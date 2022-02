Baar Sika wächst und wächst: Dies wirkt sich auf die Sicherheit am Arbeitsplatz aus Der Zuger Baustoffkonzern hat erneut ein Rekordjahr abgeschlossen. Mit dem bevorstehenden grössten Zukauf der Firmengeschichte dürfte das enorme Wachstum weitergehen. Eines der Probleme dabei: die Zahl der Unfälle. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 18.02.2022, 15.00 Uhr

Sika-CEO Thomas Hasler am Hauptsitz in Baar. Bild: Stefan Kaiser (15. Februar 2022)

Sieben Unternehmen hat der Baustoffkonzern Sika letztes Jahr weltweit übernommen. Die Zahl sei so hoch wie schon lange nicht mehr, sagte CEO Thomas Hasler am Freitag an der Bilanzmedienkonferenz. Dabei ist der grösste Deal der Firmengeschichte noch nicht mal abgeschlossen: Sika hatte im November bekanntgegeben, die MBCC Group mit rund 7500 Mitarbeitenden zu übernehmen. Nicht, dass es Sika nötig hätte, Umsatz zu kaufen. Auch aus eigener Kraft legt der Konzern seit Jahren zu. Mit einem Umsatz von 9,25 Milliarden Franken (+17,5 Prozent) und einem Reingewinn von über einer Milliarde (+27,1 Prozent) präsentierten die Baarer erneut Rekordzahlen für das vergangene Jahr. Die Zahl der global tätigen Mitarbeitenden wuchs im Jahresvergleich um fast 9 Prozent auf über 27’000.

Ein solches enormes Wachstum kann Fallstricke bereithalten. Nicht immer gelingt es, nach Akquisitionen eine einheitliche Firmenkultur zu etablieren. Wenn sich interne Abläufe ändern, kann dies insbesondere für ein Industrieunternehmen wie Sika sogar gefährlich werden: Die Zahl der Arbeitsunfälle könnte zunehmen.

Schlechtere Werte wegen akquirierter Unternehmen

Sicherheit am Arbeitsplatz ist bei Sika selbstverständlich schon lange ein Thema, doch 2018 ging ein Ruck durch das Unternehmen. Damals hat Sika das selbst gesetzte Ziel einer Reduktion der Arbeitsunfälle um 5 Prozent pro Jahr nicht erreicht. Die Unfallzahl wuchs gegenüber 2017 um fast 20 Prozent. Wegen dieses unerwarteten Ergebnisses werde man Sicherheitsprogramme in allen Regionen und Ländern durchführen, schrieb Sika im Jahresbericht. Das Ziel: Die Mitarbeiterbeteiligung stärker gewichten und kleine, durch Unaufmerksamkeit verursachte Unfälle vermeiden.

2020 hat Sika ein Programm mit sieben «goldenen Regeln» eingeführt, die sich zunächst auf das Engagement der Führungskräfte und die Mitarbeiterbeteiligung konzentrieren. Eine der ersten Massnahmen war die Umsetzung von Mindestanforderungen zur Arbeitssicherheit.

Und dennoch: Sika konnte die Zahl der Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten letztes Jahr nicht reduzieren, im Gegenteil. 2021 stieg diese Kennzahl im Vergleich zu 2020 um 11,3 Prozent auf 256 an, was auch zu einer höheren Unfallrate mit Ausfallzeiten pro tausend Vollzeitstellen (+9,5 Prozent) führte. Dieser Anstieg hing «mit der Integration neu akquirierter Unternehmen und einer stringenteren monatlichen Überwachung der Gesundheits- und Sicherheitsindikatoren zusammen», heisst es im aktuellen Geschäftsbericht. Dies wiederum erhöhte gemäss Sika das Bewusstsein und die Transparenz und förderte «eine solidere Berichterstattung in diesem Bereich».

Mit diversen neuen Massnahmen wie etwa Schulungen hat Sika bereits letztes Jahr reagiert. So wurde zum Beispiel ein Projekt zur Umsetzung eines globalen Systems für das Management von Zwischenfällen gestartet, um die Meldung, Untersuchung und Nachverfolgung von Zwischenfällen, Unfällen und Gefahrensituationen auszubauen. Die Einführung des Tools ist im Verlauf dieses Jahres geplant.

Sika werde sich weiterhin auf Initiativen zur Stärkung der Gesundheits- und Sicherheitskultur konzentrieren, um so die Ergebnisse zu verbessern, heisst es im Jahresbericht weiter. Das Ziel für 2023 sei eine Reduktion der Quote für Unfälle mit Ausfallzeiten um mindestens 50 Prozent gegenüber der Vergleichsbasis 2019, und dass keine Todesfälle eintreten. 2021 ereigneten sich firmenweit keine Todesfälle, 2020 und 2019 gab es aber je einen tödlichen Arbeitsunfall.

