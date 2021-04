Baar Neuer Chef bei Mars Schweiz Bernhard Rehrl übernimmt von Carsten Simon. 14.04.2021, 10.11 Uhr

Der neue Geschäftsführer von Mars Schweiz Bernhard Rehrl. Bild: PD

(mim) Bei Mars Schweiz ist es zu einem Wechsel an der Spitze gekommen. Per 1. April hat Bernhard Rehrl die Nachfolge von Carsten Simon als Geschäftsführer angetreten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Er berichtet an Pierre Carné, General Manager Multisales der Region Belgien, Österreich und Schweiz. Ex-Chef Carsten Simon widmet sich firmenintern einer neuen Führungsaufgabe als General Manager Mars Wrigley Deutschland, so die Mitteilung.

Bernhard Rehrl blickt auf über 15 Jahre Erfahrung in Verkaufs- und Marketingpositionen zurück. Er hat gemäss der Mitteilung erfolgreich zahlreiche Führungspositionen in unterschiedlichen Unternehmen und Ländern bekleidet. Wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist, arbeitete er unter anderem bei Colgate-Palmolive, Henkel und Johnson&Johnson. Seit viereinhalb Jahren ist er bei Mars tätig. Seine letzten Tätigkeiten bei Mars übte Rehrl als National Customer Manager Österreich und in den letzten Jahren als Sales Director Schweiz aus. In seiner neuen Funktion behält Bernhard Rehrl die Zuständigkeit für den Vertrieb der Mars-Produkte. Mars Schweiz beschäftigt am Sitz in Baar rund 90 Personen.