Wenige Tage zuvor hatte diese Zeitung publik gemacht, dass Blackstone Resources für die Batterieproduktion, die das Unternehmen in Deutschland aufbaut, unter anderem in Ad-hoc-Mitteilungen mit Patenten geworben hatte, die es noch gar nicht hatte. Wiederum erst einige Tage danach hatte Blackstone dann eine Ad-hoc-Korrekturmitteilung verschickt und alles mit einem Missverständnis erklärt; Patente seien zwar angemeldet, die Patenterteilung sei aber noch nicht erfolgt.

Wie Blackstone Resources in der Mitteilung schreibt, soll nun nach dem Ausscheiden des Finanzchefs, das auf den 30. April angekündigt wird, der bisherige COO interimistisch übernehmen, bevor dann am 1. Juli ein neuer Mann den Posten übernimmt. Bezüglich neuer Revisionsstelle sei man bereits mit den grössten schweizerischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Kontakt, heisst es weiter in der Mitteilung.

Der zurückgetretene Finanzchef, der zuvor unter anderem Group Assurance Officer beim Airline-Caterer Gategroup war, war erst seit Juli 2021 bei Blackstone Resources, der Geschäftsabschluss 2021 wäre sein erster für das Unternehmen. Ob er diesen noch verantwortet, ist nicht bekannt, Blackstone Resources hat die Nachfrage nicht beantwortet. Sein Vorvorgänger als CFO war 2019 zu einem ähnlichen Zeitpunkt ausgeschieden. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts wurde damals verschoben. Es ist einer jener Berichte, bei denen die Börsenaufsicht Beanstandungen hat.

Zerwürfnis wegen zu wenig Eigenkapital?

Damals, 2019, schied ebenfalls kurz darauf die Revisionsstelle aus. Insgesamt hatte Blackstone Resources in den letzten sieben Jahren vier verschiedene Revisionsstellen. Das könne durchaus gute Gründe haben, sagt der Zentralschweizer Revisor gegenüber unserer Zeitung:

«Grundsätzlich soll oder aber muss eine Unternehmung die Beziehung zu einer Revisionsstelle beenden, wenn das gegenseitige Vertrauen gestört ist.»

Dies gelte auch für die Revisionsstelle. Die Frage sei einfach, wie häufig eine solche «Scheidung» vorkommt. «In diesem Fall wohl ein bisschen gar oft.»

Ein anderer Revisor mutmasst, der Grund für die Scheidung könnte ein Zerwürfnis in Bezug auf den sogenannten Werthaltigkeitstest sein. Bei Blackstone Resources betrage die Bilanzsumme gemäss dem jüngsten Halbjahresbericht 111 Millionen Franken, das Eigenkapital aber nur 38 Millionen Franken, 80,8 Millionen Franken seien Goodwill. «Falls die Revisionsgesellschaft den Goodwill beispielsweise halbieren wollte, weil sie davon ausgeht, dass die Zukunft doch nicht so rosig ist, bräuchte Blackstone dringend mehr Eigenkapital», so die Einschätzung.

Blackstone Resources hat bis Redaktionsschluss keine Stellung genommen.

