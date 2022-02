Glencore bereitet sich auf happige Strafzahlungen vor

Baar Rohstoffriese Glencore lässt die Krise hinter sich – und bereitet sich auf happige Strafzahlungen vor Glencore rechnet noch heuer mit Ergebnissen aus mehreren Strafuntersuchungen und bildet Rückstellungen in Milliardenhöhe. Da kommt es gerade recht, dass der Baarer Rohstoffkonzern im letzten Geschäftsjahr den Weg zurück in die Gewinnzone gefunden hat. Gregory Remez Jetzt kommentieren 15.02.2022, 15.54 Uhr

Seit Mitte 2021 Glencore-CEO: Gary Nagle am Konzernhauptsitz in Baar. Bild: Matthias Jurt (10. September 2021)

Einen besseren Einstand hätte sich Neo-CEO Gary Nagle kaum wünschen können. Nach zwei Jahren in Folge mit Verlusten schafft es Glencore wieder in die schwarzen Zahlen – und lässt damit die Coronakrise weitgehend hinter sich. Gemäss dem vorläufigen Geschäftsbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, verdiente der Baarer Rohstoffkonzern 2021 unter dem Strich 5 Milliarden US-Dollar (siehe Tabelle). 2020 hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 1,9 Milliarden US-Dollar geschrieben. Die Auswirkungen der Pandemie, die unter anderem temporäre Minenschliessungen nach sich zogen, sowie ausserordentliche Abschreibungen hatten das Ergebnis belastet.

Der 46-jährige Nagle, der Anfang Juli 2021 die Konzernleitung von seinem Vorgänger Ivan Glasenberg übernommen hat, sprach bei der Präsentation der vorläufigen Ergebnisse von einem «aussergewöhnlichen Jahr für Glencore». Der weltweite Hunger nach Rohstoffen sowie die anhaltenden Lieferkettenprobleme hätten die Preise für zahlreiche Metalle im Glencore-Portfolio auf Rekordniveau getrieben, wovon der Rohstoffkonzern direkt profitiert habe.

Metalle gefragt wie nie – dank des Elektroauto-Booms

So führte beispielsweise der wachsende Absatz von Elektroautos zu einem starken Nachfrageanstieg bei Nickel und Kobalt, während steigende Energiekosten und Umweltkontrollen einen Angebotsrückgang bei Zink und Aluminium zur Folge hatten. Auch bei den fossilen Energieträgern Kohle, Öl und Gas konnten die Produktionsmengen nicht mit der weltweit gestiegenen Nachfrage mithalten – was die Preise in die Höhe trieb.

Vor allem dieser «Nachfrageanstieg bei Metall- und Energieprodukten» habe das gute Jahresergebnis von Glencore ermöglicht, führte Konzernchef Nagle aus. Mit einem satten Sprung um 84 Prozent auf 21,3 Milliarden US-Dollar erreichte das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gar den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens; Glencore hatte ein Ebitda von lediglich 16 Milliarden Dollar prognostiziert.

Der Umsatz erholte sich ebenfalls vom Krisenjahr und wuchs um 43 Prozent auf 203,8 Milliarden US-Dollar. Positiv habe sich zudem die Nettoverschuldung des Konzerns entwickelt, freute sich Finanzchef Steven Kalmin. Dieser betrug Ende des letzten Geschäftsjahres noch 6 Milliarden US-Dollar und hat sich damit mehr als halbiert.

Freuen darf sich deshalb auch das Glencore-Aktionariat, an das 4 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet werden sollen. Nach dem Taucher kurz nach Ausbruch der Coronapandemie hatte sich die Glencore-Aktie zuletzt stark entwickelt und insbesondere über die letzten zwölf Monate viel Boden gut gemacht (siehe Grafik).

Auch Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Glencore

Das Management schlägt nun eine Erhöhung der regulären Dividende auf 0,26 Dollar je Aktie vor; im Jahr zuvor hatte der Konzern trotz des Verlusts 12 Cent je Aktie plus eine Sonderdividende ausgeschüttet. Der Rest des Geldes soll in ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 550 Millionen US-Dollar fliessen. Damit möchte das Unternehmen das Gesellschaftskapital reduzieren. Grösste Aktionäre bilden aktuell der katarische Staatsfonds mit einem Anteil von 9,2 Prozent sowie Ivan Glasenberg mit 9,1 Prozent. Wie viel der neue CEO Gary Nagle am Baarer Unternehmen hält, wird im definitiven Jahresbericht enthüllt.

Ferner rechnet der Rohstoffriese damit, dass noch im laufenden Jahr eine Reihe von Untersuchungen durch Aufsichts- und Vollzugsbehörden aus Grossbritannien, den USA und Brasilien abgeschlossen werden. Um allfällige Straf- oder Vergleichszahlungen bedienen zu können, hat Glencore nach eigenen Angaben Rückstellungen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar gebildet.

«Das entspricht etwa den geschätzten Kosten, mit denen diese Untersuchungen beigelegt werden können»,

kommentierte Nagle die Massnahme. Weitere laufende Ermittlungen, etwa jene der Bundesanwaltschaft wegen mutmasslicher Korruptionsfälle in der Demokratischen Republik Kongo, sind in dieser Summe nicht berücksichtigt. Hier wolle Glencore auch weiterhin mit den Behörden kooperieren, sagte Nagle. «Wann und mit welchem Ergebnis diese Untersuchungen abgeschlossen werden, ist noch unklar.»

