Baar Vorwurf der Marktmanipulation: Finma geht gegen Blackstone Resources vor Die Luft für den Baarer Rohstoffhändler und Batterieproduzenten wird dünner: Nachdem bereits die Börsenaufsicht Fehler bei der Rechnungslegung angeprangert hat, wirft die Finanzmarktaufsicht Blackstone Resources nun auch Marktmanipulation vor. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 12.04.2022, 18.00 Uhr

Das Baarer Unternehmen ist im Visier der Aufsichtsbehörden. Bild: Keystone

Erst gut eine Woche war vergangen, seit die Schweizer Börsenaufsicht bekanntgegeben hatte, einen Sanktionsantrag gegen Blackstone Resources zu stellen, da verbreitete das Unternehmen am 9. Februar schon wieder «Good News». Unüblich via Ad-hoc-Mitteilung teilte das Baarer Unternehmen mit, dass die Analysten von Alphavalue gerade den Kauf-Zielwert auf 12.70 Franken pro Aktie erhöht hätten. Das überraschte, war der Kurs damals gerade, unter anderem nach Bekanntwerden einiger Ungereimtheiten, innerhalb eines Monats um rund 1 Franken auf 1.92 Franken abgestürzt. Blackstone sah dies positiv und lockte in der entsprechenden Mitteilung Investoren nun mit einem Aufwärtspotenzial von 388 Prozent.

Gesponsortes Rating, manipulative Aktienkäufe

Die Sache ist nur: Beim entsprechenden Rating von Alphavalue handelte es sich um ein gesponsortes Rating, Blackstone hatte dafür bezahlt. Dass Blackstone Resources solch gesponserte Kaufempfehlungen «mit Kurszielen weit über den tatsächlich bezahlten Börsenkursen publiziert hat, die auf teilweise unzutreffenden Informationen basierten», ist einer der Punkte, den die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma dem Unternehmen vorwirft. In Ermittlungen hat diese Marktmanipulationen und Verstösse gegen Offenlegungspflichten festgestellt, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst. Mit dieser solle dafür gesorgt werden, «dass Marktteilnehmerinnen und -teilnehmer über manipulative Aktivitäten in Kenntnis gesetzt werden». Etwa hätte Blackstone Resources oder mit Blackstone verbundene Personen in bestimmten Handelsperioden wiederholt manipulative kurstreibende Aktienkäufe vorgenommen. Firmenorgane hätten eigene Beteiligungen erst auf Nachhaken der Finma korrigiert. Blackstone Resources habe eigene Aktienanteile falsch berechnet und gemeldet.

Ausgegangen waren die Ermittlungen unter anderem von der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER), die den Handel an der Schweizer Börse nach auffälligen Mustern scannt und bei Verdachtsmomenten die zuständigen Behörden informiert. Die SER selbst hat kürzlich gegen das auf Batteriemetalle spezialisierte Zuger Unternehmen bereits einen Sanktionsantrag bei der Sanktionskommission der SIX eingereicht, hierbei geht es um «wesentliche» Verstösse gegen die Vorschriften zur Rechnungslegung in mehreren Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Mögliche Sanktionen reichen bis zur Dekotierung. Blackstone Resources selbst hatte später mitgeteilt, begründete Einwände gegen den Sanktionsantrag erhoben zu haben. Auch die Verfügung der Finma ist nicht rechtskräftig und kann gerichtlich noch angefochten werden.

Potenzielle Manipulation des Aktienkurses, mutmasslich fehlerhafte Jahresabschlüsse: In einschlägigen Börsenforen ist durchaus Ärger zu verspüren, der Kurs gab am Dienstag noch einmal um gut 20 Prozent nach. Dies alles kommt für Blackstone Resources zur Unzeit, will das Unternehmen doch über eine Tochterfirma in Deutschland gross in der Batterieproduktion mitmischen und hatte sich zuletzt mit einem Konsortium eine Zuwendung in zweistelliger Millionenhöhe vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gesichert. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Finanzchef sowie die Revisionsstelle das Unternehmen verlassen, die Gründe waren nicht zu erfahren. Auch auf die Bitte um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen der Finma hat Blackstone Resources bisher nicht reagiert. Auch die Finma selbst schreibt: Im Verfahren habe sich das Unternehmen geweigert, der Finma alle verlangten Auskünfte zu erteilen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen