Baar Wechsel im Verwaltungsrat der Partners Group Joseph P. Landy kommt, Eric Strutz geht. 04.03.2021, 09.25 Uhr

(mim) Der Zuger Vermögensverwalter Partners Group hat Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats angekündigt, die an der nächsten Generalversammlung am 12. Mai vorgeschlagen werden. Laut einer Mitteilung hat der Verwaltungsrat Joseph P. Landy zur Wahl als neues unabhängiges Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen. Landy is ehemaliger Co-CEO bei Warburg Pincus und seit 1985 in der Private-Equity-Branche tätig.